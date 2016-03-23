Командир «Боинга 737−800» авиакомпании Fly Dubai при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону пытался уйти на очередной посадочный круг, но не смог, сообщали 20 марта СМИ. Так начался самый тяжелый день в истории ростовского аэропорта. Вся страна от такой новости испытала шок. Новостные каналы в течение дня сообщали подробности, показывали эксклюзивные кадры и приводили мнения опытных пилотов и экспертов. Президент России Владимир Путин произнёс слова соболезнования семьям погибших, после него и глава авиакомпании Fly Dubai Гайт Аль Гайт принес свои соболезнования. Вскоре обнаружили «черный ящик» погибшего самолёта, появились расшифровки переговоров экипажа с диспетчерами аэропорта и первые данные с самописцев.

aircraftworld.ru

«Судя по имеющимся сведениям о крушении, самолет поднялся до высоты в почти 1000 метров, после чего пошел на вторую попытку посадки. Но при снижении что-то спровоцировало резкий толчок вниз. Самолет начал падать, как будто бы в свободном падении», — выяснили журналисты.

Одной из вероятных причин крушения самолёта стала версия отказа руля высоты , который по необъяснимым причинам — отказал, замёрз…

Странная версия и странное поведение самолёта перед посадкой. Резкий набор высоты с последующим резким пике и взрывом. Такое уже было, совсем недавно — 17 ноября 2013 года, в Казани. «Не сумев посадить самолёт с первой попытки, КВС Рустем Салихов при уходе на второй круг отключил автопилот и допустил срыв самолёта в пике», — так гласило заявление комиссии МАК.

В расследовании казанского крушения участвовали представители американской корпорации и пилоты-испытатели, которые констатировали, что экипаж допустил ошибку чуть ли не со взлёта самолёта, отклонившись на 5 км от курсо-глиссадного луча. Пилоты заметили эту ошибку при первом заходе, данные с приборов в кабине самолёта были неверными , поэтому они и ушли на второй круг, пытаясь посадить самолёт в ручном режиме.

Далее при заходе самолёта на посадку нос «Боинга-737» задрался до критических отметок угла, при этом скорость снизилась ниже минимально допустимых значений, и самолёт сорвался в пике. Фактор плохой погоды, как и с ростовским самолётом, тоже присутствовал.

Двойное совпадение? Нет, не двойное, а тройное. Был еще один случай с самолётом «Боинг 737−500» в городе Пермь 14 сентября 2009 года. Общее с ростовским и казанским «Боингами» был резкий набор высоты до 900 метров, сваливание в пике же произошло через крен с выполнением фигуры «бочка». Второй общей чертой является уход на второй круг и крушение при заходе на посадку. Третьей общей чертой — это отсутствие сообщений от экипажей о неисправностях на борту самолётов.

Странно, что никто не реагировал на это. Такое утверждение так же не верно. Реагировали и проводили обследования обломков, делали выводы и заявления. В прошлом году в ноябре МАК неожиданно для всех приостановил сертификацию самолетов «Боинг-737» в России до получения уведомления от авиавластей РФ и США о лётной годности самолетов. Согласно опубликованного 5 ноября 2015 года на сайте МАК документа (который МАК вскоре сняла с публикации), речь шла о необходимости доработок для обеспечения отказобезопасности системы управления рулем высоты самолетов типа «Boeing 737». В декабре 2015 года у МАК отобрали право сертифицировать самолёты и двигатели.

Инициатива МАК вызвало бурную реакцию со стороны российских авикомпаний, в ангарах которых «Боинг-737» занимал доминирующее положение. По данным Росавиации, сертификаты летной годности и, соответственно, право осуществлять пассажирские перевозки в РФ имеют 194 самолета семейства Boeing 737. Из них только шесть сертификатов выданы самой Росавиацией — на самолеты с регистрацией в РФ, остальные самолеты зарегистрированы на Бермудах (147 самолетов) и в Ирландии (41 самолет).

Это означает, что самолеты, зарегистрированные вне территории РФ, могут ремонтироваться по месту регистрации, то есть за рубежом.

Теперь вернёмся к трём погибшим «Боингам» — двум принадлежавшим российским авиакомпаниям и одному, который был на все 100% иностранного подданства. С высокой вероятностью российские «Боинги» были сертифицированы за рубежом и как их арабский собрат прошили все регламенты ТО под бдительным наблюдением иностранных специалистов.

