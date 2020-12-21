Александр Мариинский
Последние публикации
Зимняя сказка в южном Краснодаре
20 декабря ртутный столбик на краснодарских термометрах опустился до минус 2 градусов по Цельсию, и держится на этом уровне уже целый день. МЧС края объявило экстренное предупреждение из-за сильных снегопадов. Фото заснеженного Краснодара предоставил ИА REGNUM Александр Мариинский. Снег в...
21 декабря 2020
В Краснодаре «Бессмертный полк» собрал более 75 тысяч участников
Десятки тысяч горожан сегодня, 9 мая, собрались возле сквера им. Г.К. Жукова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. От сквера в 14:00 начал свое шествие «Бессмертный полк». Краснодарцы с фотографиями близких и родственников прошлись по Красной от ул. Советской до Вечного огня, что на улице Северной...
9 мая 2017
Зал Боевой Славы в Краснодаре – место, где нужно побывать
За шесть лет работы зал Боевой Славы в Краснодаре посетили свыше 300 тысяч человек. Его «Книга отзывов» наполнена благодарными словами посетителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Создание подобного комплекса принадлежит общественности Краснодара, но идею воплотил в жизнь бывший мэр города...
5 мая 2017