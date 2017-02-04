



Донецкая Народная Республика

Конфликт на юго-востоке Украины вступил в фазу эскалации. Обстрелы Донецка и позиций народной милиции стали усиливаться с середины декабря прошлого года. Так артиллерия ВСУ «прощупывала» оборону и пристреливала будущие цели и сектора. Одновременно с этим был предпринят ряд вылазок диверсионных групп с целью захвата ключевых позиций и выявления огневых точек. Начало «блицкрига» Порошенко совпало с председательством Украины в Совете безопасности ООН.

Силы и средства

К началу 2017 года к линии соприкосновения непризнанных республик подтянулись значительные силы, прошедшие обучение у немецких, канадских и американских инструкторов. ВСУ получили военную помощь из стран Восточной Европы, а также от стран НАТО оружием, боеприпасами, действующей и списанной бронетехникой советского производства, не отвечавшей стандартам НАТО. Оборонные предприятия Украины провели ремонт танков и БМП, участвовавших в боях полтора года назад и выпустили новые образцы, в основном колесные БТР, нередко весьма престранного вида.

Всего в «блицкриге» принимают участие силы ВСУ численностью 90 000, имеющие в своем составе 450 танков, 2500 БМП и БТР, 1050 САУ и минометов, 230 РСЗО и 5 ОТРК «Точка-У». Они разбиты на четыре оперативных группировки и резерв.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Колонна украинской самоходной артиллерии

Группировка « B » , оперативно-тактическая задача: окружение и захват Донецка;

Группировка «С» , оперативно-тактическая задача: прорыв обороны севернее Донецка (Ясиноватая), блокирование трассы Донецк-Луганск, выход к пункту Успенка на границу с РФ;

Группировка «М» , оперативно-тактическая задача: прорыв обороны ополчения у н.п. Саханка с выходом к н.п. Успенка на границу РФ;

Группировка «А» , оперативно-тактическая задача: окружение и захват Луганска.

С учетом того, что с 1 февраля в СБ ООН будет председательствовать Украина — момент военного наступления ВСУ на позиции военнослужащих ДНР и ЛНР был выбран неслучайно. Сценарность прослеживается во всём.

В авангарде ВСУ идут бойцы срочники, собранные в результате добровольно-принудительного призыва силами военкоматов и полиции в течение 2016 года. Моральный дух этих бойцов можно отследить по соцсетям, он крайне низок. Желания «идти в атаку на сепаров» они не испытывают.

За ними стоят «заградотряды» — состоящие из бойцов добровольческих батальонов и наемников, в том числе, прибывших из Сирии и воевавших на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это самые опытные и опасные ударные силы.

Пехота ВСУ своими действиями должна измотать ополченцев ЛДНР и ослабить их оборону. Затем по слабым местам при поддержке танков и артиллерии нанесут свои удары профессионалы и, по замыслу украинских стратегов, сломают оборону ополченцев.

Filmorpeh Украинский солдат

Особенность «блицкрига» состоит в том, что все подразделения ВСУ стали более мобильными, резко увеличилось число БТР и БМП. Сформированы небольшие ударные группы, которые участвуют в стычках по всей линии соприкосновения.

Интересно, что эти мобильные формирования схожи со «стаями» из доктрины «сетецентрических войн», которую специалисты из США опробовали в Сирии. Такие группы могут наносить точечные удары по слабозащищенным участкам обороны, либо формировать более мощную группировку — усиливая её танками, для прорыва оборонительных позиций. Затем, в случае удачного прорыва, к такой группе могут оперативно подтянуться и другие соединения, в том числе из резерва.

Сценарий

Действия ВСУ в АТО очень похожи на «хорватский сценарий», который был осуществлен в Сербской Краине в 1995 году. Все началось в 1992 году, когда после взятия Вуковара хорваты признали суверенитет Сербской Краины. Три года с помощью инструкторов из стран НАТО их бойцы проходили подготовку, а вооруженные силы получили значительную военную помощь. В итоге молниеносных ударов хорватов Сербская Краина была захвачена, при этом погибло 2 344 мирных жителя, а 251 000 сербов стали беженцами.

