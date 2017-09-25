Для начала я бы хотел подчеркнуть силу наших отношений с Россией. Хочу также отметить, что культура ливийского народа — в основном восточная, но с примесью русской, а 93% оружия ливийской армии происходит из России. Кроме того, после вмешательства НАТО в Ливию, вызвавшего хаос в стране, и после многочисленных и массовых убийств ливийский народ собрал все свои силы и свою армию, чтобы начать борьбу с терроризмом. Так что наш визит в Москву — визит к нашим друзьям.

Флаг Ливии

Россия исправила ситуацию в Сирии. Мы надеемся, что Россия также поможет нам исправить ситуацию и в Ливии. Ещё одна цель нашего визита в Россию состоит в том, чтобы разъяснить российскому общественному мнению, что продолжающаяся война в Ливии идёт не внутри ливийского народа, а между ливийским народом и террористами.

Вопрос об эмбарго на поставки оружия для ливийской армии полностью связан с нынешней политической ситуацией в Ливии, и есть несколько западных стран, которые хотят разрозненности среди ливийского народа и уже работают над этим. Это эмбарго усугубляет внутренний кризис в стране и затрудняет ведение войны с терроризмом.

К сожалению, есть несколько граждан Ливии, которые поспособствовали Западу в установлении запрета. Но мы надеемся прийти к соглашению между различными секторами ливийского общества.

Суверенитет Ливии постоянно нарушается, поскольку некоторые ливийцы продолжают взаимодействовать с НАТО. И вооруженные силы Ливии борются с терроризмом в одиночку: кроме помощи Египта и ОАЭ, Ливия не получает какой-либо международной поддержки. Ещё очень интересно: почему Россия помогает в войне с терроризмом в Сирии, но не помогает в Ливии?

Ведь угроза одна и та же. Некоторые террористические группировки получают оружие из Европы. Странно, что она помогает террористам и не помогает Ливийской национальной армии.

Это показывает, что есть соответствующее желание со стороны некоторых государств, таких как Катар, Судан и страны НАТО, которые пытаются расколоть ливийский народ. Ливийская армия не хочет оружия, ей нужны боеприпасы. Несмотря на все запреты и ограничения, ливийская армия одерживает победу за победой и возвращает новые земли каждый день, но тысячи ливийских солдат страдают из-за отсутствия экипировки и конечно же, боеприпасов.

Война не должна была стать такой продолжительной, в этом и основная причина отсутствия боеприпасов. Что касается России, мы будем говорить о старых контрактах на поставку оружия, потому что по некоторым из них мы пока не получили оружия.

Я хотел бы упомянуть здесь, что война в Ливии — это не просто война с терроризмом, а война против раздела ливийского суверенитета между НАТО и Россией. У Европы есть два газопровода. Первая линия выходит из Ливии, а вторая — из России. Поэтому НАТО не хочет, чтобы Россия имела влияние в Ливии. Вообще, Ливия является конкурентом Катара и Ирана в сфере газа, так что явно отслеживается поддержка террористических групп в Ливии от Ирана, Катара и Турции.

Египет не должен волноваться о безопасности границ, несмотря на их большую протяженность (1200 км). Мы прилагаем все силы для обеспечения безопасности. Но нелегальное пересечение границы не ограничивается террористами или передачей оружия, а распространяется также на нелегальную иммиграцию, которую трудно контролировать.

После военного вмешательства Египта в Ливии и продолжающегося сотрудничества между ливийской и египетской армиями граница стала более безопасной, в том числе благодаря сильной разведке ВВС Египта в Ливии. Вопрос о безопасности границ не ограничивается ролью армий обеих стран: любой простой гражданин, будь то в Ливии или в Египте, должен быть готов помочь силам безопасности обеих стран в поддержке безопасности границы.

Беседовали Амр Элдиб и Саркис Цатурян