



liveinmsk.ru Здание МИД России в Москве: одна из «сталинских высоток»

15 декабря вышло в свет интервью РИА «Новости» с директором Латиноамериканского департамента (ЛАД) МИД РФ Александром Щетининым. Дипломату был задан ряд острых вопросов по итогам выборов в Аргентине и Венесуэле, которые закончились победой оппозиции, по ситуации с БРИКС, по развитию отношений с Кубой и не только. А также: «Идет ли борьба в регионе между Россией и США»?

Прямого ответа на вопрос, что же будет с БРИКС, учитывая начало процедуры импичмента главного локомотива этого объединения в регионе — президента Бразилии Дилмы Руссефф, увы, так и не было дано. А. Щетинин заверил, что МИД РФ поддерживает отношения со всеми политическими силами, «независимо от окраса». Никаких конкретных примеров поддержания контактов с «разноокрашенными политиками» в интервью дано не было. И даже если диалог с оппозицией в той же Бразилии выстроен на «отлично», то возникает вопрос: «А этой оппозиции БРИКС вообще нужен»

Говоря о Венесуэле, директор ЛАД МИД РФ посетовал на возникшие «неожиданности»: «Совершенно неожиданно началось обострение отношений Венесуэлы с ее соседями. Да, в Латинской Америке есть застарелые территориальные споры, но тут, в такой сложной ситуации, они совершенно неожиданно начали кристаллизовываться и приобретать дополнительные импульсы. Или, например, четко начала проводиться мысль о том, что легитимность выборов могут удостоверить якобы только международные наблюдатели. Хотя, естественно, по любому законодательству и любой конституции носителем суверенитета является народ». Несмотря на «парад неожиданностей», настроен руководитель направления оптимистично, полагая, что оппозиция ничего не будет менять во взаимоотношениях с Россией. Откуда такая уверенность — осталось дипломатической тайной. Учитывая, что Посольство России в Каракасе даже с социалистами не особо вступает в прямые контакты, кроме протокольных мероприятий, то большие сомнения вызывает такой оптимизм.

Тема контактов с новой властью прозвучала и в ответах на вопросы, касавшиеся Аргентины. «Для нас люди, которые пришли к власти в Аргентине, — не незнакомцы. Хотя бы потому, что трудно развивать отношения со страной, не развивая их с ее столицей, а, как известно, на протяжении последних лет Маурисио Макри был председателем городского правительства Буэнос-Айреса. В качестве примера приведу ежегодно проводимый нашими соотечественниками на улицах Буэнос-Айреса при поддержке городских властей весьма широкий и представительный фестиваль славянской культуры «Матушка Русь», — заявил Александр Щетинин.

Сложно сказать, насколько МИД России может опираться во взаимоотношениях с новой властью Аргентины и лично с Маурисио Макри на фестиваль «Матушка Русь». И может ли это мероприятие стать реальной опорной точкой диалога. Во всяком случае, российские соотечественники — основная целевая группа, которая участвует и в организации, и в проведении этого Фестиваля — весьма иронично отзывается в социальных сетях об его уровне. А Председатель Координационного совета соотечественников Аргентины Леонардо Голованов дал весьма скептические прогнозы на предмет развития российско-аргентинских отношений при новом Президенте Маурисио Макри в интервью Правда.ру. Более внятных примеров «давнего диалога» российского МИД РФ с оппозиционными силами Аргентины, чей кандидат в Президенты победил на выборах, предъявлено не было.

И, наконец, директор ЛАД МИД РФ Александр Щетинин вовсе не поддерживает «народные иллюзии», что Россия намерена выгнать США с «их заднего двора» — из стран Латинской Америки. Более того, ни о какой борьбе между Россией и США за влияние на Латинскую Америку речи, оказывается, нет. «Я не могу говорить за Соединенные Штаты, но у нас своя повестка дня в регионе. У нас есть свой подход к латиноамериканцам, и мы видим, что этот подход ценится. Мы не пытаемся там ни с кем соперничать — и политическая, и экономическая, и гуманитарная ниша в регионе очень широкая, и нам есть, что предложить латиноамериканцам», — уверен Александр Щетинин.

То есть, как опять зашли — так и опять уйдем. Если опять попросят. Или выставят. Поскольку у Госдепа США, в отличие от нашего МИД РФ, политика в регионе более жесткая. И «чужие здесь не ходят». А за примерами ходить далеко не надо. Провалы наших союзников в Аргентине и Венесуэле, плавное отползание Кубы в сторону США, президентский кризис в Бразилии и много чего другого. «Неожиданного» для МИД России.