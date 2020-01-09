Алексей Леонков
Последние публикации
Иран и США: много шума и... ничего
В течение дня подробности обстрела уточнялись. Вначале говорилось о 20 баллистических ракетах, потом о 12 ракетах. Количество жертв — 80 человек — в начале дня к его исходу снизилось до значения — без жертв. Мало того, стала известна информация о том, что американские военные были предупреждены...
9 января 2020
Блицкриг Порошенко — путь к геноциду
Конфликт на юго-востоке Украины вступил в фазу эскалации. Обстрелы Донецка и позиций народной милиции стали усиливаться с середины декабря прошлого года. Так артиллерия ВСУ «прощупывала» оборону и пристреливала будущие цели и сектора. Одновременно с этим был предпринят ряд вылазок диверсионных...
4 февраля 2017
Теракт? Что недосказано о катастрофе в Ростове-на–Дону
Командир «Боинга 737−800» авиакомпании Fly Dubai при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону пытался уйти на очередной посадочный круг, но не смог, сообщали 20 марта СМИ. Так начался самый тяжелый день в истории ростовского аэропорта. Вся страна от такой новости испытала шок. Новостные каналы в течение...
23 марта 2016