Москва, 13 сентября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. 11 сентября исполнилось 135 лет со дня рождения путешественника и детского писателя Бориса Житкова. Поэтому в этот раз агентство публикует обложки к его книгам.

Национальная Электронная Детская Библиотека Житков Борис Степанович Про слона / Житков Б.; Худож. Рогачев В.- Москва : Диафильм, 1976.- 1 дф. (49 кд.) Защищено авторским правом http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40511

«Необычайна судьба, ослепительно ярок талант, беспредельно широк житейский и творческий диапазон Б.С. Житкова… Штурман дальнего плавания, моряк, кораблестроитель, химик, он был одновременно и музыкантом, и рыбаком, и плотником, и учёным-ихтиологом, и дипломированным фотографом. В разное время и в разных местах он проектировал суда для среднеазиатских рек, организовывал вечерние курсы для рабочих, составлял учебники, устраивал театр теней, дрессировал животных, летал на аэроплане, плавал на подводной лодке, изучал на практике бондарное, токарное, слесарное и другие производства, ставил балет в Народном доме, читал лекции рабфаковцам, занимался агротехникой…

«Талантливость его проявлялась буквально во всём, за что бы он ни брался».

Л. Пантелеев

«Принцип его письма исходил из этого знания вещей и людей. Житков в своих книгах раскрывал вещи и людей. В делании и в устройстве мира, окружающего нас, он находил увлекающую поэзию. И его рассказы увлекательно-поэтичны.

Мы очень часто в писательской среде применяем слово «мастер». Но мастеров среди нас не очень много. Житков был истинным мастером, потому что у него можно учиться письму: он писал, как никто другой, и в его книгу входишь, как ученик — в мастерскую».

Константин Федин

Книги для детей, наглядно и просто объясняющие устройство окружающего мира, необходимы в любые времена, но когда мир меняется слишком сильно, они, как правило, устаревают. Всё, что создано Борисом Житковым, сохранило свою познавательную ценность и содержательность по сей день, несмотря на то, что реалии современной жизни радикально отличаются от тех, что описаны в его «почемучкиных» книжках.

Национальная Электронная Детская Библиотека Житков Борис Степанович Кино в коробке / Б. Житков; рис. автора.- Москва : Гос. изд-во, 1927.- 23 с. Открытый доступ http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/30832

Очень хочется, чтобы нынешние дети и родители не прошли мимо книг этого широко и многообразно одарённого человека».

Заведующий отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин