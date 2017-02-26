Алексей Меньшиков
Последние публикации
«Крысиное царство» губернатора Анатолия Артамонова
Крысы размером с годовалую кошку облюбовали подвалы и мусоропроводы жилых домов в Калуге. Грызунов можно увидеть и на улице, вблизи домов. И сидящими на трубах в подвалах. Характерное попискивание и возня доносятся из мусоропроводов — грызуны делят добычу. Калужане рассказывают о случаях, когда...
26 февраля 2017
Калужская область: что скрывается за фасадом «инвестиционного лидера»?
Калужская область известна в России как «инвестиционный лидер». Глава области Анатолий Артамонов занимает первое место в рейтинге эффективности губернаторов, представленном Фондом развития гражданского общества от 9 июня 2015 года. Он называет калужан «мои дети». Правда, дети скорее блудные, так...
14 апреля 2016
Капитуляция: МИД РФ признал «совершенную неожиданность» в Латинской Америке
15 декабря вышло в свет интервью РИА «Новости» с директором Латиноамериканского департамента (ЛАД) МИД РФ Александром Щетининым. Дипломату был задан ряд острых вопросов по итогам выборов в Аргентине и Венесуэле, которые закончились победой оппозиции, по ситуации с БРИКС, по развитию отношений с...
15 декабря 2015
На Калугу опустилась Варфоломеевская ночь, как обещали...
25 июня ИА REGNUM опубликовало статью о конфликте между Калужской областной филармонией и местным Министерством культуры и туризма: «Замглавы Калужской области объявил резню: «Наступила Варфоломеевская ночь» Сотрудники филармонии обратились с открытым письмом к и.о. губернатора региона, «самому...
18 июля 2015