Во дворце Монклоа 9 июля состоялась встреча главы правительства Испании Педро Санчеса и главы женералитета Каталонии Камы Торры. Это первая встреча Санчеса и Торра после того, как они получили свои должности.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Каталонии

Главы договорились «обнулить» отношения между правительствами, которые оставались особенно напряженными с октября 2017 года. Тогда после референдума о выходе Каталонии из состава королевства Испании и провозглашения парламентом автономии независимости взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратилось. Центральное правительство, применив 155-ю статью Конституции Испании, добилось ограничения самоуправления Каталонии и ввело прямое управление в регионе. Сегодня прямое управление отменено.

Òmnium Cultural Ким Торра

«Для Педро Санчеса встреча стала самым важным событием за год, ведь именно проблема независимости может поставить крест на последующем правлении премьера», — пишет издание El Mundo.

Несмотря на то, что серьезных решений по итогам так и не было озвучено, Ким Торра назвал встречу искренней, успешной и начавшей новый этап в отношениях центра и региона. Встреча Санчеса и Торры длилась около трех часов. СМИ также отмечают дружественный жест главы женералитета, подарившего премьеру две книги по истории Каталонии и бутылку традиционного напитка Каталонии. В ответ Педро Санчес вручил Киму Торре книгу об истории дворца Монклоа.

По итогам встречи было решено возобновить деятельность комиссии по двусторонним отношениям Испании — Каталонии, которая была приостановлена в 2011 году. Комиссию возглавит министр государственного управления Испании каталонка Меричель Батет. Формируется кабинет со стороны Мадрида и Барселоны.

Montserrat Boix Меричель Батет

Что касается заключенных бывших каталонских политиков, то Торра назвал их «политическими» и потребовал выпустить на свободу, но существование политических заключенных продолжает отрицаться членами испанского правительства. Санчес называет их лидерами «процесса» (отделения Каталонии от Испании).

Главный вопрос — независимость Каталонии — остался нерешенным. Расхождения мнений продолжают быть достаточно сильными. Ким Торра требовал решать вопрос демократическим путем, проведения нового «законного» референдума или голосования. Санчес напомнил, что Испания является единым унитарным государством и «право на самоопределение» в Конституцию страны заложено не было.

«Такая ожидаемая, но бесполезная встреча между Кимом Торрой и Педро Санчесом не смогла успокоить сторонников независимости, самую большую проблему нашей демократии. Они просто выигрывают время, чтобы восстановить силы», — комментируют ситуацию El Pais

Радикальные партии Каталонии обвиняют Кима Торру в бездействии и подчинении центральному правительству. Партия CUP не желает, чтобы правительство продолжало свою стратегию «сотрудничества и диалога» вместо того, чтобы защищать право на самоопределение.

«Одной ногой мы идем к республике, а другой — к автономии, они совершенно несовместимы. Мы держим «красную карточку» наготове и будем готовы применить ее, чтобы отправить в отставку исполнительную власть. Мы не позволим предать дух независимости», — предупредил депутат Карлес Риера в интервью для El Periodico и указал, что за следующими действиями главы будут следить особенно тщательно.

«Конечно, мы ожидали большего, но это не значит, что теперь мы встаем из-за стола переговоров и остаемся в составе Испании, мы будем продолжать говорить о независимости на следующих встречах», — заявил представитель ERC (каталонская партия) Серджи Сабриа.

Вопреки дружественной атмосфере на встрече, разрядка в отношениях так и не наступила. Женералитет Каталонии не отказывается от недавний заявлений о «разрыве всех отношений с Королевским домом». Ким Торра призвал не приглашать короля Испании Филиппа VI на мероприятия, посвященные годовщине теракта в Барселоне на улице Рамбла, произошедшего 17 августа 2017 года. Также во время интервью для Радио Каталонии Ким Торра заявил: «Достижение независимости — это цель моего правления, как и утверждение Конституции Каталонии. Мне 55 лет, мои дети уже взрослые, и мне нечего терять».

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

В то же время, как сообщает El Mundo, король продолжит путешествовать по Каталонии как «гарант единства и целостности Испании». Король показывает свою приверженность региону и будет приезжать каждый раз, когда женералитет и правительство это одобрят или его присутствие будет отвечать интересам страны.

«Проблема независимости — это символ правления Филиппа VI, то, что сможет испортить его место в истории страны. В своих выступлениях он все чаще и чаще говорит о каталонском конфликте, всегда обращаясь к действительности законов и Конституции», — утверждает интернет-издание La Razon.

Уже на этой неделе, пока Педро Санчес находится в Брюсселе, на саммите стран-участниц НАТО, а Ким Торра планирует поездку в Шотландию, вице-премьеры принимают бразды переговоров.

«Кармен Кальво, вице-премьер правительства Испании, и Пере Арагонес, заместитель главы женералитета Каталонии, соберутся 12 июля в Мадриде. Кальво и Арагонес согласились провести первую встречу для продолжения диалога между обеими администрациями после встречи Педро Санчеса и Кима Торры в Монклоа. Повестка встречи все еще формируется, но точно будут вопросы о снятии вето на социальные законы Каталонии, наложенном правительством Рахоя, инвестиции в регион и развитие инфраструктуры», — сообщает El Pais.

Следующая встреча двух глав исполнительной власти планируется в сентябре в Барселоне, куда Ким Торра пригласил Педро Санчеса.