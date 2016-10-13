



США

В экспертном сообществе и среди журналистов-международников за последние недели активно обсуждаются вопросы возможного военного столкновения между коалицией во главе с США и сирийско-российских вооруженных подразделений. Ставки постоянно повышают обе стороны. Есть ли тот порог, после которого полыхнет война? Переступят ли этот порог США? Способны ли они на это в данное историческое время? Для ответа на эти вопросы я бы рассмотрел три аспекта: чисто военный, политический и морально-психологический.

С военной точки зрения американцы обладают в регионе Ближнего Востока большой сетью военных баз и объектов различных размеров и предназначений. Сюда могут быть переброшены авианосные ударные группы. Вся группировка США в регионе может быть быстро увеличена и расположена оптимальным образом для ведения боевых действий. С военной точки зрения США способны начать и вести достаточно продолжительное время боевые действия на территории Сирии.

Возникает вопрос о политической целесообразности и возможности начала боевых действий. В США на носу выборы. Администрация Обамы вряд ли захочет в последние недели нахождения у власти начинать новую войну. После выборов до 20 января 2017 года будет проходить передача власти новой команде. В этот период инициировать войну американцы точно не будут. После инаугурации 20 января новому руководству страны предстоит входить во власть, вникать в проблемы, расставлять своих людей. На это тоже требуется время. Таким образом, с политической точки зрения как минимум до весны 2017 года США будут не готовы с точки зрения управления к началу войны.

Еще один аспект, который часто упускают аналитики — это морально психологическая готовность военно-политического руководства и самих военнослужащих к войне. Практически во всех вооруженных конфликтах послевоенного времени инициатором были США. Казалось бы, еще одним конфликтом больше. Ничего страшного быть не может. Но есть нюанс. Американцы вели конфликты с заведомо более слабым противником, и если вмешивался СССР, то не напрямую, опосредованно. Тут же совсем иная ситуация. Российские войска находятся на территории Сирии по приглашению законного правительства. Удар по Сирии будет означать начало американо-российской войны на первом этапе на Ближнем Востоке, а потом и полномасштабной войны с возможным применением ядерного оружия по территории друг друга. Мне приходилось работать с американцами военнослужащими и гражданскими специалистами. Они смелы и решительны, пока чувствуют за собой силу и возможность продавливать свою точку зрения. Но если вдруг кто-то упирается, будь-то партнер, конкурент или подчиненный (у меня были шефы-американцы) они теряются. Не отступают, а просто останавливаются. Начинают искать способ уйти от решения проблемы, спустить ситуацию на тормозах. Уверен, что сейчас в Сирии именно такая ситуация.

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что начало полномасштабного вооруженного конфликта в Сирии между коалицией во главе с США и сирийско-российскими войсками маловероятно. Что можно было бы посоветовать руководству России в данной ситуации? Главное не сморгнуть. Это как в классическом ковбойском фильме, когда два ковбоя смотрят друг на друга и ждут, кто первый дернется за кольтом. Кто первый — тот проиграл. В некоторых вестернах проходящие ковбои что-то роняли, и это провоцировало перестрелку. Так вот: для военно-политического руководства России необходимо сохранять выдержку даже в том случае, если в соседнем салуне начнется пальба. Не поддаваться на провокации. Но кольт должен быть заряжен.

А могут ли отыграться США за Сирию на Украине? Предлагаю проанализировать такую возможность также в трех аспектах. Только с поправкой на то, что свои интересы американцы реализуют через своих ставленников на Украине.

С военной точки зрения США готовы начать полномасштабную войну на Украине без вовлечения своих вооруженных сил в любое время. Люди не их, ресурсы не их, не они несут непосредственную ответственность. Любой результат боевого столкновения приемлем. Даже то, что боеспособность ВС Украины практически на нулевом уровне (25 лет целенаправленного уничтожения армии и ВПК, а также распродажа советских военных запасов бесследно не прошли) не является для США препятствием для отдачи команды «фас». Захотят ли руководители Украины эту команду выполнить? В этом большие сомнения. Лишаться остатков армии в преддверии возможных внутренних вооруженных разборок президенту — главнокомандующему очень не хочется. Так что у меня есть большие сомнения в готовности военно-политического руководства Украины возобновить полномасштабную войну на Донбассе.

С политической точки зрения США также готовы воевать на Украине до последнего украинца. Главное, чтобы на Донбассе было утилизировано как можно больше ресурсов со стороны России и непризнанных республик, с одной стороны, и Украины — неизбежной в перспективе составной части России, с другой. Плюсом подобного конфликта является острая головная боль для Европы. Конкурента надо ослаблять, тогда собственная жизнь будет лучше. Хотят ли военного столкновения в Киеве? И да, и нет. Для нынешнего руководства наиболее выгодным вариантом является тлеющий конфликт. На него можно списывать все свои промахи и неудачи в политике и экономике. Большая же война может привести к потере остатков вооруженных сил и государственности. И в этом аспекте руководителям Украины большая война на юго-востоке не выгодна.

И теперь о морально-психологичной готовности военнослужащих и жителей Украины возобновить интенсивные боевые действия на Донбассе. И общество, и армия от войны устали. Ура-патриоты в основном погибли в первые месяцы войны. Мародеры, пришедшие после них, порадовали своих родных посылками с «трофеями», а потом свалили с передовой вглубь страны. Лямку войны тянут сейчас простые мужики, оторванные призывом от своих семей. Для них главное — вернуться домой. Воевать они не хотят. Не хотят этого и большинство жителей Украины. По инерции они ругают Путина и Россию, но умирать за «Единую и незалежную Украину» не хотят. Не хотят терять своих близких и друзей. Даже за американские деньги, которых уже не дают.

Уверен, что ситуацию на Украине американцы знают досконально. Поэтому сомнительно, что они пойдут на усиление военного противостояния на Донбассе. Они в этом случае могут очень быстро лишиться инструмента давления на Россию и Европу, в создание которого вложили очень много ресурсов. Озвученные 5 млрд. долларов — это верхушка айсберга. Речь идет о суммах на порядок больше. Выкинуть деньги на ветер — это против природы бизнеса. Будут использовать истраченные деньги до конца.

Как ни странно, в интересах России также желательно сохранить status quo некоторое время. Вмешательство в полномасштабный конфликт на стороне ДНР-ЛНР чревато огромными политическими и экономическими издержками. Самоустранение из игры на Украине приведет к «потере лица» на международной арене и полному разочарованию своего населения и значительной части населения стран СНГ. Надо ждать удобный момент, чтобы решить вопрос с Украиной максимально быстро и эффективно, с минимальными издержками.

Александр Тимошенко — эксперт Института информационных войн