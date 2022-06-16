Анастасия Чекменёва
Последние публикации
«Мои труды оправдались» — выпускники обсуждают ЕГЭ-2022 в соцсетях
В социальных сетях не утихает обсуждение основного периода единого государственного экзамена, начавшегося 26 мая 2022 года. На платформе YouTube (как считает Роскомнадзор, нарушающей законодательство РФ) регулярно добавляется и активно комментируется контент, связанный с проведением ЕГЭ-2022...
16 июня 2022
Терский берег Кольского полуострова: путешествуем по России с ИА REGNUM
Север — это любовь, безусловная. Кто побывал тут один раз, непременно захочет вернуться. Здесь особенный воздух, а ещё возможность побыть наедине с собой, даже если кто-то окажется рядом. Сегодня расскажем и покажем Терский берег Кольского полуострова. Это побережье Белого моря в Мурманской области...
10 июня 2022
Отпуск за полярным кругом — что смотреть в Мурманской области?
Лето — отличное время, чтобы поехать на север. Провести отпуск в Мурманской области — незабываемо. Мурманск, основанный в 1916 году, на сегодняшний день — крупнейший город мира, расположенный за пределами полярного круга. Архитектура города незатейлива. Мурманск представляет собой ассамблею пяти- и...
7 июня 2022
Прогулки с ИА REGNUM: усадьба Архангельское
Лето — отличное время для прогулок. ИА REGNUM приглашает отправиться в музей-усадьбу «Архангельское». Это архитектурно-парковый ансамбль в Подмосковье, который отлично подойдёт для желающих окунуться в атмосферу истории и культуры, получить эстетическое удовольствие, а также просто хорошо провести...
4 июня 2021