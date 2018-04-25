Москва, 25 апреля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. 23 апреля родился Вениамин Николаевич Лосин (1931−2012), русский художник, иллюстратор детских книг.

Национальная Электронная Детская Библиотека Яковлев Юрий Яковлевич Умка / Ю. Яковлев; худож. В. Лосин, О. Вуколов.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (37 кд.) Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42588

Коллеги-художники по-хорошему завидовали Лосину. Во-первых, он всё знал, что совершенно освобождало его от необходимости рисовать с натуры, — у него была «замечательная подкорковая память», уверял Анатолий Иткин. А во-вторых — всё умел. Вот Николай Устинов сам признавался, что терпеть не может рисовать всякую технику, а Лосин — рисовал, и здорово! Глядя на его «картинки», невольно думалось, что художнику всё даётся легко. Машины? Пожалуйста. Животные? Сколько угодно. Портрет? Вспомните хотя бы Дениску Кораблёва… Исторические сюжеты? Да кому же, как не Лосину!.. Сказочные? Тоже можно. Пушкин и Некрасов, Маяковский и Гайдар, Катаев и Могилевская, Носов и Драгунский, Губарев и Прокофьева, Заходер и Коваль — всё было по плечу художнику Лосину. Недаром Май Митурич называл его «последним богатырём».

«Конечно, рисуя разные книжки, он разный, — говорил всё тот же Устинов, — но узнаётся сразу, и ни на кого не похожий голос его слышен издалека».

Национальная Электронная Детская Библиотека Медведь-половинщик / рис. В. Лосина.- Москва : Диафильм, 1977.- 1 дф. (44 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42082

Национальная Электронная Детская Библиотека Роланд-оруженосец / Худож. Лосин В.- Москва : Диафильм, 1973.- 1 дф. (41 кд.) Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36597

Национальная Электронная Детская Библиотека Заходер Борис Владимирович На задней парте / Б. Заходер; рис. В. Лосина.- Москва : Детгиз, 1958.- 31 с

Впрочем, даже у богатырей и мастеров на все руки бывают особые удачи. К лучшим работам Вениамина Николаевича и крупнейшим достижениям отечественной книжной графики, без сомнения, относятся его иллюстрации к «Денискиным рассказам». Героя Виктора Драгунского Лосин изобразил так «похоже», что в связке «писатель—художник» эти два имени теперь неразделимы.

Национальная Электронная Детская Библиотека Алексеев Сергей Петрович Мальчик Акуто / Алексеев С.; Худож. Лосин В.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (30 кд.) Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36440

Национальная Электронная Детская Библиотека Викторов Виктор Ильич Джек-простак / Викторов В.; Худож. Лосин В.- Москва : Диафильм, 1968.- 1 дф. (32 кд.) Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36458

Национальная Электронная Детская Библиотека Репка / Худож. Лосин В.- Москва : Диафильм, 1982.- 1 дф. (37 кд.) Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37526

Здесь будет уместно ещё раз вспомнить слова Николая Устинова, который сказал:

«Мне нравится, как Лосин рисует детей — они лохматые, не всё у них впопад, «ничто человеческое им не чуждо», но активные и любопытные, как щенки, и очень достоверные. Мне нравится, как он рисует им лица, руки, одежду (она у него тоже делает характер). Рук в карманы и ног в траву он не прячет; что выразительно по природе, он использует… Мне очень симпатична солнечная, жизненная сила его ярких, порою балаганно-пёстрых рисунков».

Национальная Электронная Детская Библиотека Гайдар Аркадий Петрович Сказка о Военной Тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / Аркадий Гайдар; художник В. Лосин.- Москва : Диафильм, 1968.- 1 дф. (47 кд.) Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38193

Заведующий отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин