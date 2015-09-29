Александр Шторм
Последние публикации
Волынская резня в Польше: Поляки были убиты дважды — топором и забвением
Особой специальностью польских властей в последние годы стало прямо-таки нахальное навязывание своей «дружбы» Украине. Во имя этой обсессии они готовы даже «забыть» Волынскую резню — одну из крупнейших польских трагедий времен Второй мировой войны, когда в 1943—1944 годах украинцы зверски истребили...
29 сентября 2015
Трудный путь Польши к правде о Волынской резне
Особой специальностью польских властей в последние годы стало прямо-таки нахальное навязывание своей «дружбы» Украине. Во имя этой обсессии они готовы даже «забыть» Волынскую резню — одну из крупнейших польских трагедий времен Второй мировой войны, когда в 1943—1944 годах украинцы зверски истребили...
29 сентября 2015
Польша взорвала Вышеградскую группу и продала «братьев» германцам
Мусульманский потоп уже несколько месяцев заливает Европу. Власти Евросоюза оказались абсолютно не готовы к противостоянию с очередными волнами иммигрантов. Из летнего летаргического сна брюссельских чиновников смогли вырвать лишь эксцессы с участием непрошенных заморских гостей, которые...
23 сентября 2015
Литва полякам: ассимилируйся или будь гражданином второго сорта
Отношения между поляками и литовцами полны исторических парадоксов. Когда-то они жили плечом к плечу как два филара Речи Посполитой двух народов. Жестокий ХХ век перевернул все представления об общности и близости, которые могли бы вытекать из их совместного прошлого. Литовцы не могут забыть...
15 сентября 2015
Украина ест Польшу
В течение последних двух лет, прямо пропорционально ухудшению экономической ситуации на Украине, с динамикой лавины растет число украинцев, приезжающих в Польшу на заработки и связывающих с ней свое будущее. Для Польши — страны наиболее мононациональной и негостеприимной по отношению к пришельцам...
10 сентября 2015
Апогей «энергетической безопасности» наступил. Польша просит о помощи
Несколько недель жары, превышающей температуру 30 градусов, привели не только к засухе и трагической ситуации для многих польских крестьян, рекордно низкому уровню воды в реках и драматическому росту пожароопасности в лесах, но также во всей красе показали кризисное состояние энергетики страны...
29 августа 2015
В поисках знаменосца: Эстония заменила Польше Германию
Если после майских президентских выборов в Польше кто-то в России рассчитывал на то, что уровень российско-польских отношений при президенте Брониславе Коморовском и его партии «Гражданская платфорама», контролирующей правительство, уже достиг дна, и при новом президенте Анджее Дуде ситуация на...
22 августа 2015
Немецкий капитал в Польше: колонизация и приватизация
Германия занимает в экономике Польши особое место. Это в течение последних 20 лет не только крупнейший торговый партнер, немецкий капитал занимает также первое место среди иностранных инвесторов, действующих в Польше. Власти преподносят этот факт прежде всего как собственное достижение. Однако для...
16 августа 2015
Польша и мусульманский Потоп
Евросоюз колыхается под напором небывалой волны прежде всего мусульманской иммиграции, атакующей богатый Запад по двум главным направлениям: через ослабленную кризисом Грецию и через итальянские острова, расположенные неподалеку от берегов Ливии, в которой еще недавно НАТО провело военную операцию...
8 августа 2015
Польская борьба: Свиное устье против России
Освободиться от газовой зависимости от России или по крайней мере ее ограничить — об этом на протяжении 25-летней истории «новой» Польши трубят все правительства в Варшаве, независимо от их политических окрасок. Замыслы по достижению этой цели были самые разнообразные — более или менее экзотические...
2 августа 2015
Польша: Джеймс Бонд в юбке и варшавский Наполеон уходит в тень
Для поляков наиболее сенсационным событием минувшей недели стал уход в тень — в контексте приближающихся парламентских выборов в стране — известного своими наполеоновскими амбициями Ярослава Качиньского, лидера идущей к победе в этих выборах партии «Право и справедливость», брата-близнеца погибшего...
29 июня 2015
Польша: Черняховский погибает второй раз
В течение минувшей недели поляки наблюдали над очередными судоружными попытками властей вернуть хоть минимум доверия граждан после провала кандидата «лагеря власти», президента Бронислава Коморовского, в майских президентских выборах. Избиратели выступили тогда с решительным вотумом недоверия даже...
21 июня 2015
Польша: правительство трясет, президент в «отключке»
В начале минувшей недели ни один знак в небе над Польшей не предвещал политического землетрясения, которое разразилось в среду, когда премьер-министр Ева Копач вдруг объявила о крупной кадровой чистке в составе своего правительства. Польско-канадский союз для Украины Первая половина недели...
14 июня 2015
Дуда: сегодня с Польшей никто не считается, наше мнение неинтересно
На минувшей неделе в Польше не умолкало эхо президентских выборов, второй тур которых прошел 24 мая. Напомним: нынешний президент Бронислав Коморовский — а прежде всего, говоря его же словами, «лагерь власти» — проиграл битву за его переизбрание на этот пост с кандидатом от главной оппозиционной...
7 июня 2015
Польша: новый президент — триумф и оцепенение
На минувшей неделе поляки переваривали то, что случилось во время второго тура президентских выборов, прошедшего в последнее воскресенье 24 мая. С одной стороны был триумф победителей, которые в выборах выступили с вотумом недоверия по отношению к существующей системе власти и потребовали реальных...
31 мая 2015
Польша: выбор между чумой и холерой
На минувшей неделе в центре внимания поляков находился финал предвыборной кампании и все более острая борьба за голоса избирателей двух кандидатов в президенты страны. Второй тур голосования состоится уже в воскресенье 24 мая / От сенсации к мобилизации Первый тур выборов, который прошел в...
23 мая 2015
Польша: «Нет хлеба? Ешьте пирожные!»
Александр Шторм Чем живет Польша: президент встретился с избирателями с суфлершей за спиной, власти запугивают бастовавших крестьян и хвалятся тем, что выгнали из страны миллионы соотечественников На минувшей неделе в центре внимания поляков находился второй акт политического спектакля, связанного...
18 мая 2015
Польские президентские выборы: сенсации и паника властей
Шок, кошмар, хочется выть: оценка итогов выборов в штабе действующего президента Польши Сенсационно закончился прошедший вчера, в воскресенье 10 мая, первый тур президентских выборов в Польше. Нынешний президент Бронислав Коморовски потерпел совершенно неожиданное, шокирующее прежде всего для него...
11 мая 2015
Польша: «Празднуем победу вместе с союзниками Гитлера»
Многие поляки удивились, что польские власти, после более 20 лет сознательного «забывания» Дня Победы, в этом году вдруг вспомнили об этом празднике. Причем вспомнили очень интенсивно, но совершенно в ином контексте, чем можно было бы ожидать. Во-первых, несколько месяцев назад они решили...
9 мая 2015
Польша: Мотопробег «Боевым путем героев УПА»власти встретят хлебом-солью
Чем живет Польша: братское приветствие «агрессоров» на границе, «секретная» депортация российского журналиста и министр юстиции, уличенный в подлоге документов Как ни парадоксально, в Польше в течение последних недель чуть ли не главными актерами на политической сцене стали мотоциклисты из...
3 мая 2015