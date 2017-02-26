Калуга, 26 февраля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Крысы размером с годовалую кошку облюбовали подвалы и мусоропроводы жилых домов в Калуге. Грызунов можно увидеть и на улице, вблизи домов. И сидящими на трубах в подвалах. Характерное попискивание и возня доносятся из мусоропроводов — грызуны делят добычу. Калужане рассказывают о случаях, когда крысы кусали малолетних детей.

HUCAO Лапа черной крысы

Отметим, что все это происходит не в забытом Богом райцентре, где-то на задворках страны. А в области, которую еще недавно называли не иначе как инвестиционным лидером. Губернатор области Анатолий Артамонов постоянно делится своим хозяйственным опытом с экранов федеральных телеканалов. Несколько лет назад Калугу признали самым комфортным городом для проживания. Правда, как выяснилось, показухи и самопиара в калужских реалиях гораздо больше, чем истины. А по основным макроэкономическим параметрам темпы падения региона в два-три раза превышают средне-российские и ближайших депрессивных областей

Корреспондент ИА REGNUM побывал сегодня «на месте происшествия» — во втором подъезде дома номер 42 по улице Степана Разина города Калуги. В мусоропроводе на втором этаже буднично «обедали» три огромных жирных крысы, пугая проходящих детей характерными звуками. Жильцы смогли их обнаружить только потому, что уже больше месяца в подъезде отключен лифт. И люди вынуждены ходить пешком по лестнице. Еще перед новогодними праздниками грызуны были замечены у входа в подъезд, при виде людей они прятались в подвал.

Было обращение в Управляющую компанию города Калуги. Даже, вроде бы, прошла дезинфекция (как известно, крысы являются распространителями тяжелых инфекционных заболеваний). Правда, никто толком не смог объяснить: когда именно и как она проходила. Но крысы и не думали покидать насиженное место. Жильцы собираются в самое ближайшее время вновь обратиться в Управляющую компанию. Но, похоже, их там просто не слышат.

А лифт в подъезде, который меняют на новый, заработает еще не скоро. Как пояснили рабочие, устанавливающие лифт, не ранее чем через месяц, а потом — еще согласование документов. То есть не ранее конца апреля. Старый лифт месяц назад убрали, а новый валяется у входа в подъезд. Все эти месяцы пожилые люди, родители с колясками карабкаются по лестницам вплоть до девятого этажа. Все бы можно было понять, если бы не одно обстоятельство — плату за лифт с жильцов как требовали, так и требуют.

«Преуспевающий инвестиционный лидер» на глазах превращается в «крысиное царство». Анатолий Артамонов неоднократно заявлял, что калужане — его дети. Может, местным жителям стоит подумать о замене отца на более заботливого и рачительного? Правда, в данной истории областные власти, как обычно, переведут стрелки на городские. Как это уже было в истории с Центральным рынком Калуги.