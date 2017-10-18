Москва, 18 октября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. 18 октября исполняется 83 года со дня рождения писателя-фантаста Игоря Можейко, известного под псевдонимом Кир Булычёв. Поэтому сегодня агентство покажет читателям обложки и диафильмы к его книгам. О писателе рассказывают заведующий отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин и Надежда Воронова:

Национальная Электронная Детская Библиотека Булычев Кир Сто лет тому вперед / Булычев К.; Худож. Орлова Н.- Москва : Диафильм, 1988.- 1 дф. (49 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37375

Национальная Электронная Детская Библиотека Булычев Кир Вокруг света в три часа / Булычев К.; Худож. Боголюбова Е.- Москва : Диафильм, 1987.- 1 дф. (43 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37381

Арбатский мальчишка Игорь Можейко всегда чем-нибудь увлекался. Совсем маленьким обожал рассказы о разведчиках и пограничнике Карацупе. В десять лет захотел стать художником и даже поступил в художественную школу. Правда, проучился он там недолго — заболел, много пропустил, а потом побоялся вернуться обратно. Наверное, Игорь сильно переживал и обижался на маму за то, что не уговорила, не настояла, но вскоре у него появились новые увлечения, совершенно другие — геология и палеонтология.

Игорю страшно хотелось «путешествовать, жить в палатке, делать научные открытия». Воображая себя исследователем амазонской сельвы, он вдоль и поперёк исходил Подмосковье. Он прилежно изучал книги Ивана Ефремова о палеонтологических экспедициях в пустыню Гоби, собирал обширные коллекции минералов и, конечно, представлял себя настоящим геологом с мужественным лицом и обветренными руками…

Казалось, ему светит прямая дорога в геолого-разведочный институт, однако случилось так, что по комсомольской разнарядке Можейко направили в Московский институт иностранных языков, и, окончив там переводческий факультет, он попал на работу в далёкую азиатскую страну — Бирму…

Порой молодому переводчику казалось, что он очутился в каком-то сказочном мире. Из окна гостиницы ему были видны тысячи древних буддийских храмов. Перед рассветом они становились голубыми, фиолетовыми и какими-то воздушными. Потрясённый увиденным, Игорь Можейко, вернувшись на родину, поступил в аспирантуру при Институте востоковедения АН СССР и в 1966 году защитил диссертацию о средневековой Бирме на тему «Паганское государство».

Начались исследования, работа над монографиями. Жизнь вроде бы собиралась идти по накатанной колее, но… В то же самое время у Можейко подрастала дочка Алиса. Она не слишком интересовалась историей Бирмы, но ей очень хотелось, чтобы папа, позабыв про дела, рассказал ей что-нибудь совершенно необыкновенное. И специально для дочки Игорь Всеволодович с удовольствием принялся придумывать фантастические истории о девочке из XXI века, которую, как и собственного ребёнка, назвал Алисой.

Национальная Электронная Детская Библиотека Булычев Кир Подземелье ведьм / Кир Булычев.- Москва : Эксмо, 2005 http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38970

Рассказы эти под названием «Девочка, с которой ничего не случится» увидели свет в 1965 году в популярном альманахе «Мир приключений». А вскоре произошла одна занятная история с журналом «Искатель», печатавшим детективы и фантастику. В редакции этого славного издания случилось как-то настоящее ЧП. Перед самой сдачей материалов в типографию решено было не публиковать один из иностранных фантастических рассказов. Однако, как нарочно, обложка готовящегося номера с иллюстрацией к этому рассказу была уже отпечатана. С обложки на расстроенных сотрудников редакции уныло смотрел сидящий в банке крохотный динозавр.

Рисунок настоятельно требовал объяснений, и несколько человек, спасая положение, решили написать по фантастическому рассказу, лучший из которых назавтра должен был попасть в сборник. В неожиданном конкурсе принял участие и учёный-востоковед Игорь Можейко. Он честно просидел всю ночь за машинкой, а утром принёс в редакцию своё сочинение. Рассказ, придуманный Можейко («Когда вымерли динозавры?»), показался сотрудникам самым удачным, и его срочно вставили в выпуск. Но как подписать столь непредвиденное творение? «Игорь Можейко» — вроде неудобно. Всё-таки историк, учёный, а тут динозавры какие-то в банках. «Имя жены плюс девичья фамилия матери», — решил автор и написал под рукописью «Кир Булычёв». Так и появился один из самых популярных современных фантастов.

Национальная Электронная Детская Библиотека Булычев Кир Дети динозавров / Кир Булычёв.- Москва : Эксмо, 2016 http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38924

Как бы там ни было, факт остаётся фактом: серьёзный историк Можейко начал писать «несерьёзную» фантастику. И, видимо, занятие это ему очень понравилось, потому что вслед за первыми коротенькими рассказиками, положившими начало историям «про Алису», появились настоящие «большие» книги: «Девочка с Земли» (1974), «Сто лет тому вперёд» (1978), «Миллион приключений» (1982), «Непоседа» (1985), «Новые приключения Алисы» (1990)… А однажды Алиса Селезнёва даже стала кинозвездой — были написаны сценарии мультипликационного фильма «Тайна третьей планеты» и пятисерийного художественного фильма «Гостья из будущего». И каждая новая встреча с девочкой из XXI века вызывала и у читателей, и у зрителей бурный восторг.

Но Киру Булычёву не хотелось сочинять только про Алису. Его перу принадлежит великое множество совсем других, совершенно не похожих друг на друга книг: ироническая эпопея про захолустный городок Великий Гусляр и его Кир Булычёв — Игорь Можейко. Двойной автопортрет славного жителя Корнелия Удалова, «взрослый» цикл про космического доктора Владислава Павлыша и ещё многое-многое другое…

При этом Игорь Всеволодович не оставлял и своих научных занятий. Одновременно с фантастом Булычёвым неустанно писал свои труды историк Можейко. Он выпустил несколько монографий, научно-популярные книги «7 и 37 чудес», «Пираты, корсары, рейдеры», «1185 год. Восток-Запад». А ещё — защитил докторскую диссертацию по теме «Буддизм в Бирме».

Остаётся только удивляться, как у Игоря Всеволодовича хватало на всё времени и сил. Впрочем, нет, времени как раз не хватало, и фантаст Булычёв вместе с историком Можейко больше всего на свете мечтал о том, чтобы хоть как-нибудь увеличить сутки…