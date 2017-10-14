Амр Элдиб
Последние публикации
Дипломатия египетской разведки: поле битвы — Сирия и Палестина
После нападения группы палестинцев на министра иностранных дел Египта Ахмеда Махера в декабре 2003 года в мечети Аль-Акса египетские власти приняли решение передать в руки египетской разведки, возглавляемой великим лидером Омаром Сулейманом (2 июля 1936 г. — 19 июля 2012 г.), дело о введении...
14 октября 2017
Ливийская армия: НАТО не хочет, чтобы Россия имела влияние в Ливии
ИА REGNUM Вы посетили Москву после визита в российскую столицу командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Какую цель Вы преследуете? Для начала я бы хотел подчеркнуть силу наших отношений с Россией. Хочу также отметить, что культура ливийского народа — в основном...
23 сентября 2017
Израиль больше не враг арабским странам
Выступая в МИД в преддверии еврейского Нового года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прорыве в отношениях со странами арабского региона, хотя, как он сам отметил, палестинский вопрос остается открытым. По словам Нетаньяху, именно сближение с группой умеренных стран Ближнего...
8 сентября 2017
Битва за Синай: поддержат ли бедуины Египет в войне с терроризмом
Одной из основных трудностей, с которыми на Синайском полуострове сталкивается египетская армия в войне с «Вилаят Синай» — группировкой, созданной в результате слияния «Ансар Байт аль-Макдас» («Аль-Каида», организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой...
5 мая 2017