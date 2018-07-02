Мадрид, 2 июля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. СМИ Испании пестрят заголовками о проигрыше национальной сборной, называя 1 июля черным днем для испанского футбола. Чемпионат мира — 2018 стал катастрофой для сборной Испании от начала и до конца. Несчастная рука Пике, приведшая Россию к ничьей, а потом и к победе в серии пенальти. После проигрыша сборная Испании отправляется домой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проигрыш

«Сборная Испании впервые в истории не смогла одержать победу над одним из самых слабых противников чемпионата и, загнав себя в пенальти, отправилась домой. Никогда не следует играть в лотерею с Россией», — комментирует ситуацию el Mundo.

Испания отлично начала партию, однако это не помогло ей выбиться в ¼ мундиаля. Волна осуждения пришлась на Яго Аспаса и Коке, которые не смогли реализовать решающие удары по воротам Игоря Акинфеева.

Это был последний чемпионат для Андреса Иньесты в составе национальной сборной. Он дебютировал в мае 2006 года в матче против России, сыграл 131 игру, 96 из которых оказались победными. «Это не тот финал, о котором я мечтал и, безусловно, самый грустный день моей карьеры», — сказал напоследок он испанской газете 20minutos.

Испанская газета Marca активно критикует главного тренера и участников сборной Испании. «Это провал», — утверждает газета и в то же время удивляется, как «красная фурия» могла проиграть сборной, занимающей самые низкие позиции в рейтингах FIFA. Да и статистика матча подтверждает, что Испания выглядела гораздо сильнее на протяжении матча, но даже Россия не стала «тем стимулом», который позволил бы Испании играть дальше. Отмечается отличная игра Игоря Акинфеева, а вот игру вратаря испанской сборной СМИ оценивают иначе: «Де Хеа не смог остановить никого. Иначе быть и не могло», — подводят итоги авторы El Espanol.

Издание El Pais и вовсе отмечает, что испанская сборная отброшена на 10 лет назад. Этот чемпионат стал самым неудачным для Испании, после того как в 2014 году сборная уступила Нидерландам и Чили, а на чемпионате Европы во Франции в 2016-м проиграла итальянцам. Сейчас же Испания достигла того, когда не может противостоять таким сборным как Россия, Иран и Марокко.

Встреча сборных Испании и России прошла 1 июля на московском стадионе «Лужники». Основное и дополнительное время (2 тайма по 15 минут) не выявили победителя. На 11-й минуте Сергей Игнашевич допустил ошибку и поразил собственные ворота, а на 41-й Артем Дзюба с пенальти сравнял счет. Игра завершилась серией пенальти, в которой российские футболисты оказались точнее. «Лужники» — комплекс, который произвел невероятное впечатление на каждого испанца. Целый стадион стал будто «Версалем футбола». Однако этот стадион недостоин такой скучной игры. Испании не хватало сил, и русские растягивали игру, как могли. Не нужны были удары по воротам, подкаты или угловые, России стоило лишь тянуть время. В этот раз Испания потерпела неудачу, но необходимо восстанавливаться, — комментируют партию ABC и La Razon.

«Это больно. Мы вложили всю душу в эту игру и не могли сделать больше. Я, как капитан, по-настоящему горжусь своей командой»,— прокомментировал ситуацию Серхио Рамос.

Исторический для России четвертьфинал пройдет 7 июля в Сочи. Соперником для России в этот раз станет сборная Хорватии.