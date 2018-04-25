Алексей Копейкин
Последние публикации
Художник Вениамин Лосин — богатырь из непричесанного детства
23 апреля родился Вениамин Николаевич Лосин (1931−2012), русский художник, иллюстратор детских книг. Коллеги-художники по-хорошему завидовали Лосину. Во-первых, он всё знал, что совершенно освобождало его от необходимости рисовать с натуры, — у него была «замечательная подкорковая память», уверял...
25 апреля 2018
«Девочка с Земли», или Всё об историке-фантасте Кире Булычёве
ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. 18 октября исполняется 83 года со дня рождения писателя-фантаста Игоря Можейко, известного под псевдонимом Кир Булычёв. Поэтому сегодня агентство покажет читателям обложки и диафильмы к его книгам. О писателе...
18 октября 2017
Детям обо всем на свете: Борис Житков в библиотечных архивах
ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. 11 сентября исполнилось 135 лет со дня рождения путешественника и детского писателя Бориса Житкова. Поэтому в этот раз агентство публикует обложки к его книгам. «Необычайна судьба, ослепительно ярок талант...
13 сентября 2017