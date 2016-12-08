С большим удовольствием прочитал статью Константина Кеворкяна «Украинская постправда». Полностью согласен с автором, что не только руководители страны (в данном случае Украины), но и каждый ее житель несет часть своей ответственности за все, что происходит вокруг. Это касается всех: и тех, кто скакал на Майдане, и тех, кто стоял в стороне и молча наблюдал, и тех, кто пытался остановить и переубедить «майданутых», но не смог. Но не это меня подтолкнуло к написанию статьи. Я прочитал комментарии к ней и расстроился. Я увидел, что подавляющая часть комментаторов или являются провокаторами, или абсолютно не имеют представления о тех процессах, которые происходят на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Большинство «русских патриотов» судят о ситуации на Украине очень упрощенно: все на Украине сошли с ума и предатели Русского мира. Шевченко плебей и не поэт. Українська мова — не язык. Мы подумаем, какие части Украины взять, а какие выкинуть. Надо заставить хохлов на коленях приползти просить прощения и т.д. То есть «патриоты» вдруг стали специалистами во всех областях: политика, история, языкознание (предполагаю, что ни одного языка, кроме русского, подобные граждане не знают), психология, медицина и далее по списку.

Мне это очень напоминает отношение «свидомых украинцев» (перевожу для знатоков поэзии Шевченко, для которых он не поэт, — «сознательных украинцев») в 90-х годах к событиям в России. Напомню, что тогда имело место быть: расстрел Белого дома, дефолт, две чеченские войны, полный развал экономики, бандитизм. Украинские «патриоты» тогда частенько говорили: «Слава богу, что разъединились. А то наши дети гибли бы в Чечне. В России все сошли с ума. Никто не умеет работать. Одна пьянь. Скоро Россия развалится. Русский язык — испорченный финно-уграми и татарами украинский язык». Ситуация зеркальная. То есть «русский ура-патриот» и «украинский свидомый гражданин» — близнецы-братья. И эти братья сильно влияют на общественное мнение в обеих странах, к слову, тоже братских.

Почему сложилась такая ситуация? Предполагаю, что причин несколько. У подавляющей части населения очень короткая память. Жители России забыли, что в 90-е ситуация у них была подобная нынешней на Украине. Жители Украины, в свою очередь, забыли, что это они всеми своими действиями превратили свою Родину за 25 лет, одну из самых развитых в экономическом плане и удобных для жизни зон планеты, в умирающую территорию. Никто уже не помнит, что в начале 21-го века темпы экономического роста Украины были самыми высокими в мире. Вы уже не найдете никого, кто стоял на первом Майдане и плакал от восторга при виде Ющенко. Вы уже не найдете даже тех, кто прыгал на втором Майдане или у кого там прыгала душа. Люди сознательно забывают то, что им неприятно и за что им стыдно.

Простые граждане и России, и Украины слабы в своем тщеславии. Очень хочется чем-то гордиться. «Русские ура-патриоты» и «украинские свидомые» могут гордиться лишь двумя вещами: они родились на своей земле (русской или украинской, как кому повезло), разговаривают на родном языке (русском или украинском, как сложилось в семье). В остальном все печально. За душой больше ничего нет. А тут появилась возможность поспорить друг с другом, возвыситься, унижая другого. На Украине говорят, что человеку хорошо, когда соседу плохо. Мне кажется, что «патриоты-братья» с обеих сторон действуют по такому же принципу.

Что еще можно увидеть из комментариев к упомянутой выше статье? Граждане России не представляют, под каким моральным, идеологическим и информационным прессом находятся жители Украины. С утра до вечера по всем каналам телевидения и радио, в каждом номере любой из газет идет поток материалов, в которых называют Россию агрессором, а Украину — жертвой агрессии. История полностью переписана и заменена на новую. Активных несогласных прессуют. Уверен, что если жителей России на пару месяцев поместить в такие же условия, в которых живут граждане Украины, они в большинстве своем будут себя вести точно так же, как украинцы сегодня.

Что же теперь делать с Украиной и украинцами? Не согласен с уважаемыми мною специалистами по Украине Р. Ищенко и А. Ваджрой, которые на решение судьбы этой территории и переформатирование сознания ее жителей отводят многие годы. Видимо, проживание в отрыве от страны мешает им адекватно оценивать скорость изменения в морально-психологическом состоянии жителей Украины. Должен сказать, что за последние месяцы прояснение в их головах значительно ускорилось. Еще летом в Киеве каждая вторая машина ездила с желто-голубым флажком. Вчера я специально посчитал в центре Киева — одна из шести. Это при том, что Киев — один из самых националистически заряженных городов.

А песенные флешмобы, которые стартовали в Запорожье и были подхвачены в других городах Украины! Все чаще можно слышать от людей, что нам нужен такой, как Путин, светлого будущего у независимой Украины нет. Необходимо учитывать, что эти изменения происходят вопреки работе СМИ и всех государственных структур. А если развернуть в противоположную сторону пропаганду и агитацию? На воспитание русофобских настроений ушло 25−30 лет. Обратный процесс пойдет значительно быстрее.

Предыдущие столетия мы считали себя единым народом и единой страной. Это сидит в генах. Надо только активировать эти гены. Пример подобному чуду — Чечня. Кто 10−15 лет назад мог поверить, что чеченцы и весь Кавказ станет прорусски настроенной частью России? А ведь тогда «патриоты» (они же сейчас работают профессиональными «русскими патриотами» по Украине) говорили: «Хватит кормить Кавказ». А сейчас звучит: «Нечего тянуть хохлов».

Я абсолютно уверен, что, пройдя тяжелейшие испытания национализмом и преодолев русофобию, жители Украины в ближайшие несколько лет станут самой пассионарной, боевой частью Русского мира и с лихвой отработают свои долги перед ним. Надо только немного помочь в этом. По меньшей мере не отталкивать и не мешать.