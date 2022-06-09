Север — это любовь, безусловная. Кто побывал тут один раз, непременно захочет вернуться. Здесь особенный воздух, а ещё возможность побыть наедине с собой, даже если кто-то окажется рядом. Сегодня расскажем и покажем Терский берег Кольского полуострова.

Это побережье Белого моря в Мурманской области с уникальными ландшафтами, завораживающими пейзажами северной природы и поморскими деревнями, славящимися большим количеством культурных объектов и достопримечательностей. Протяжённость побережья составляет приблизительно 500 км.

Марина Захарова ИА REGNUM Белое море

Марина Захарова ИА REGNUM Белое море, Терский район

Марина Захарова ИА REGNUM Белое море, отлив

Марина Захарова ИА REGNUM Брошенная на берегу рыбацкая лодка

Марина Захарова ИА REGNUM В конце лета на побережье Белого моря можно насобирать брусники

Марина Захарова ИА REGNUM Закат на Белом море

Это место отлично подойдёт для желающих ненадолго отгородиться от цивилизации и интернета и провести время среди первозданной природы, погрузиться в жизненную атмосферу небольших поселков, бережно хранящих устойчивую самобытную колоритность.

Марина Захарова ИА REGNUM В одной из деревень на Кольском полуострове

Марина Захарова ИА REGNUM Большинство построек не видело ремонта несколько десятков лет

Марина Захарова ИА REGNUM Дрова нужны даже летом

Марина Захарова ИА REGNUM Магазин в селе на берегу Белого моря

Марина Захарова ИА REGNUM Место, где вас никто не потревожит

Терский берег также называют аметистовым берегом, так как раньше на территории Терского побережья на мысе Корабль активно велась промышленная добыча драгоценных камней аметистов. Сегодня месторождение аметиста на мысе Корабль является региональным геологическим памятником природы.

Марина Захарова ИА REGNUM На берегу Белого моря, Терский район

Марина Захарова ИА REGNUM Побережье Белого моря, Мурманская область

Марина Захарова ИА REGNUM Побережье Белого моря, Терский берег

Марина Захарова ИА REGNUM Кольский полуостров

Марина Захарова ИА REGNUM Природу Кольского полуострова стоит увидеть, чтобы сюда вернуться

Марина Захарова ИА REGNUM Растительность Кольского полуострова

Марина Захарова ИА REGNUM На Терском берегу

Марина Захарова ИА REGNUM Последним населенным пунктом на Терском береге, куда можно добраться на обычной легковушке, является Варзуга

Марина Захарова ИА REGNUM Побережье Белого моря, Мурманская область

Марина Захарова ИА REGNUM Побережье Белого моря, Мурманская область

Марина Захарова ИА REGNUM Рыбачить на Кольский полуостров приезжают даже из Москвы

Одним из популярных туристических объектов является Кандалакша — небольшой населённый пункт на берегу Кандалакшской губы Белого моря. К числу культурных объектов Кандалакши можно отнести лабиринт «Вавилон». Это каменный лабиринт, история происхождения которого до сих пор остаётся загадкой. Возраст лабиринта, предположительно, более 2000 лет. Близ Кандалакши находится гора Крестовая высотой 321 метр. На вершине горы установлен поклонный крест. Забравшись на гору, можно хорошо осмотреть окрестности Кандалакши и полюбоваться умопомрачительной красотой залива.

Марина Захарова ИА REGNUM Гора Крестовая близ Кандалакши

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Кандалакшу

Марина Захарова ИА REGNUM Кандалакшский залив, Мурманская область

Марина Захарова ИА REGNUM Гора Крестовая близ Кандалакши

Марина Захарова ИА REGNUM На окраине Кандалакши

Марина Захарова ИА REGNUM Отлив, порт Кандалакши

Марина Захарова ИА REGNUM Река Колвица в Мурманской области

Марина Захарова ИА REGNUM Река Колвица близ Кандалакши

Марина Захарова ИА REGNUM Река Колвица

Марина Захарова ИА REGNUM Река Колвица, Кольский полуостров

Марина Захарова ИА REGNUM В реках активно ловят горбушу, часто это просто браконьерство, но местные на этом зарабатывают

Марина Захарова ИА REGNUM Река Колвица в августе

Марина Захарова ИА REGNUM Рекомендуем подняться на гору Волосяная, начало тропы от турбазы

Марина Захарова ИА REGNUM Кандалакшский залив, вид с горы Волосяная

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Кандалакшский залив с горы Волосяная

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Кандалакшский залив с горы Волосяная

Марина Захарова ИА REGNUM На горе Волосяная, Мурманская область

Марина Захарова ИА REGNUM На горе Волосяная, Мурманская область

Поселение Умба — административный центр Терского района, в настоящее время в большинстве своём является перевалочным пунктом для туристов. В Умбе находится несколько музеев, таких как музей поморского быта, музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» и, пожалуй, самый популярный музей под открытым небом — тоня «Тетрина». Тоня «Тетрина» — одно из самых древних поселений Мурманской области. Сегодня это историко-этнографический комплекс, воссозданный по останкам строений на месте, где в период с XVI века до середины XX века располагалась тоня. Посетив это место, можно увидеть и узнать, как жили поморы несколько столетий назад. Комплекс находится на берегу моря, и попасть туда можно только во время отлива.

Марина Захарова ИА REGNUM Кузрека, городское поселение Умба, Терский район, Мурманская область

Марина Захарова ИА REGNUM Кузрека, Белое море

Марина Захарова ИА REGNUM Умба

Из достопримечательностей села Кашкаранцы можно выделить церковь Тихвинской иконы Божией Матери, Тихвинскую часовню и маяк. Тихвинская часовня была воздвигнута в XVI веке над могилами трёх иноков. Согласно старинному поверью, для удачи в промысле нужно было молиться у могил Кашкаранских иноков. Село Кашкаранцы также известно тем, что оно в своё время принадлежало легендарной боярыне Марфе Посаднице, а после она передала земли Соловецкому монастырю.

Марина Захарова ИА REGNUM Село Кашкаранцы в Мурманской области

Марина Захарова ИА REGNUM Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Кашкаранцах

Марина Захарова ИА REGNUM Библиотека в селе Кашкаранцы

Марина Захарова ИА REGNUM В селе Кашкаранцы

Оленица — небольшое село, которое прославилось месторождением глендонитов, местных каменных сувениров, имеющих также название «Беломорские рогульки». Эти минеральные образования впервые были найдены в Австралии, а позднее здесь, на берегу Белого моря.

Марина Захарова ИА REGNUM На берегу Белого моря (Кольский полуостров, у села Оленицы)

Посетить Терский берег можно самостоятельно на автомобиле или заказать тур и отправиться в путешествие вместе с экскурсионной группой.

Марина Захарова ИА REGNUM Терский берег Белого моря

Марина Захарова ИА REGNUM Терский берег стоит увидеть своими глазами

Марина Захарова ИА REGNUM Уже отслужившая свой век рыбацкая лодка

Марина Захарова ИА REGNUM Терский берег, Белое море

Марина Захарова ИА REGNUM Черника

Марина Захарова ИА REGNUM Ягоды