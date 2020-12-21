20 декабря ртутный столбик на краснодарских термометрах опустился до минус 2 градусов по Цельсию, и держится на этом уровне уже целый день. МЧС края объявило экстренное предупреждение из-за сильных снегопадов. Фото заснеженного Краснодара предоставил ИА REGNUMАлександр Мариинский.

Александр Мариинский Утки на старице Кубани

Александр Мариинский Улица Автолюбителей мкр. Гидростроителей

Александр Мариинский Улица Трудовой Славы центр мкр. Гидростроителей

Александр Мариинский Храм Николая Чудотворца

Снег в Краснодаре пошел 20 декабря вечером. К утру в кубанской столице выпало уже около 20 сантиметров снега. Краснодарцы старались идти по тропинкам, чтобы не набрать снега в обувь. Некоторые горожане, впервые в этом году, повезли детей в детские сады на санках. Несмотря на снегопад, на дорогах в микрорайоне Гидростроителей г. Краснодар автомобильных заторов не появилось. Снега выпало нетипично много, и он не спешит таять, погружая южан в зимнюю сказку.

Александр Мариинский Снежный лес

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Александр Мариинский Некоторые деревья еще не сбросили листву, а уже покрылись снегом

Александр Мариинский Аллея под снегом

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Александр Мариинский Люди спешат на работу среди покрытых снегом конских каштанов

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