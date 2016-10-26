



Александр Горбаруков ИА REGNUM Идейный союзник украинской демократии давно уже раскрыл и её тоже идеологические основы

На днях прослушал получасовое выступление украинского блогера Игоря Беркута на Ютубе. Постараюсь коротко изложить суть сообщения с короткими комментариями. Для недоверчивых читателей даю ссылку — https://youtu.be/VM5A3AuMrDE.

Так вот, восемь ученых мужей, патриотов, собрались и решили написать программу реформ для Украины. Чтобы это занятие было более увлекательным, они добились финансирования от правительства Украины (получили часть полученного Украиной от МВФ кредита), фонда F4 (расшифровывается Фридман, Фельдман, Фишман, Фирташ — озабоченные счастливым будущим страны патриоты) и фонда Сороса. Вдохновленные деньгами, ученые мужи составили план, как сделать Украину счастливой и богатой. Они проанализировали те страны, которые достигли больших успехов в строительстве зажиточной экономики, и поняли, что надо все делать как в Швейцарии. То есть по общему ВВП, природным условиям, номенклатуре продукции страны похожи на 98%. Только вот Украине не повезло, потому что вместо 8 млн. швейцарцев на территории этой страны живут 42 млн. человек. Вывод прост: надо довести количество жителей Украины до 8 млн.

План рассчитан на 2017−2049 гг. Депопуляция Украины и так идет по 375 тыс. человек ежегодно. Этого явно недостаточно. Надо довести эту цифру до 1−1,5 млн. человек в год путем проведения пакетных реформ и обеспечить в стране: безработицу, высокие коммунальные тарифы, платное медицинское обслуживание, криминал, легализацию трансплантологии (проект нужного закона уже подготовлен Минздравом и ждет принятия в Верховной Раде), постепенный отказ от пенсионного обеспечения и другие разные меры. В результате бедные или умрут или уедут на заработки. Останутся только богатые, которые и заживут счастливо, долго за себя и за того парня.

Основными материальными источниками счастья должны стать: переводы украинских гастарбайтеров и проституток домой. Таковых по расчетам спецов с использованием самых современных ЭВМ будет 25 млн. (соотношение работяг и проституток не уточнятся). При этом если кто-то из этих двух категорий кормильцев захочет посетить историческую родину, то они должны будут заплатить на границе 30% налог за время своего отсутствия в стране. За основу расчетов будет браться среднемесячная зарплата в стране пребывания.

Поскольку в результате этих пакетных реформ уровень преступности вырастет, и количество осужденных достигнет 1,5−2 млн. человек, то возникнет проблема с содержанием этого контингента. Предлагается создать экстерриториальную тюрьму. Для этого члены группы облетали огромные территории разных стран. Пришли к выводу, что лучшее место — это район Хатанги на севере России. Там можно арендовать по одному гектару на одного заключенного. Энергией эти поселения будут обеспечивать ветряки. Трудолюбивые украинцы-землепашцы за несколько лет создадут на этой территории цветущий сад. Из благодарности к своей Родине они тоже будут помогать вместе с гастарбайтерами и проститутками оставшимся там 8 млн. жителей. Этот северный рай охранять не надо. Оттуда не убежишь. По тундре 2 тыс. км тяжело даже для трудолюбивого зека-украинца. Управлять Эдемом надо поручить тем, к кому у украинцев исторически выработано чувство доверия и благодарности — это поляки и евреи. России к этому времени как государства, по планам составителей программы, уже не будет.

И.Беркут заявил, что план поддержан Европой в лице известного польского экономиста и политика Бальцеровича, который якобы обратился к правительству Украины с призывом взять его за основу развития страны. К тому же, опросы общественного мнения на Украине свидетельствуют, что более 90% жителей согласны жить в богатой Украине-Швейцарии с населением 8 млн. человек и не хотят в нищей Украине с населением 42 млн. человек (кто бы мог подумать). Чтобы достичь этого счастья главное — не перестараться, а то народ может что-то заподозрить и не пойти по этому пути.

Послушав это выступление, я порадовался за своих земляков-ученых. Это же надо так ловко развести трех серьезных спонсоров на несколько сот тысяч долларов, чтобы составить этот замечательный план. Еще в 70-х годах прошлого столетия известный «патриот» Советского Союза Жванецкий в одной из своих пророческих фраз сказал: «Нас много — машин мало, нас много — квартир мало. Что надо делать? Надо чтобы нас было меньше». Жванецкий еще жив. Можно было ему одному заплатить. Была бы значительная экономия.

Прочитав вышеизложенное, обычный читатель скажет: «Ерунда какая-то». Русский патриот непонятной национальности сделает заключение: «Хохлы совсем спятили». Украинский свидомый гражданин: «Это все придумал Путин». Ну, а если серьезно, кто и для чего запустил эту информацию в эфир? Сам план напоминает пародию на гитлеровский план «Ост». Основные положения явно взяты оттуда. Озвученные сроки его выполнения вызывают сомнения. 32 года в современном стремительно меняющемся мире — это целая вечность. Никто не даст гарантий, что Украина как государство сохранится в течение нескольких лет, а тут такой горизонт планирования.

Мне кажется, что основной целью этой информационной диверсии является подготовка общественного мнения к зачистке территории Украины. Такая ценная территория не должна принадлежать народу, который за 25 лет своей независимости доказал неспособность управлять ею. Обладая на старте самой сильной армией в Европе, мощнейшим промышленным потенциалом, продуктивным сельским хозяйством, людскими ресурсами, которые по оценкам ООН занимали 10-е место в мире по комплексному человеческому потенциалу, на сегодня эта страна скатилась во всех областях до уровня самых бедных развивающихся стран.

Это сигнал для представителей посвященной в секреты мирового управления элиты. Надо быть готовым к кардинальному изменению ситуации на Украине, к новому Великому переселению народов. Кто это будет? Американцы, о чем говорила Х. Клинтон в ходе избирательной кампании, европейцы, территории которых могут быть затоплены из-за глобального потепления, израильтяне, вокруг которых на Ближнем Востоке полыхают войны, для нас не будет большой разницы. Хрен редьки не слаще. Всем нам уже давно пора включить мозг и выходить из состояния ступора, в котором мы находимся уже 25 лет.