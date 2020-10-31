Александр Манасян
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Баку сам признал: Нагорный Карабах – это не Азербайджан
«Нагорный Карабах — это Азербайджан!» — вот клич, с которым азербайджанский президент Ильхам Алиев направил на войну-мясорубку свою армию и террористов. Но принятые самим Баку или с его участием документы по Нагорному Карабаху (НК) доказывают обратное. ДОКУМЕНТ 1 Решение Пятого комитета Ассамблеи...
31 октября 2020
Запад несет ответственность за войну против Нагорного Карабаха
Можно составить целый список принятых в западных столицах документов, выражающих опасения за судьбы подвергавшихся массовым насилиям армян в Азербайджанской ССР. Все были в курсе творимых там зверств. Но при этом Запад не скрывал симпатий к Горбачеву. Недаром 15 октября 1990 г., когда в руководимой...
28 октября 2020
Историю нельзя вытеснить из урегулирования карабахского конфликта
ОБСЕ, созданная ею Минская группа, уговаривающие стороны «не погружаться в историю», в своих предложениях исходят из того, что начало конфликта — это 1988 год, и советуют восстановить статус-кво 1988 годa. Тем самым они сами же возвращают проблему в историю! Правда, не совсем понятно, почему из...
24 октября 2020
Где бьется территориальный нерв войны в Нагорном Карабахе
Тема карабахской войны — в первой строке глобального политического дискурса. Неожиданно выяснилось, что незаметная на политической карте точка с названием Арцах (Нагорный Карабах) в действительности является своеобразной точкой бифуркации, где сейчас пересекаются основные политические меридианы...
13 октября 2020