Jack Nico Хорватские боевики. Бывшая Югославия

С другой стороны, характер обстрелов и атак по линии соприкосновения очень похож на почерк бойцов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Удары артиллерии и РСЗО только со стороны выглядят хаотично (бьют по городским кварталам, где нет ополченцев), однако их интенсивность и продолжительность растёт час от часа. Чаще всего под обстрел попадают мирные граждане и объекты инфраструктуры Донецка и его районов, как было и в Алеппо. Такая тактика обстрелов нужна для того, чтобы деморализовать и устрашить население, которое после захвата города должно безропотно принять оккупационный режим. Особая роль отводится ОТРК «Точка-У», который может «достать» любой район Донецка. Так, 2 февраля удар «Точкой» был нанесён по перекрестку Калининского и Буденновского районов.

Несмотря на то, что бойцы ДНР, находящиеся в укрытиях, защищены значительно лучше, чем два года назад, среди них есть убитые и раненые. Примечательно, что подразделения ВСУ не всегда идут в атаку после обстрела, кратковременные стычки часто происходят в нескольких километрах от зон артобстрелов по всей линии соприкосновения. Ополченцам, из состава разрешенных сил, приходится занимать оставленные позиции и перераспределяться для прикрытия городских кварталов, при этом основные части ДНР и ЛНР согласно минским соглашениям находятся далеко от линии соприкосновения.

Такая тактика работает по принципу маятника: мощность и количество стычек нарастает, ополченцам приходится гадать о направлениях следующих ударов. По замыслу стратегов ВСУ и их советников, защитникам Донбасса придётся рассредоточить свои силы, которых явно недостаточно для работы по всей линии соприкосновения. Отмечается широкое применение разведывательных беспилотников, что помогает ВСУ выявлять наиболее слабые участки. Если в ближайшее время основные вооруженные силы ДНР и ЛНР не выйдут на оборонительные позиции, сценарий блицкрига может стать успешным. Счет идёт на дни.

Реакции

Другая схожесть с «сирийским сценарием» — это скоординированная реакция зарубежных СМИ на происходящее в Донбассе, а также жесткая позиция стран ЕС и США в Совбезе ООН. Несмотря на наличие наблюдателей в Донбассе из ОБСЕ, которые не зафиксировали танки ВСУ в Авдеевке, стоя рядом с ними, именно её представители обвинили в эскалации конфликта Россию. Немецкая Bild об этом сообщила так: «Обращает на себя внимание момент, который путинские прихвостни избрали для своих атак на востоке Украины. Нападение на Авдеевку и интенсивный обстрел вдоль линии фронта начались в воскресенье утром по местному времени. Всего лишь через несколько часов после первого телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина».

Генсек НАТО Йен Столтенберг призвал стороны конфликта к прекращению огня, соблюдению Минских соглашений и допуска миссии ОБСЕ во все пункты дислокации вооруженных сил, в том числе и на юго-восточную границу Украины и России. При этом украинская сторона вносит существенную поправку, оправдывающую «блицкриг». Замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев сказал 2 февраля: «Мы должны вернуться к линии разграничения, которая была установлена минскими договоренностями от сентября 2014 года. В феврале 2015 эта линия была немного отодвинута, поэтому мы все время и в рамках трехсторонней контактной группы и в рамках «нормандского формата» настаиваем, что все должны вернуться к линии разграничения сентября 2014 года, которая включает, что мы должны возобновить свой контроль над тем же Дебальцево».

Именно такое решение проталкивается сейчас в Минске.

Будущее

В ближайшее время России предстоит сделать выбор, аналогичный сирийскому, поставив другие страны перед новым асимметричным решением. Очевидно, что в случае успеха «блицкрига» Донбасс ожидает геноцид. Однако то, что на его территории проживает значительное число граждан России, обеспечивает легитимацию любых решительных действий. Порошенко «заигрался», а Владимиру Путину остается только воспользоваться его «наступательной активностью». Ведь, кроме дзюдо, президент России отлично владеет и айкидо.