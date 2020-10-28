



Иван Шилов ИА REGNUM

Можно составить целый список принятых в западных столицах документов, выражающих опасения за судьбы подвергавшихся массовым насилиям армян в Азербайджанской ССР. Все были в курсе творимых там зверств. Но при этом Запад не скрывал симпатий к Горбачеву. Недаром 15 октября 1990 г., когда в руководимой им стране полыхали пожары конфликтов, он был удостоен Нобелевской премии. На этом фоне заявления, осуждающие кровавые погромы армян, должны были быть оформлены в выражениях, обходящих ответственность генсека. Для такого масштабного проекта, как демонтаж СССР, истязания, на которые было обречено армянство АзССР, авторами проекта наверняка воспринимались как достойные сожаления, но неизбежные его детали. Отношение к геноциду армян в феврале 1988 г. в Сумгаите не оставляют места для сомнения, что проект развала СССР через межнациональные конфликты уже был в рабочих папках Запада.

Не исключено, что проект был задуман и инициирован самим генсеком КПСС и его командой, а новый курс «Перестройка и гласность!» служил его прикрытием. Западу оставалось лишь поддержать процесс «демократизации империи зла», запущенный ее новым лидером, что он и делал открыто. Возможно также, что сама подсказка ключевых идей шла от Запада, по ходу предоставившего поддержку генсеку КПСС в виде оперативных экспертных советов. Как бы там ни было, Западу была известна просматривающаяся в действиях генсека КПСС цель, озвученная им в рассуждениях об обновлении СССР. Эта цель — демонтаж СССР по союзным республикам. Формула устраивала Запад. Но для запуска процесса нужен был конфликт, каковым оказался конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Прогулка в саду Белого дома. Рональд Рейган и Михаил Горбачев. 1987

Отношение Запада к проекту «Распад по союзным республикам» был озвучен сразу после того, как Россия, Украина и Беларусь 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще объявили о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). По решению Европейского совета (Маастрихт, 9−11 декабря 1991 г.) 16 декабря 1991 г. в Брюсселе заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявило о критериях ЕС для признания новых государств в Восточной Европе и на территории СССР. Среди критериев признания новых государств на территории Советского Союза и Восточной Европы государства — члены ЕС для признания новых государств на постсоветском пространстве перед бывшими союзными республиками выдвинули условие о взаимном уважении ими всех существующих границ. Но и при этом в ряду новых государств Азербайджанская Республика (АР), как в свое время предшествующие ей Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) и АзССР, оказалась особым случаем. Она уже успела отказаться от правопреемства АзССР, провозгласив восстановление просуществовавшей в 1918—1920 гг. АДР.

Акт признания АР в границах АзССР оказался абсолютно лишенным правовых оснований, так как государство, правопреемницей которого АР себя декларировала, не имело ни признанных, ни фактически установленных границ. Европа стала не замечать эти «мелочи» и признала АР в границах АзССР. Если все же полагать, что она, имеющая привычку в иных вопросах добираться до самых незначительных подробностей, могла пренебречь этой «мелочью», то не только традициям европейской правовой культуры, но и международному праву противоречил более разительный факт. АР не могла быть признана в границах бывшей АзССР с Нахичеваном в силу действующего Карсского договора от 18 октября 1921 г., по которому он был передан под покровительство (но не под суверенитет!) АзССР. Если же этот договор признать недействительным с момента подписания, то придется вернуться к статусу Нахичевана как признанного самим Баку неотъемлемой территорией Армении. Преградой признания АР в границах АзССР было и провозглашение Нагорно-Карабахской Республики в соответствии с нормами международного и внутреннего права СССР. Но Европа признала АР, где до 16 декабря 1991 г., т. е. до момента принятия критериев ЕС, ни разу не было акта самоопределения на предмет суверенитета и установления на этой основе легитимных границ!

Adam Jones Музей павших воинов в Степанакерте. 1990-е

Извне наделяя АР границами, Европа продолжала линию турков-кемалистов и большевиков, узаконив произвол в отношении армян на заседании Кавбюро РКП (б) и подписании Карсского договора. Можно сказать, что карабахов в бывшем СССР было много. Да, аналогичные проблемы были, но нигде вопрос не был связан с геноцидом государствообразующего народа, каковым было армянство АзССР, учрежденной как интернациональное, не имеющее титульной нации государство. В игнорировании этого факта раскрываются и мотивы того, почему продолжавшиеся почти четыре года массовые погромы армян по всему АзССР Запад не оценил как акты геноцида. Дело в том, что такая квалификация кровавых погромов армян в АзССР помешала бы на финише демонтажа СССР применению принципа «Распад по союзным республикам». Европа осмотрительно избегала такой квалификации зверств в отношении армян в АзССР, чтобы при признании новых государств по принципу «Распад по союзным республикам» самой открыто не оказаться на стороне геноцидного государства.

