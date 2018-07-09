Новый глава женералитета Ким Торра, а также его предшественники Карлес Пучдемон и Артур Мас 20 июня направили письмо королю, в котором раскритиковали его подход к решению каталонской проблемы. Торра попросил Филиппа VI о личной встречи во время открытия Средиземноморских игр 22 июня, которые прошли в этом году в Таррагоне. Однако король перенаправил письмо в правительство, которое в свою очередь заявило, что отдельной встречи c главой государства не предусмотрено. При этом в правительстве подтвердили, что с Кимом Торрой готов встретится премьер. Через несколько дней издание El Mundo публикует дату встречи испанского премьера Педро Санчеса и Кима Торры — 9 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

Уже 22 июня члены женералитета Каталонии, неудовлетворенные решением короля, отказываются «от всех связей с королевским домом», что подразумевает не принимать участие в мероприятиях, которые организует испанский королевский дом и не приглашать представителей испанской короны на собственные события, — информирует издание ABC.

Перед началом саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе прокомментировал ситуацию Педро Санчес: «Думаю, что правительство Испании имеет достаточно ясную позицию по вопросу Каталонии в течение многих лет и не будет ее менять».

Король Испании Филипп VI

Он также сообщил, что на встрече 9 июля не собирается затрагивать тему независимости региона. Для Кима Торры же две темы являются приоритетными: референдум за независимость и свобода заключенных, которых он называет политическими. Ким Торра стремится к диалогу на равных и собирается говорить, прежде всего, о правосудии и демократии в стране, ведь референдум уже проведен и население Каталонии ждет независимости.

В Вашингтоне в это время произошел скандал. Ким Торра, находившийся на открытии выставки в Национальном музее афроамериканской истории культуры, в своем выступлении утверждал о существовании политических заключенных в Испании и использовал термины «репрессии» и «изгнание». Также косвенно Торра сравнивал ситуацию в Каталонии с «страданиями» армянского народа — отмечает издание El Pais. В ответ посол Испании в США Педро Моренес обвинил Торру во лжи, утверждая, что в Испании нет политических заключенных. Торра и его сторонники покинули зал с криками «Свобода политическим заключенным!», сообщает подробности испанское издание El Periodico.

Испанского посла поддержал министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в своем интервью El Periodico: «Посол сказал то, что должен был сказать. Ни один посол не может остаться равнодушным в случае нападок на страну и ее политическую систему, независимо от кого они идут».

Также представители правительства продолжают настаивают, что в Испании не существует политических заключенных и употребление этого термина совершенно неуместно.

Издание El Pais описывает сегодняшнюю ситуацию как «самый серьезный конфликт женералитета и правительства». Несмотря на то, что ситуация в Каталонии далека от нормализации, правительство Педро Санчеса старается не усиливать сложившуюся напряженность. К примеру, 3 июля испанский суд решил перевести нескольких лидеров сепаратистского движения в каталонские тюрьмы. Однако Ким Торра в своих высказываниях совершенно не показывает желание идти на компромисс, заявляя о намерениях провоцировать «новое 1 октября». Подогревать ситуацию продолжает экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.

«Нормализация ситуации не наступит, пока каталонцы не смогут в полной мере реализовать свои права»,— заявила представитель женералитета Эльза Артади.

Вице-премьер Кармен Кальво делится своими мыслями с El Mundo: «Я очень надеюсь, что встреча 9 июля откроет новый этап в отношениях центрального правительства и женералитета Каталонии, этап разрядки, сотрудничества и совместных действий. Правительство Санчеса не намерено повторно вводить 155-ю статью Конституции Испании в действие для предотвращения автономии Каталонии. Это исключительная мера, и если правительство Каталонии не будет действовать в одностороннем порядке и игнорировать конституцию страны, то применять ее не придется. Напомним, что в конце октября прошлого года испанское правительство ввело прямое правление в Каталонии и отстранило от должности Пучдемона и все его правительство в связи с проведением незаконного референдума 1 октября и последующим провозглашением независимости каталонским парламентом».

Граффити в Каталонии. Сепаратизм

В то же время испанский политик Альберт Ривера думает иначе: «Уступки бесполезны, их было достаточно и они не помогут сохранить единство Испании. Каталония видит конкретную цель — независимость, а потому диалог стоит вести исключительно в духе единства страны. Иначе стоит готовиться к очередному сюрпризу сепаратистов», — цитирует его слова издание El Periodico.

Педро Санчеса испанские СМИ критикуют не только за уступки в отношении каталонского вопроса. Издательства отмечают активную внешнеполитическую деятельность нового председателя правительства Испании Педро Санчеса, но совершенно не видят его усилий во внутренней политике Испании. Как сообщает EL Mundo, глава исполнительной власти за месяц в качестве председателя правительства дал четыре пресс-конференции, и все они проходили в различных европейских столицах: Париже, Берлине, Брюсселе и Лиссабоне. Эти выступления, как правило, достаточно короткие, имеют ограниченное количество и определенную тему вопросов, а также на них редко присутствуют журналисты, которые позже транслируют сведения в Испании. 6 июня Педро Санчес единственный раз сделал короткое заявление испанским журналистам — о составе правительства, без вопросов и объяснений.

Пресс-центр Педро Санчеса сообщает, что и в июле не планируется встречи главы правительства и журналистов, что позволило бы подвести итоги первых месяцев. Вопросов у журналистов накопилось много. И независимость Каталонии — лишь один из них. Впрочем и Ким Торра активно посещает зарубежные мероприятия, стараясь провоцировать международное внимание к проблеме каталонской независимости и, возможно, надеется найти поддержку у лидеров других стран.

Флаг Каталонии

В самой Барселоне сегодня продолжают нарастать волнения против массового туризма. Жители города приковывают себя к известным достопримечательностям и критикуют, прежде всего, политику центрального правительства в области туризма. В то же время, как отмечал интернет-журнал ABC, сепаратистские настроения в других регионах Испании, прежде всего, в стране Басков, снизились, и продолжает расти процент сторонников целого неделимого государства.

В настоящее время два лидера готовятся к важнейшей встрече для всей Испании: получится ли сохранить целостность государства, или Ким Торра все-таки убедит премьер-министра принять или хотя бы обсудить план по предоставлению независимости, который готовится для этой встречи Каталонией. Вполне возможно, что эта встреча ознаменует начало новой вехи в отношениях двух правительств.