Краснодар, 5 мая, 2017, 20:02 — ИА Регнум. За шесть лет работы зал Боевой Славы в Краснодаре посетили свыше 300 тысяч человек. Его «Книга отзывов» наполнена благодарными словами посетителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Мариинский ИА REGNUM Здание Воинской Славы

Создание подобного комплекса принадлежит общественности Краснодара, но идею воплотил в жизнь бывший мэр города Владимир Евланов и его сподвижники.

Александр Мариинский ИА REGNUM Ис-3. 1953 год

На территории комплекса расположена военная техника времен Великой Отечественной войны; танки, самоходные орудия и установки залпового огня — «Катюша», пушки. Они находятся под открытым небом, посетителям разрешается не только прикасаться к ним, но и влезать на броню техники или лафет орудия и фотографироваться.

Александр Мариинский ИА REGNUM Результаты раскопок поисковых отрядов

Внутри здания, при входе слева, расположен зал Великой Отечественной войны. Там находятся экспонаты, найденные во время раскопок на местах сражения поисковыми отрядами Краснодарского края. Покореженные пулеметы, пробитые пулями и осколками каски, проржавевшие мины, траки танков, раскуроченная взрывами броня и то, что обычно находят на месте сражений заботливо и аккуратно оформлено.

Александр Мариинский ИА REGNUM Мины

«Мы старались передать жестокое нутро войны и героизм советских воинов. У нас не берется плата за посещение выставки, дети и взрослые могут все потрогать руками, взять в руки автомат ППШ, надеть шлем танкиста и сфотографироваться. Съемка фотоаппаратами у нас разрешена. Наша цель — не получение прибыли, а приобщение детей и взрослых к истории, воспитание в людях чувства ответственности перед страной, гордости за ее боевое прошлое и подвиги», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM художник зала Боевой Славы Игорь Логинов.

Александр Мариинский ИА REGNUM Советский солдат с противотанковым ружьем

В помещении есть и кинозал для демонстрации группам школьников и экскурсиям телевизионных и документальных фильмов посвящённых отечественной войне 1941−45 годов.

Александр Мариинский ИА REGNUM Памятник героям, освобождавшим Кубань

Каждый год 9 мая перед зданием Боевой Славы проходит концерт, подготовленный творческими коллективами города.

Александр Мариинский ИА REGNUM Артеллерийская мощь

Напомним, в краевом центре с 5 по 9 мая 2017 года в честь Дня Победы состоится несколько десятков праздничных мероприятий. Основные мероприятия пройдут 9 мая. Они начнутся в 9.30 на Площади Памяти Героев, где пройдет возложение цветов и венков к Вечному огню. В 11:00 на Театральной площади начнется торжественное прохождение военнослужащих Краснодарского территориального гарнизона. В 14:00 начнется патриотическая акция-шествие «Бессмертный полк России», она стартует от сквера им. Г. К. Жукова на перекрестке ул. Гимназической и Красной. Участники с портретами фронтовиков пройдут по ул. Красной, затем по ул. Северной к мемориалу Вечный огонь на Площадь Павших Героев. 9 мая в четырех городских парках, скверах, на площадках перед Домами культуры в пригородных населенных пунктах с 10:00 до 19:00 пройдут многочисленные концертные программы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.