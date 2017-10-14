После нападения группы палестинцев на министра иностранных дел Египта Ахмеда Махера в декабре 2003 года в мечети Аль-Акса египетские власти приняли решение передать в руки египетской разведки, возглавляемой великим лидером Омаром Сулейманом (2 июля 1936 г. — 19 июля 2012 г.), дело о введении перемирия между Палестиной и Израилем и между двумя частями самой Палестины. До сих пор разведка Египта ведет это дело, к которому сейчас добавилось дело о сирийском кризисе.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Есть несколько причин, почему египетская разведка взялась за работу министерства иностранных дел страны вместо того, чтобы выполнять свою привычную роль: тайно собирать и анализировать информацию, как это делают все разведки мира. Во-первых, ситуация в Палестине и в секторе Газа представляет собой помимо политического кризиса еще и кризис государственной безопасности, угрожающий национальной безопасности Египта в целом. Во-вторых, некоторые акторы палестинского кризиса не являются правительственными субъектами и их дела не могут быть рассмотрены министерством иностранных дел Египта.

Что касается сирийского кризиса, в котором некоторые из сторон могут считаться террористами, то министерство иностранных дел также не может регулировать с ними отношения на своем уровне. В третьих, для успешного ведения совместных операций встречи и собрания участников этих кризисов должны быть организованы быстро и четко, что без лишних формальностей может обеспечить только разведка.

Житель Палестины

12 октября с.г. египетской разведке удалось добиться перемирия между ФАТХ и ХАМАС. В тот же день в Каире разведка Египта совместно с российской стороной заключили соглашение о создании третьей зоны прекращения огня в Сирии. Через 10 лет после начала агрессии ХАМАС в секторе Газа и попытки палестинского правительства закрыть въезд на его территорию египетская разведка смогла убедить лидеров ХАМАС отказаться от управления сектором и сдать правительству Палестины все палестинские территории, в том числе и сектор Газа, не позднее 1 декабря 2017 года. Кроме того, в срочном порядке лидеры ХАМАС должны передать палестинскому правительству все свои КПП, за исключением Рафаха, который находится под контролем Египта. Также было решено пригласить все стороны палестинского конфликта, среди которых и движение палестинского исламского джихада, на переговоры в Каире 1 ноября.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

Новое соглашение между ФАТХ и ХАМАС впервые за историю их конфликта включило в себя пункт о создании палестинского государства в границах 1967 года, поэтому справедливо говорить о возможности подписания мира между Палестиной и Израилем. В случае с палестинским конфликтом египетская разведка является не гарантом, а участником, что дает большие возможности решения проблемы.

Что касается роли египетской разведки в разрешении сирийского кризиса, ей удалось стимулировать подписание в Каире соглашения о создании третьей зоны прекращения огня к югу от столицы Сирии.

Сирия

Соглашение, подписанное в здании Генштаба египетской разведки группировками «Армия ислама», «Абабиль» и «Совет шуры моджахедов в окрестностях Иерусалима», гарантом которого выступила Россия, включает в себя пункты, согласно которым на юге Дамаска открываются дороги для поставок гуманитарной помощи и прекращаются принудительные переселения граждан. В подписании подобного соглашения египетская разведка проявила себя эффективным посредником между сторонами сирийского кризиса, сумев заключить соглашение о прекращении огня в десятках населенных пунктов в окрестностях севернее провинции Хомс. Очевиден рост положительной роли Каира в разрешении сирийского кризиса и успешном выполнении обязательств в рамках соглашения о создании зон безопасности, подписанного 31 июля, гарантом которого также выступила Россия.

Разведка Египта в последнее время преуспела в исполнении роли дипломата и гаранта безопасности, эффективно выполнив все заключенные соглашения, что позволяет ей укрепить свою роль в разрешении кризисных ситуаций в арабском мире.