Лето — отличное время для прогулок. ИА REGNUM приглашает отправиться в музей-усадьбу «Архангельское». Это архитектурно-парковый ансамбль в Подмосковье, который отлично подойдёт для желающих окунуться в атмосферу истории и культуры, получить эстетическое удовольствие, а также просто хорошо провести время.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на нижнюю террасу и большой партер. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подпорная стена. Музей-усадьба «Архангельское»

«Архангельское» занимает статус особо ценного объекта культурного наследия федерального значения, а также находится в списке самых посещаемых музеев России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лестница на нижнюю террасу. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры на лестнице. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура на подпорной стене. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры на подпорной стене. Музей-усадьба «Архангельское»

Усадьба Архангельское известна по письменным источникам ещё со времен Ивана Грозного. Самой старой постройкой на территории усадьбы является церковь Архангела Михаила 1667 года, давшая название усадьбе. В своё время владельцами усадьбы были князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Н. Б. Юсупов положил начало музею в усадьбе. Сейчас там находятся его коллекции различных произведений живописи и скульптуры и многотомная библиотека. В усадьбе когда-то бывали многие выдающиеся деятели искусств и русские императоры.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм-усыпальница Колоннада. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Дворец. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры на верхней террасе. Музей-усадьба «Архангельское»

До того, как с 90-х годов XX века усадьба Архангельское получила статус дворцово-паркового комплекса и стала открыта для посещений, она имела предназначение для несколько других целей. После революции 1917 года усадьба была историко-художественным музеем, к 1937 году — центральным военным клиническим санаторием «Архангельское», а после Великой Отечественной войны на территории усадьбы размещалась футбольная и хоккейная база ЦСКА.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры на подпорной стене. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан на нижней террасе. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры в хранилище. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура на верхней террасе. Музей-усадьба «Архангельское»

Сегодня в усадьбе посетители имеют возможность насладиться красотой архитектурных сооружений, мраморных скульптур, а также прогуляться по аллеям. Можно спуститься к Москве-реке и погулять у воды.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Геркулес и Антей». Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура на верхней террасе. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Скорбящий гений». Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст А. С. Пушкина. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура в парке. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура в парке. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колонна имп. Александра I. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колонна имп. Николая I. Музей-усадьба «Архангельское»

В усадьбе проводятся праздники, фестивали и концерты. Также можно заказать экскурсию и посетить выставочные залы музея.

В настоящее время ведутся реставрационные работы в Большом дворце и Театре Гонзаго.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Малый дворец Каприз. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка фарфора в малом дворце. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Чайный домик. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм-памятник Екатерине II. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Розовый фонтан. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крытая галерея-берсо. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крытая галерея-берсо. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каменная кладовая над оврагом. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Потолок внутри храма-усыпальницы Колоннады. Музей-усадьба «Архангельское»

Музей-усадьба «Архангельское» с 16 апреля по 16 октября работает по летнему графику. Парк будет открыт с 10:00 до 21:00 ежедневно. Время работы касс на входе с 10:00 до 20:00. Стоимость входного билета в парк — 150 рублей, есть льготы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Святые ворота. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Архангела Михаила. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Надгробная плита над могилой Татьяны Николаевны Юсуповой. Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва-река. Музей-усадьба «Архангельское»

Усадьба Архангельское расположена в Московской области, в городском округе Красногорск. На общественном транспорте можно добраться: от ст. метро «Рижская», «Дмитровская», «Войковская», «Тушинская» эл. /п до ст. Павшино, далее — м/т «31 до ост. «Санаторий», м/т № 49 до ост. «Архангельское», а также от ст. метро «Тушинская» м/т № 151 до ост. «Санаторий» либо м/т 541, 549, авт. № 540, 541, 549 до ост. «Архангельское».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Архангельское»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва-река. Музей-усадьба «Архангельское»

В парке несколько кафе. Если кофе можно купить от 100 рублей, то мороженое уже стоит 150 рублей. Перекусить в кафе довольно дорого: шашлык от 350 р., хот-дог — 300 р., пельмени от 290 р. Поэтому лучше еду брать с собой.