Александр Тимошенко
Последние публикации
«Украинская постправда» и жители Украины
С большим удовольствием прочитал статью Константина Кеворкяна «Украинская постправда». Полностью согласен с автором, что не только руководители страны (в данном случае Украины), но и каждый ее житель несет часть своей ответственности за все, что происходит вокруг. Это касается всех: и тех, кто...
8 декабря 2016
Территорию Украины ожидает зачистка
На днях прослушал получасовое выступление украинского блогера Игоря Беркута на Ютубе. Постараюсь коротко изложить суть сообщения с короткими комментариями. Для недоверчивых читателей даю ссылку — https://youtu.be/VM5A3AuMrDE. Так вот, восемь ученых мужей, патриотов, собрались и решили написать...
26 октября 2016
Перспективы США в Сирии и на Украине
В экспертном сообществе и среди журналистов-международников за последние недели активно обсуждаются вопросы возможного военного столкновения между коалицией во главе с США и сирийско-российских вооруженных подразделений. Ставки постоянно повышают обе стороны. Есть ли тот порог, после которого...
13 октября 2016