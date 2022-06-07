Лето — отличное время, чтобы поехать на север. Провести отпуск в Мурманской области — незабываемо. Мурманск, основанный в 1916 году, на сегодняшний день — крупнейший город мира, расположенный за пределами полярного круга. Архитектура города незатейлива. Мурманск представляет собой ассамблею пяти- и девятиэтажных каменных и бетонных сооружений.

Марина Захарова ИА REGNUM Мурманск, вид с колеса обозрения

Планируя отпуск в Мурманске, необходимо учитывать такие факторы, как умеренно холодный климат и отсутствие возможности пляжного отдыха. При этом и в черте города, и по области много водоёмов, а также хвойной и лиственной растительности. Море, помимо оздоровительных благ, даёт жителям города и туристам вполне ощутимые и практически применимые преимущества.

Марина Захарова ИА REGNUM Корабли в Кольском заливе

Марина Захарова ИА REGNUM Легендарный ледокол «Ленин»

Город вылавливает и перерабатывает большое количество морских и пресноводных видов рыб. В их числе — сельдь, палтус, треска, семга, ерш, окунь, камбала и другие. Мурманск и его окрестности широко славятся рыбной кулинарией, однако цены не радуют.

Марина Захарова ИА REGNUM Рыба в магазине Мурманска

Кухня Русского Севера, где повсеместно используются дары дикой природы, заслуженно и по праву считается настоящим достоянием русской кухни как направления мировой кулинарии. Большое количество грибов и ягод, произрастающих в мурманских лесах, также находит удачное применение в местных кулинарных решениях.

Марина Захарова ИА REGNUM В Мурманской области много ягод

Мурманский морской торговый порт — одно из крупнейших торгово-транспортных предприятий. Сквозь эти ворота Россия на протяжении многих лет осуществляла товарный оборот со странами Евросоюза. В действительности Мурманский морской торговый порт явился градообразующим предприятием, то есть город был основан в качестве дополнения к инфраструктурному объекту — торговому порту Мурманска.

Марина Захарова ИА REGNUM Мурманский порт

Марина Захарова ИА REGNUM Железнодорожный вокзал Мурманска

Марина Захарова ИА REGNUM Железнодорожный вокзал Мурманска

Марина Захарова ИА REGNUM Железнодорожные пути

В годы Великой Отечественной войны Мурманск стал непреодолимой крепостью для нападавшего врага. Жители внесли неоценимый вклад в победу над фашистскими захватчиками, в связи с чем городу было присвоено звание города-героя.

Марина Захарова ИА REGNUM Вечный огонь на мемориале «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»

В подтверждение памяти о роли, которую сыграл Мурманск во время войны, в городе установлен один из наиболее символичных монументов, посвящённых жертвам Великой Отечественной войны — «Мурманский Алёша». Это место — одна из самых высоких точек Мурманска, откуда открывается красивый вид на город.

Марина Захарова ИА REGNUM Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Жители Мурманска называют монумент просто «Алёша»

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Мурманск

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Мурманск

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Североморск

Ещё одним памятником Великой Отечественной войны является мемориальный комплекс «Долина славы». Ранее это место называлось «Долина смерти», где в годы войны велись самые тяжёлые и кровопролитные бои за Советское Заполярье. На территории комплекса установлена военная техника и ряд мемориальных плит с именами советских защитников Кольского полуострова.

Марина Захарова ИА REGNUM Долина Славы

Марина Захарова ИА REGNUM Долина Славы

Марина Захарова ИА REGNUM Танк ИС-2 в Долине Славы

Марина Захарова ИА REGNUM В Долине Славы

Марина Захарова ИА REGNUM Траурная стена в долине Славы

Среди объектов «Долины славы» также находятся стела, на которой выбиты строки предсмертных записок, памятник «Скорбящая мать» и другие памятные объекты. В этом месте до сих пор ведут раскопки и находят останки воинов и снарядов.

Марина Захарова ИА REGNUM Предсмертные записки советских солдат

Марина Захарова ИА REGNUM Надписи в Долине Славы

Марина Захарова ИА REGNUM Долина Славы, Мурманская область

Одним из главных достопримечательных мест Мурманской области можно назвать Териберку — поселение на берегу Кольского полуострова. Сегодня Териберка — это единственное место, где можно увидеть Баренцево море и Северный Ледовитый океан, добравшись туда по автодороге.