В декабре 2013 года Александр Проханов в интервью радио «Эхо Москвы» сказал следующее: «Поэтому мне приходит в голову такая мысль, что это мог бы быть теракт. И я могу предположить — каким образом этот теракт мог быть реализован. Ведь мы покупаем «Боинги» наполненные электронным оборудованием, созданным в Америке. Всё чаще наши военные специалисты говорят, что мы тем самым нарушаем безопасность наших систем — наших самолетов, наших ракет. В этих «Боингах» — чужая электроника, чужие чипы с так называемыми закладками, которые позволяют дистанционно приводить в негодность эти системы. То есть можно было без ракет и взрывчатки этот самолет уничтожить, создать внутри него аварийную ситуацию . А ведь самолет погиб очень странно: он в какой-то момент вошел в пике и ударился о землю носом. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов такую версию, как террористический акт. Повторяю, я бы вписал эту версию в очень жестокий опасный контекст, который сейчас происходит в Татарстане. А также еще раз исследовал бы вот эту далеко не фантастическую версию о том, что самолет мог быть на расстоянии дистанционно направлен в пике».

Действительно после событий 11 сентября 2001 года, проходила такая информация, что в интересах безопасности допускалась возможность дистанционного управления самолётом без участия экипажа, который может быть захвачен или убит террористами. Когда гражданские самолёты с ювелирной точностью попали в Башни-Близнецы — эта вероятность стала техническим фактом. Потому что не всякий пилот сможет низколетящий на скорости 350 км/час гражданский самолёт направить точно в центр небоскрёба. Автоматика может. Это доказали мы, русские, когда посадили «Буран» в 1988 году, это стало штатным для современного высокоточного оружия.

По поводу закладок многое могут рассказать представители спецслужб. Интересны факты в закупке компьютеров для государевых нужд. Если компьютер покупается для дома и семьи — это просто компьютер. Но стоит объявить о покупке для министерства и ведомства, то к «бабке не ходи» — закладок в каждом изделии вы найдёте много.

Системы управления современных самолётов уже давно оснащаются бортовыми вычислительными машинами. Понятие «автопилот» уже давно вышло за рамки своего первоначального назначения — автоматической стабилизации параметров движения летательного аппарата. Теперь это сложный программно-аппаратный комплекс решающий множество задач по заданным алгоритмам. Программы либо принимают решение сами, либо выдают рекомендации экипажу в зависимости от поступающей информации от датчиков, возмущающих факторов полёта самолёта, действий экипажа, климат-контроля и обмена телеметрических данных с диспетчерскими пунктами сопровождения, а также видео и аудио регистрации обстановки на борту, предоставления и контролирования интернет трафика пассажирам, контроля исправного состояния кухни и туалетов и многих, многих мелочей. Всё это отдали автоматике, экипаж благодаря этому сократился до двух пилотов.

Любой хакер вам скажет, что программу можно взломать и перепрограммировать в своих интересах. Так ломают банковские программы и уводят на подложные счета миллионы долларов.

Пятый схожий фактор в катастрофе трёх «Боингов» — это проблемы с программно-аппаратным комплексом управления самолётом, который журналисты так легко называют «автопилот». После крушения доказать этот фактор невозможно — взрыв и пожар, уничтожают все улики. В пожаре гибнут платы, микросхемы, модули памяти и записанные в них программы. Самописцы не регистрируют отказы программ и неверные показания на приборных панелях пилотов, так как их назначение только в фиксации основных параметров полета, работы узлов и агрегатов.

Мне пришлось поработать с автоматикой. Проверялось АСУ ТП химического предприятия на возможность перехвата и управления. «Диверсант» в этом эксперименте вошёл в программу управления технологией производства химического удобрения на основе аммиака. При этом оператор, контролирующий технологический процесс не смог отследить это вмешательство — все датчики и приборы на его мониторе были исправны и находились в «зелёной» зоне. Когда же «диверсант» сделал своё дело, «взорвал все резервуары с аммиаком», аварийная сигнализация среагировала на взрыв спустя 5 минут. Любая экспертная комиссия, приехавшая на «разбор полётов» — установила бы причиной взрыва вероятность неисправности задвижек.

«Чистое убийство» — мечта любой спецслужбы. 185 летающих бомб замедленного действия под российским флагом. Это всего лишь версия.

Если «Боинги» невозможно оставить на земле, по причине остановки всего авиасообщения в России и последующего коллапса для наших авиакомпаний, то проверить на закладки ведь можно? Здесь в России, чтоб Росавиация выдала сертификат — «Проверено, закладок нет».

К тому же программы импортзамещения и подъёма с колен отечественной авиапромышленности никто не отменял.

«Предупреждён — значит спасён!» Верю только в лучшее.