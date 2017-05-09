Александр Мариинский ИА REGNUM Среди участников Бессмертного полка — казаки

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Краснодар, 9 мая, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Колонна растянулась на несколько кварталов. Шествие длилось чуть более часа. Непосредственно в колонне шло около 75 тысяч человек, примерно восемь тысяч двигались по параллельным улицам и по тротуарам с обеих сторон колонны.

Александр Мариинский ИА REGNUM Группа поддержки в автомобилях

Периодически участники в разных частях «Бессмертного полка» пытались совместно исполнять песни военных лет. Временами наиболее патриотично настроенные участники кричали «Ура». Боевой клич воинов подхватывали, и мощный возглас десятков тысяч людей прокатывался по главной улице города.

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Напомним, что акция «Бессмертный полк», в том виде, что она из себя сейчас представляет, возникла в 2011 году в Томске. В Краснодаре это уже пятая по счету акция «Бессмертный полк». Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, на Кубани в этом мероприятии сегодня приняли участие около 500 тысяч человек.