Александра Фирсова
Последние публикации
«Нам нечего терять»: Каталония о своей независимости
Во дворце Монклоа 9 июля состоялась встреча главы правительства Испании Педро Санчеса и главы женералитета Каталонии Камы Торры. Это первая встреча Санчеса и Торра после того, как они получили свои должности. Главы договорились «обнулить» отношения между правительствами, которые оставались особенно...
11 июля 2018
«Каталония будет свободной?»: обзор испанских СМИ
Новый глава женералитета Ким Торра, а также его предшественники Карлес Пучдемон и Артур Мас 20 июня направили письмо королю, в котором раскритиковали его подход к решению каталонской проблемы. Торра попросил Филиппа VI о личной встречи во время открытия Средиземноморских игр 22 июня, которые прошли...
9 июля 2018
СМИ Испании: «Это провал! Мы проиграли в русской рулетке!»
СМИ Испании пестрят заголовками о проигрыше национальной сборной, называя 1 июля черным днем для испанского футбола. Чемпионат мира — 2018 стал катастрофой для сборной Испании от начала и до конца. Несчастная рука Пике, приведшая Россию к ничьей, а потом и к победе в серии пенальти. После проигрыша...
2 июля 2018