Но юридически и морально нелицеприятные аспекты признания АР в границах АзССР не ограничиваются этим. Запад не только освободил Баку от груза преступлений против человечества, но и провоцировал его на войну против НКР для освобождения «своих» территорий от армянской «оккупации». 27 сентября 2020 г. началась очередная, третья по счёту война. Вряд ли Запад учел последствия такого подхода для духовного мира азербайджанского общества. Это был не просто заговор молчания о Геноциде армянства АзССР. Это было награждение АР армянскими территориями. В Баку это поняли как поощрение своего поведения. Последствия не заставили себя долго ждать. За этническими чистками последовали преследования людей-полукровок от смешанных армяно-азербайджанских браков. Армянофобия стала официальной идеологией внутренней и внешней политики. Пропаганда ненависти к армянам добралась до детских садов и школьных учебников. Баку стал пополнять террористами ряды исламских фундаменталистов и финансировать ИГИЛ (организация, чья деятельность запрещена в РФ). Проявлением духовного состояния азербайджанского общества стало всенародное ликование по поводу экстрадиции из Венгрии Рамиля Сафарова, в 2004 г. убившего спящего армянского офицера Гургена Маргаряна в Будапеште, где он вместе с ним проходил обучение в рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира».

Mod.gov.az ВС Азербайджана. Октябрь 2020 года

История Сафарова, героизированного за убийство спящего человека, была знаковой. Баку со своими повадками в открытую вышел на международную арену и, как и раньше, отделался словесными демаршами и «суровыми нареканиями». Более адекватных средств для Баку не нашлось. Не последовали какие-либо санкции за развращение европейских структур «икорной дипломатией». Начатое с дела Сафарова расширение форматов самореализации и насаждения своих политико-культурных стандартов на международном поприще должно было иметь развитие. Ведь у Баку были все основания для уверенности, что все сходит с рук. Летом 2020 г. в Москве азербайджанцы развязали так называемую «абрикосовую войну», пытаясь спровоцировать армяно-азербайджанский конфликт на российской почве, зная, какую опасность представляет это для многонациональной России.

Типичные проявления политической культуры Азербайджана, начиная с воспитания в духе армяноненавистничества детей в школах, детских садах и грабежа истории и культуры народов региона, кончая героизацией убийцы спящего армянского офицера, спонсированием ИГИЛ (организация, чья деятельность запрещена в РФ) и развязыванием «абрикосовой войны» в России, вряд ли можно представить как стихийно возникшие явления. Это не действия кочевников яйлагной стоянки, где тревога из одной юрты резонансом отдается другим и все племя всплеском выбегает из палаток для защиты стоянки. Акты азербайджанцев за пределами самого Азербайджана невозможны без руководящего центра их планирования и координации. Оставшиеся ненаказанными преступления вдохновляют Баку на новые масштабные террористические действия на международной арене. Хронологически последним месседжем от внешних акторов на дозволение реализации накопленного потенциала фашиствующей агрессивности стало предание молчанию геноцида армянства АзССР и признание АР с юридически не принадлежащими ей территориями Нахичевана и Арцаха.

Mil.am Бойцы армии обороны Арцаха. Октябрь 2020 года

Хотели того или нет в западных столицах, но это стало поощрением геноцидного поведения Баку, стимулом становления Азербайджана одним из мировых центров экспорта идеологии агрессивного национализма и геноцидального поведения. Свидетельство тому — развязанная 27 сентября 2020 года против Нагорно-Карабахской Республики очередная война, в ходе которой Азербайджан и его прародитель Турция снова доказали, что в национальных отношениях у них кроме геноцида других средств нет. И во всем этом — вина крупных держав, в тех или иных формах имевших участие в политических процессах, связанных с процессами, протекавшими в постсоветском Азербайджане. О роли внешних факторов в формировании носителей энергии ненависти, зла и агрессии и об ответственности государств, принимавших участие в этом, не принято говорить. А зря, так как без этого невозможно понимание онтологии этих явлений.

Пора осознать, что в Нагорном Карабахе идет не религиозная война и не война социально-политических систем. Это война варварства против цивилизации, и кто ограничивается словесными осуждениями Анкары и Баку, фактически становится их пособником.

Автор — доктор философских наук, член-корреспондент Национальной Академии наук Армении.