Калуга, 14 апреля, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Калужская область известна в России как «инвестиционный лидер». Глава области Анатолий Артамонов занимает первое место в рейтинге эффективности губернаторов, представленном Фондом развития гражданского общества от 9 июня 2015 года. Он называет калужан «мои дети». Правда, дети скорее блудные, так как на выборы «отца родного» 15 сентября 2015 явилось всего 34,5% избирателей. Из которых поддержали кандидатуру Артамонова 71,43% голосовавших. Почему же подавляющее большинство калужан проголосовало ногами?

kaluga24.tv Анатолий Артамонов

Анатолий Артамонов — родитель строгий. Он запретил употреблять термин «кризис» по отношению к экономической ситуации в регионе. Запретил также варить варенье, назвав это «абсолютно бесполезным занятием», вольную борьбу, так как «она развивает в русских агрессию». Сейчас в качестве ветряных мельниц выбраны «непрезентабельные автозаправки». Ранее, на встрече с предпринимателями, Анатолий Артамонов разделил калужский деловой мир на «овец и козлищ», заявив, что есть бизнесмены и «грязные, неумытые торговцы». Есть «дети любимые», допущенные к социальным благам. А есть основная часть, которой уготована роль пасынков. И о том, что Калужский регион — инвестиционный лидер, эта самая крупная часть населения может судить только по корпусам иностранных предприятий, по проводящим время в местных ресторанах немцам и французам, да по заявлениям губернатора на федеральном уровне.

Чисто внешне область мало похожа на инвестиционного лидера. Подъездные трассы к областному центру, включая окружную дорогу, на автобаны никак не тянут. Появился, правда, в прошлом году так называемый международный аэропорт. Корреспондент ИА REGNUM побывал там. Никаких международных рейсов, кроме чартеров для сотрудников иностранных компаний, там нет в помине. В аэропорту обслуживается всего два направления: в Сочи и в Санкт-Петербург. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудницы на стойке регистрации, каждым рейсом летает от силы 15−20 пассажиров. Основную часть времени аэропорт пустует, при этом его обслуживает более 200 человек. На вопрос, чего же вы тут все делаете, был получен ответ: «Работаем»! Аэропорт-призрак тем не менее сыграл огромную роль в избирательной кампании губернатора Артамонова. Калужанам были обещаны рейсы в десятки городов России, ближнего и дальнего зарубежья. А доставлять москвичей в этот аэропорт должен был скоростной чудо-экспресс. Но выборы состоялись. И выяснилось, что не хотят серьезные авиакомпании летать в аэропорт, находящийся рядом с мусорной свалкой. И другие «неожиданности».

Глядя на реальную жизнь калужан и инфраструктуру областного центра, задаешься вопросом: а есть ли вообще тут какие-то инвестиции? И если есть, на что они идут? На этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM ответил член Общественного антикоррупционного комитета Калужской области Виталий Черников: «Официально власти Калужской области декларируют, что регион ориентирован на привлечение отечественного бизнеса. Однако условия вложения инвестиций таковы, что далеко не каждый российский предприниматель может воспользоваться предложенным. Так, только при вложениях свыше 100 миллионов рублей инвестор может получить преференции. А освобождение от налогов, бесплатное пользование землей возможно только при инвестировании свыше 3 миллиардов рублей. В результаты такого искусственного отбора среди инвесторов преобладает иностранный капитал».

Это высокотехнологичные предприятия, которые требуют от работников специальных знаний. По словам Черникова, Калуга никогда не готовила специалистов для подобных отраслей в тех масштабах, которые понадобились сейчас. На первом этапе развития подобных производств использовалась сугубо привозная рабочая сила. Сейчас калужская система образования готовит за счет собственных бюджетных средств (а это 9,5 миллиона евро) специалистов, которые, возможно, будут приняты на иностранные предприятия. «Вот пример. Есть такое поселение Детчино, на территории его расположено 11 предприятий, из которых 8 — иностранные. Все они, учитывая налоговые льготы, дают ежегодно в бюджет Детчино всего 1 миллион рублей. А работает на них только 30 детчинцев, остальные ежедневно ездят добывать хлеб насущный в Москву, Обнинск и Малоярославец. И такая картина почти повсеместно», — уточнил Черников.

Он отметил, что есть и такие вопиющие случаи, когда иностранным предприятиям отдают экологически чистые зоны, к примеру заводу «Континенталь». «Есть пример, когда между двумя, далеко не безвредными, заводами расположился поселок для многодетных семей. Миф и то, что в Калужской области «самые высокие бюджетные показатели» как подтверждение «экономического чуда». В Белгородской области они выше. Расходы на медицину, образование сокращены. Все «инвестиционное чудо» Калужской области — это распиаренная показуха», — добавил Черников.

«В регионе губернатором недовольны многие. Но калужане — очень терпеливый народ. И очень социально пассивный. Почти 65% вообще не пришло голосовать на выборах губернатора. Я считаю, что это неправильно. Если бы люди пришли и выразили свое мнение, то и результат был бы другой. И еще, там, где я должен был проголосовать, раньше времени закрыли избирательный участок. Люди смотрят на это и думают, что их голоса ничего не значат. Альтернативное мнение выразить у нас просто невозможно. Журналисты боятся давать критические материалы. Да любые «несогласованные». Это видно. Область похожа на термос, закрытый крышкой, но он кипит. И крышка может соскочить в любой момент», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию в области коренной калужанин, водитель такси Владимир Г.

Но, может быть, калужане предвзято относятся к своему руководству? А вот что думает о ситуации в Калужской области общественник из Санкт-Петербурга. «Показуха — это то, что я увидел в Калуге, когда приезжал сюда некоторое время назад передать поздравления от ветеранов Великой Отечественной войны из Эстонии ветеранам из Калужской области. Это было накануне 9 мая. Если бы вы видели, сколько радости было у пожилых людей. Как переживали они за своих боевых друзей, которые живут в стране, где их подвергают гонениям и где возрождается нацизм. Они передали в подарок ветеранам Великой Отечественной из Эстонии, сражавшимся за освобождение мира от фашистской нечисти, книгу о ветеранах Калужской области. Я выступил и в университете, перед молодежью, и передал в подарок фильм о героическом переходе советских моряков из Таллина в Ленинград, снятый русскими документалистами Эстонии. Меня пригласили и на местный телеканал НИКА, где я дал интервью об этих мероприятиях, была сделана запись. А потом мне сообщили, что этот сюжет… не был допущен в эфир. Ладно бы такое произошло где-то в Латвии или в Польше. Но на политой кровью Калужской земле? Лично я был шокирован этим», — заявил корреспонденту ИА REGNUM глава благотворительного фонда «ИСТ-ВЕСТ БРИДЖ» из Санкт-Петербурга Владимир Дервенев.

То, что руководство Калужской области чересчур увлеклось самопиаром — уже не секрет не только для калужан. Но любая самореклама рано или поздно приводит к тому, что недовольство населения достигает точки кипения. А регулировать подобные ситуации тут, похоже, некому. Руководящий кадровый состав таков, что поневоле задаешься вопросом: а как эти люди вообще попали на эти должности? Например, министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов по образованию учитель физики и математики. До назначения руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства. А вот Фонд капитального ремонта, наоборот, возглавляет Александр Басулин, никогда не работавший в сфере ЖКХ. Эти и другие факты назначений приводит журнал «Еж калужский». Так, может, руководству области пора спуститься с заоблачных высот на грешную землю? И навести порядок в собственных авгиевых конюшнях, а не учить уму-разуму всю страну. Пока еще есть время.