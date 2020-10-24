



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

ОБСЕ, созданная ею Минская группа, уговаривающие стороны «не погружаться в историю», в своих предложениях исходят из того, что начало конфликта — это 1988 год, и советуют восстановить статус-кво 1988 годa. Тем самым они сами же возвращают проблему в историю!

Правда, не совсем понятно, почему из векового противостояния выбран именно 1988 год. Могли же они выбрать, например, 1920 год, когда декларацией от 2 декабря Советский Азербайджан признал право Нагорного Карабаха на полное самоопределение, или сентябрь-декабрь 1991 года, когда Нагорно-Карабахская Республика (НКР) еще до международного признания Азербайджанской Республики была провозглашена на территориях, к которым Баку не имел юридического отношения! Отвергая исторические аргументы (а часть их с солидной юридической нагрузкой), сопредседатели погрузились-таки в историю и почему-то для статус-кво избрали самую неприличную для региона дату — февраль 1988 года, когда свирепствовала организованная Баку резня в Сумгаите.

Выясняется, что Россия как страна-сопредседатель Минской группы, в отличие от других сопредседателей, считает себя морально ответственной за то, чтобы Геноцид армянства Азербайджанской ССР не выпал из контекста погашения военного пожара вокруг НКР, разжигателем которого является тот же Баку. Эта позиция была озвучена президентом России Владимиром Путиным 22 октября 2020 года на заседании дискуссионного клуба Валдай. Правда, в его формулировке — «в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа» — пока отсутствует слово геноцид, но и сказанное делает проблематичным поиски статуса НКР в рамках прежнего подхода, исходящего из признания границ Азербайджанской Республики в пределах бывшей АзССР.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (в режиме видеоконференции)

Как бы там ни было, противоречивость поведения посредников, то советующих не обращаться к истории, то возвращающих проблему в отвергаемую ими же историю, лишь доказывает актуальность истории региона для его народов. Ведь никто не может отрицать, что история присутствует в конфликтах, в том числе и в виде менталитета и культуры поведения его участников. Здесь даже доказывать нечего. Менталитет, культура поведения в межэтнических отношениях — исторически сложившиеся феномены, которые не могут не влиять на ход конфликтов. Общеизвестный пример — убиение спящего человека и героизация убийцы, как это имело место в Азербайджанской Республике. В других обществах стыдились бы за такой поступок своего офицера. В Азербайджане — гордятся. Без привлечения истории сам этот «единичный факт» не может быть понят адекватно.

Нетрудно понять, что «устранение истории» как правило идет в пользу того, кому она (история) не устраивает. Место подлинной истории занимают ее фальсифицированные версии.

Отсутствие исторических документов в документах образования АзССР

Первое, что бросается в глаза, это отсутствие ссылок на историю и право в документах, по которым в 20-х годах XX века Нагорный Карабах был включен «в пределы» АзССР. В двадцатых годах главный мотив включения обширных армянских территорий — Нагорного Карабаха и Нахичевана — в пределы АзССР носил откровенно политический характер и сводился к созданию в АзССР «крепкого вненационального центра распространения социалистической революции на Восток». Не случайно и то, что в решении Кавбюро РКП (б) от 5 июля 1921 года также нет ссылок на историю.

Возникшая в результате турецкой интервенции Азербайджанская Демократическая Республика никакого исторического обоснования своих территориальных притязаний (от Баку до Батуми) до этого не представила в Лигу Наций. На этом фоне территориальные притязания АзССР были более умеренными, но опять-таки лишенные исторических обоснований. Понятие «национальная республика кавказских татар» на этих территориях в двадцатых годах выглядело бы не просто неестественным, но и просто абсурдным. Потому и была выдвинута политическая формула об интернациональном, вненациональном характере АзССР — единственной советской республики, до тридцатых годов не имевшей титульной нации.

Азербайджанские татары. 20-е годы прошлого века

Ссылки на историю в документах периода возобновления карабахского конфликта

Уже в самом начале возобновления конфликта был пущен в пропагандистское обращение тезис о том, что Нагорный Карабах это «исконно азербайджанская земля». Аргумент «наша исконная земля» — сугубо пропагандистского толка, и как полагали в Баку, он не нуждался в особых доказательствах и обоснованиях. В адресованных международным организациям документах Баку вообще воздержался от применения формулы «Нагорный Карабах — исконно азербайджанская земля». То ли опасаясь быстрого разоблачения, то ли имея в виду трудность проталкивания подобных аргументов в международных кругах, там решили пойти на иные, более тонкие технологии апелляции к истории. И вот каким образом.

