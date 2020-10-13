



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Тема карабахской войны — в первой строке глобального политического дискурса. Неожиданно выяснилось, что незаметная на политической карте точка с названием Арцах (Нагорный Карабах) в действительности является своеобразной точкой бифуркации, где сейчас пересекаются основные политические меридианы мира. Развязанной против Арцаха войной Баку сделал это очевидным. Война полным ходом идет не только на поле боя, но и на информационных порталах, где сталкиваются две версии о сути конфликта.

Ключевой тезис в аргументации Баку сводится к тому, что война идет на территории международно-признанной Азербайджанской Республики и что это дает ей полное право силой освобождать оккупированные со стороны армян территории. Да, в 1991 году, в ходе распада СССР, нынешняя Азербайджанская Республика была признана в пределах бывшей Азербайджанской Советской Социалистической Республики (АзССР). Армянская сторона не оспаривает этот факт и выдвигает следующие контраргументы.

Первое. В ходе распада СССР Европой и США Азербайджанская Республика была признана в границах бывшей АзССР по соображениям обеспечения безопасного демонтажа ядерной сверхдержавы, каковой был СССР. Этот акт был частным случаем, вытекающим из общего принципа развала СССР по союзным республикам, осуществление которого преследовал Горбачев со своей командой. Западу это было на руку. Но признание есть политический акт, из которого юридически не следует принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджанской Республике. Ответ на вопрос — принадлежит или не принадлежит Нагорный Карабах Азербайджанской Республике, содержится лишь в правовых основаниях самой проблемы.

Ruaf Mammadov Азербайджанские солдаты во время войны в Нагорном Карабахе. 1991

Второе. Нет такого принципа международного права, такого договора относительно Нагорного Карабаха или закона СССР как распавшегося государства, который поставил бы под сомнение легитимность образования Нагорно-Карабахской Республики.

Третье. У Баку нет ни одного юридически значимого документа, доказывающего право Азербайджанской Республики на суверенитет над Нагорным Карабахом.

Четвертое. Если даже полагать, что Азербайджанская Республика имеет легитимную юрисдикцию над Нагорным Карабахом, то это от народа Нагорного Карабаха не отчуждает право на самоопределение согласно общеизвестной норме международного права о свободном самоопределении народов.

Пятое. Единственный документ, на который ссылаются в Азербайджане — это решение Кавказского бюро Российской коммунистической партии (большевиков) от 5 июля 1921 года, постановившего: «Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкою областную автономию…». Этот ключевой аргумент несостоятелен со следующим обоснованием: а) само решение по факту не было принято, оно не было обсуждено на пленуме Кавбюро РКП (б) и не было поставлено на голосование (кстати, в отличие от принятого днем раньше, 4 июля 1921 г., решения в пользу Армении); б) партийный неконституционный орган Кавбюро РКП (б) не имел компетенцию решать территориальные вопросы за пределами России; в) в непринятом документе слово «оставить» было включено произвольно — оставить можно было то, что уже было, но в момент «принятия» решения Нагорного Карабаха не было в составе АзССР не только потому, что ее границы не были установлены, но и в силу того, что Нагорный Карабах уже был объявлен неотъемлемой частью Советской Арменией.

Шестое. Непринятое партийное решение по отторжению Нагорного Карабаха от Армении было реализовано силой большевистского Центра. Но и это грабительское решение было нарушено. В Баку вообще не собирались выделить область, как это обязало Кавбюро РКП (б). Оттягивая исполнение партийного постановления в нарушение и без того незаконного и фактически непринятого решения Баку декретом от 7 июля 1923 года предоставил статус автономии не Нагорному Карабаху, как это предполагалось по «решению» Кавбюро РКП (б), а одной четвертой его части. Первоначальное название области — автономная область Нагорного Карабаха (АОНК) — соответствовало решению о предоставлении статуса автономии всему Нагорному Карабаху. В 1936 году область была переименована в Нагорно-Карабахскую Автономную Область (НКАО), что отражало факт произвольности декретирования области четвертой части Нагорного Карабаха (Арцаха).

Солдаты армянского национального комитета

Седьмое. В течение советского периода, особенно после того, как Сталин выдвинул проект строительства азербайджанской нации, с ведома и согласия Центра Баку вел политику агрессивной ассимиляции исповедующих ислам автохтонных народов и изжития армян из республики. Нахичеван был деарменизирован уже к 1980-м годам. Молчаливого согласия (эстоппеля) на насильственное включение своих земель в пределы АзССР народ Нагорного Карабаха и власти АОНК/НКАО не дали. Вопрос поднимался неоднократно. А когда внеочередная сессия областного Совета НКАО 20 февраля 1988 г. обратилась в Баку, Ереван и Москву с просьбой рассмотреть и положительно решить вопрос о воссоединении области с Армянской ССР, последовал геноцид армян в Сумгаите. На цивилизованную просьбу ответили варварством. Волна погромов и зверств охватила всю республику.

Не просьба области о воссоединении, а геноцид в Сумгаите стал импульсом развала СССР, народы которого воочию убедились, что Центр не есть гарант их физической безопасности. Горбачев и его команда, которые проводили курс распада СССР по союзным республикам, поддерживали Баку, чтобы не допускать отклонение от этой линии. После развала СССР, когда Баку лишился поддержки Центра, силам самообороны провозгласившей независимость НКР в навязанной войне удалось не только отстоять атаки Азербайджана, но и освободить часть территорий, которые должны были быть в пределах армянской области в соответствии даже с тем грабительским решением Кавбюро РКП (б), по которому Нагорный Карабах был отторгнут от Армении с условием предоставить ему (а не его части) статус автономии с широкими правами.

НКР ныне отправляет государственную власть только на территориях Нагорного Карабаха. Республика Арцах не контролирует территории вокруг географического Нагорного Карабаха, как обычно говорят. Достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в этом. Что касается освобожденных территорий, то они вовсе не являются поясом безопасности. Это отторгнутые от области территории, которые были возвращены в навязанной Арцаху войне.

Автор — доктор философских наук (Степанакерт)