Марина Захарова ИА REGNUM Териберка

Марина Захарова ИА REGNUM По дороге в Териберку

Марина Захарова ИА REGNUM

В первую очередь среди туристических возможностей, предоставляемых гостям Териберки, можно назвать рыбалку. Даже самый искушённый и профессионально настроенный рыбак с большой долей вероятности сможет открыть для себя что-то новое в, казалось бы, полностью изученной им области. Природа даёт туристам также и возможность увидеть явления, поражающие разум, например такие, как северное сияние.

Марина Захарова ИА REGNUM Лодейная губа, Териберка

Марина Захарова ИА REGNUM Мурманская область, побережье Баренцева моря

Марина Захарова ИА REGNUM Красоты Мурманской области, Териберка

Териберка по праву является одним из лучших мест для путешествий. Озёра, водопады, сумасшедшие виды на бескрайние северные морские просторы — это то, что, без сомнений, навсегда оставит о себе память у туриста, единожды побывавшего здесь. Отдельной строкой в ряду природных достопримечательностей Териберки можно выделить каменистый берег, заполненный овальными валунами, называемыми местными жителями «яйцами динозавров».

Марина Захарова ИА REGNUM Пляж «Яйца динозавров» в Териберке

Марина Захарова ИА REGNUM Земля просто устлана ягодами

Марина Захарова ИА REGNUM Батарейский водопад падает прямо в Баренцево море

В Териберке также есть ряд объектов, представляющих интерес для отдельных групп туристов, ищущих особых впечатлений. К числу таких объектов можно отнести корабельное кладбище, заброшенную школу и другие недействующие, но сохранившиеся физически объекты

Марина Захарова ИА REGNUM «Кладбище заброшенных кораблей» в Териберке

Марина Захарова ИА REGNUM «Кладбище заброшенных кораблей» в Териберке

Марина Захарова ИА REGNUM «Кладбище заброшенных кораблей» в Териберке

Марина Захарова ИА REGNUM «Кладбище заброшенных кораблей» в Териберке

Марина Захарова ИА REGNUM Заброшенная школа в Териберке

Марина Захарова ИА REGNUM Старая Териберка

Марина Захарова ИА REGNUM Один из заброшенных домов в Старой Териберке

Одним из самых живописных и впечатляющих мест Мурманской области являются Ловозерские тундры — горный массив, расположенный между двумя крупными озёрами — Умбозером и Ловозером. В центре горного массива находится озеро Сейдозеро, куда впадает множество рек и ручьёв, в частности река Эльморайок с чистой и прозрачной ледниковой водой. Вокруг Сейдозера сложено множество легенд. Считается, что это одно из основных «мест силы» на территории России.

Марина Захарова ИА REGNUM Ловозерские тундры

Марина Захарова ИА REGNUM Ловозерские тундры

Марина Захарова ИА REGNUM На подъёме в Ловозерские тундры

Марина Захарова ИА REGNUM Природа в Мурманской области

Марина Захарова ИА REGNUM Уже летом и местные жители, и путешественники могут собирать бруснику

Марина Захарова ИА REGNUM Черника

Марина Захарова ИА REGNUM Водопад на реке Титовка

В Ловозерских тундрах можно увидеть арктическую пустыню, бесконечные горные плато, следы исчезнувшей цивилизации Гипербореи, заснеженные озёра, водопады, а также заросшие мхом болота и панорамные виды на скальные обрывы и ущелья. В Ловозерских тундрах можно отправиться в самостоятельное пешее путешествие или совершить поход с туристической группой. Лучший период для посещения — с июня по сентябрь

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на перевал Геологов, Ловозерские тундры

Марина Захарова ИА REGNUM В Ловозерских тундрах, Кольский полуостров

Марина Захарова ИА REGNUM Мурманская область, Ловозерские тундры

Марина Захарова ИА REGNUM Озёра в Мурманской области

Марина Захарова ИА REGNUM Красоты Мурманской области

Марина Захарова ИА REGNUM Ягель

Марина Захарова ИА REGNUM Морошка

Марина Захарова ИА REGNUM Природа Кольского полуострова

Добраться из Москвы в Мурманск можно на автомобиле, поезде (время в пути составит не менее 35 часов), самолёте (в городе действует международный аэропорт им. Николая II).