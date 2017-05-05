Зал Боевой Славы в Краснодаре – место, где нужно побывать
Краснодар, 5 мая, 2017, 20:02 — ИА Регнум. За шесть лет работы зал Боевой Славы в Краснодаре посетили свыше 300 тысяч человек. Его «Книга отзывов» наполнена благодарными словами посетителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Создание подобного комплекса принадлежит общественности Краснодара, но идею воплотил в жизнь бывший мэр города Владимир Евланов и его сподвижники.
На территории комплекса расположена военная техника времен Великой Отечественной войны; танки, самоходные орудия и установки залпового огня — «Катюша», пушки. Они находятся под открытым небом, посетителям разрешается не только прикасаться к ним, но и влезать на броню техники или лафет орудия и фотографироваться.
Внутри здания, при входе слева, расположен зал Великой Отечественной войны. Там находятся экспонаты, найденные во время раскопок на местах сражения поисковыми отрядами Краснодарского края. Покореженные пулеметы, пробитые пулями и осколками каски, проржавевшие мины, траки танков, раскуроченная взрывами броня и то, что обычно находят на месте сражений заботливо и аккуратно оформлено.
«Мы старались передать жестокое нутро войны и героизм советских воинов. У нас не берется плата за посещение выставки, дети и взрослые могут все потрогать руками, взять в руки автомат ППШ, надеть шлем танкиста и сфотографироваться. Съемка фотоаппаратами у нас разрешена. Наша цель — не получение прибыли, а приобщение детей и взрослых к истории, воспитание в людях чувства ответственности перед страной, гордости за ее боевое прошлое и подвиги», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM художник зала Боевой Славы Игорь Логинов.
В помещении есть и кинозал для демонстрации группам школьников и экскурсиям телевизионных и документальных фильмов посвящённых отечественной войне 1941−45 годов.
Каждый год 9 мая перед зданием Боевой Славы проходит концерт, подготовленный творческими коллективами города.
Напомним, в краевом центре с 5 по 9 мая 2017 года в честь Дня Победы состоится несколько десятков праздничных мероприятий. Основные мероприятия пройдут 9 мая. Они начнутся в 9.30 на Площади Памяти Героев, где пройдет возложение цветов и венков к Вечному огню. В 11:00 на Театральной площади начнется торжественное прохождение военнослужащих Краснодарского территориального гарнизона. В 14:00 начнется патриотическая акция-шествие «Бессмертный полк России», она стартует от сквера им. Г. К. Жукова на перекрестке ул. Гимназической и Красной. Участники с портретами фронтовиков пройдут по ул. Красной, затем по ул. Северной к мемориалу Вечный огонь на Площадь Павших Героев. 9 мая в четырех городских парках, скверах, на площадках перед Домами культуры в пригородных населенных пунктах с 10:00 до 19:00 пройдут многочисленные концертные программы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.