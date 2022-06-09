Терский берег Кольского полуострова: путешествуем по России с ИА REGNUM
Север — это любовь, безусловная. Кто побывал тут один раз, непременно захочет вернуться. Здесь особенный воздух, а ещё возможность побыть наедине с собой, даже если кто-то окажется рядом. Сегодня расскажем и покажем Терский берег Кольского полуострова.
Это побережье Белого моря в Мурманской области с уникальными ландшафтами, завораживающими пейзажами северной природы и поморскими деревнями, славящимися большим количеством культурных объектов и достопримечательностей. Протяжённость побережья составляет приблизительно 500 км.
Это место отлично подойдёт для желающих ненадолго отгородиться от цивилизации и интернета и провести время среди первозданной природы, погрузиться в жизненную атмосферу небольших поселков, бережно хранящих устойчивую самобытную колоритность.
Терский берег также называют аметистовым берегом, так как раньше на территории Терского побережья на мысе Корабль активно велась промышленная добыча драгоценных камней аметистов. Сегодня месторождение аметиста на мысе Корабль является региональным геологическим памятником природы.
Одним из популярных туристических объектов является Кандалакша — небольшой населённый пункт на берегу Кандалакшской губы Белого моря. К числу культурных объектов Кандалакши можно отнести лабиринт «Вавилон». Это каменный лабиринт, история происхождения которого до сих пор остаётся загадкой. Возраст лабиринта, предположительно, более 2000 лет. Близ Кандалакши находится гора Крестовая высотой 321 метр. На вершине горы установлен поклонный крест. Забравшись на гору, можно хорошо осмотреть окрестности Кандалакши и полюбоваться умопомрачительной красотой залива.
Поселение Умба — административный центр Терского района, в настоящее время в большинстве своём является перевалочным пунктом для туристов. В Умбе находится несколько музеев, таких как музей поморского быта, музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» и, пожалуй, самый популярный музей под открытым небом — тоня «Тетрина». Тоня «Тетрина» — одно из самых древних поселений Мурманской области. Сегодня это историко-этнографический комплекс, воссозданный по останкам строений на месте, где в период с XVI века до середины XX века располагалась тоня. Посетив это место, можно увидеть и узнать, как жили поморы несколько столетий назад. Комплекс находится на берегу моря, и попасть туда можно только во время отлива.
Из достопримечательностей села Кашкаранцы можно выделить церковь Тихвинской иконы Божией Матери, Тихвинскую часовню и маяк. Тихвинская часовня была воздвигнута в XVI веке над могилами трёх иноков. Согласно старинному поверью, для удачи в промысле нужно было молиться у могил Кашкаранских иноков. Село Кашкаранцы также известно тем, что оно в своё время принадлежало легендарной боярыне Марфе Посаднице, а после она передала земли Соловецкому монастырю.
Оленица — небольшое село, которое прославилось месторождением глендонитов, местных каменных сувениров, имеющих также название «Беломорские рогульки». Эти минеральные образования впервые были найдены в Австралии, а позднее здесь, на берегу Белого моря.
Посетить Терский берег можно самостоятельно на автомобиле или заказать тур и отправиться в путешествие вместе с экскурсионной группой.