



Иван Шилов ИА REGNUM

Одной из основных трудностей, с которыми на Синайском полуострове сталкивается египетская армия в войне с «Вилаят Синай» — группировкой, созданной в результате слияния «Ансар Байт аль-Макдас» («Аль-Каида», организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — было отсутствие точных данных о местонахождении боевиков в режиме реального времени. Война террористов «Вилаят Синай» с местными бедуинскими племенами может оказаться полезной для разрешения этой проблемы.

Первые столкновения террористов Синайского полуострова и бедуинов племени Тарабин начались около двух лет назад, когда члены «Вилаят Синай» стали мешать торговле бедуинов. Сегодня сообщения об убийствах и похищениях людей между двумя сторонами стали обычным явлением. Старейшины племени Тарабин объявили войну группировке «Вилаят Синай» и призвали членов своего племени взять в руки оружие. Самое крупное столкновение произошло 17 апреля 2017 года из-за табака, перевозимого бедуинами для дальнейшей торговли.

Табак

Именно контрабанда табака является основным источником доходов Тарабина: товар отправляется в Сектор Газа и Израиль. Но в «Вилаят Синай» табак, как и алкоголь и наркотики, находится под строгим запретом, поэтому бедуины племени Тарабин считаются предателями веры и врагами. Последний конфликт начался с обстрела террористами бедуинского грузовика с контрабандой табака, на который Тарабин ответили захватом в плен трёх противников, а сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в свою очередь, устроили обстрел из гранатометов города Рафах, контролируемого бедуинами.

Однако на этом конфликт не был исчерпан, и 25 апреля террористы «Вилаят Синай» заминировали автомобиль племени Тарабин, взрыв которого унес жизни четырех молодых людей из числа бедуинов, шесть человек получили ранения. Сразу после этого инцидента в социальных сетях было распространено видео, на котором члены племени Тарабин в качестве мести заживо сжигают террориста «Вилаят Синай» и наблюдают за его гибелью, угрожая подобной участью для всех из них, кто продолжит войну.

Конфликт разрастался, и глава племени Тарабин пригласил лидеров всех остальных племен Синая, чтобы обсудить возможность создания общеплеменного вооруженного союза для совместного противостояния террористам «Вилаят Синай». Об этой инициативе в интервью с моей коллегой Майи Саббах для сайта «Аль-Тарек» говорил шейх Муса Адалх — один из глав племени Тарабин. На вопрос о том, есть ли договоренность между племенем Тарабин и египетскими службами безопасности о создании общеплеменного вооруженного союза, шейх Муса сказал, что договоренность, конечно, есть.

Мы стоим на пороге войны, где участники образуют своеобразный треугольник: армия Египта, террористы «Вилаят Синай» и бедуины Синая. Проблема в том, что ни одна из сторон не может быть союзником для другой, а египетское правительство хочет использовать бедуинов, чтобы те воевали с террористами, позволив им создать вооруженный союз, хотя делать этого категорически нельзя. Война между бедуинами и террористами не связана с идеологическими разногласиями и египетским суверенитетом, а имеет экономические причины и началась только тогда, когда террористы начали вмешиваться в торговые дела племени Тарабин. Кроме того, нельзя забывать, что у них общий враг — египетское государство, которое и на тех, и на других натравливает армию и спецслужбы.

Бедуин

Племя Тарабин обладает большой численностью: оно, как и многие из других синайский племен бедуинов, очень многочисленно, кроме того, племя Тарабин располагает некоторым количеством оружия. Но всего лишь большим числом населения и наличием оружия войну с террористами бедуинам Синая не выиграть. Значение в текущей борьбе имеют качественные, а не количественные показатели: важно не то, сколько людей и сколько оружия, а то, какие они и как их эффективно использовать.

Как я вижу, оружие, которое находится в руках террористов, в несколько раз превосходит вооружение бедуинов Синайского полуострова, в том числе племени Тарабин. Помимо этого и военная подготовка террористов «Вилаят Синай» находится далеко за пределами уровня подготовки членов бедуинских племен. Связано это, кстати, с тем, что многие террористы имеют богатый опыт боевых действий еще со времен участия в войнах в Ираке, Сирии и Афганистане.

Война террористов и тарабинских бедуинов имеет два сценария. В одном из них «Вилаят Синай» уничтожает племя Тарабин так же, как они уничтожили племя Аль-Шутайтат в Сирии, убив 700 его членов. В таком случае ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет контролировать весь северный Синай.

Второй сценарий подразумевает объединение всех бедуинов полуострова в войне против террористов. Конечно, если допустить объединение племен синайских бедуинов и если снабдить их оружием египетской армии — появится прекрасная возможность ликвидировать террористическую деятельность «Вилаят Синай» на полуострове. Однако такой сценарий будет представлять большую опасность, так как возникнет вероятность начала войн между племенами Синая по различным причинам, обусловленным жизнью в пустыне. Кроме того, передача бедуинам оружия может закончиться тем, что оружие станет предметом контрабанды или станет использоваться для помощи в наркоторговле.

ВВС Египта

Самый главный вопрос, который тогда возникает: сможет ли египетская армия контролировать Синай, когда весь полуостров будет населен вооруженными бедуинами, готовыми к войне?

Предоставление разрешения на ношение оружие любым группировкам на территории Египта является очень опасным с точки зрения обеспечения мер безопасности в стране и сохранения государственного суверенитета. Ношение оружия допустимо только для армии и полиции. Бедуины должны служить для египетской армии не как вооруженные солдаты, а как «глаза и уши», докладывать о местоположении террористов, об их убежищах и планах. Тем более что подобная практика уже существовала во время израильского присутствия на Синае в 1967—1973 годах.