Актом «О восстановлении государственной независимости» от 30 августа 1991 года и «Конституционным актом о государственной независимости» от 18-го октября 1991 года в Баку отказались от правопреемства АзССР и восстановили государственность Азербайджанской Демократической Республики (АДР), просуществовавшей с 15 сентября 1918 года, когда город был взят турeцкой армией, до 28 апреля 1920 года, когда XI Красная армия учредила в Баку АзССР. Сам акт восстановления просуществовавшей в 1918—1920 гг. Азербайджанской Демократической Республики был уходом в историю. Правда, при этом умалчивался факт, что АДР «предшественница» Турецкой Республики Северного Кипра как примера учреждения Турцией новых турецких государств за своими пределами. Возвращаясь к событиям начала ХХ века, Баку фактически включил всю историю минувшего века в контекст урегулирования конфликта между НКР и АР. Сопредседатели пока не обращают на это внимания. Между тем, остается незамеченным важный факт, что в 1991 году в Баку восстановили не получившее де-юре признания государство, в составе которого не было ни Нагорного Карабаха, ни Нахичевана.

В «Конституционном акте о государственной независимости» имеется и другая историческая ссылка. С него начинается сам текст Конституционного акта: «28 мая 1918 года Национальный Совет Азербайджана принял Декларацию о независимости Азербайджана, возобновив, тем самым многовековые традиции государственности азербайджанского народа». Что касается ссылки на «многовековые традиции государственности азербайджанского народа», то она явно рассчитана на тех, кто никакого представления об истории региона не имеет и не знает, что до 1918 года ни территории, ни государства с таким названием на востоке Закавказья не было, чтобы иметь многовековую государственную традицию. До 1930-х годов не было и общества с таким этнонимом. Что же касается Национального Совета Азербайджана, якобы объявившего о независимости Азербайджана, то и в этом случае надо отметить, что никакого Совета с таким названием до провозглашения АДР не было вообще.

Продолжая тему, Конституционный акт в первой же статье констатировал: «Вторжение 27−28 апреля 1920 года Вооруженных сил РСФСР на территорию Азербайджана, свержение законно избранных органов власти Азербайджанской Республики… являются … агрессией РСФСР против Азербайджанского государства». Это новая ссылка на историю. Но ссылка своеобразная. Во-первых, обращает на себя внимание то, что прибывшее в Баку на турецких штыках привозное правительство и созданные им органы в Конституционном акте называются «законно избранными властями». Но более примечательным является изменение названия Азербайджанской Демократической Республики. Она задним числом переименована в Азербайджанскую Республику. Для убедительности правопреемства в Баку позаботились о том, чтобы название незаконно появившейся в 1918 году республики совпало с названием нынешней Азербайджанской Республики и переименовали первую!

Вступление частей Красной Армии в Баку. 1920

Но все же самое впечатляющее «включение истории» в тексте Конституционного акта относится к определению территории Азербайджанской Республики. Восстановив государственность возникшей на турецких штыках и покинувшей политическую арену без приобретенных или признанных границ Азербайджанской Демократической Республики, в Баку все же решили привести в свидетели историю, правда, без всяких объяснений. Вот что в этом правовом документе говорится о территориальной целостности Азербайджанской Республики: «Территория Азербайджанской Республики в исторически сложившихся границах едина, неделима, неотчуждаема».

Видимо, лишь самим авторам понятен смысл вложенный в эту бессмысленную с точки зрения права формулировку (с юридической точки зрения понятие «исторически сложившиеся границы» — откровенный нонсенс). Но оказывается, приведенное выражение лишено смысла и с исторической точки зрения. Ведь Азербайджанская Демократическая Республика, которая была восстановлена в 1991 году, ушла в небытие, так и не заимев легитимных границ и обозначенных ими территорий, на неделимость которой настаивает упомянутый Конституционный акт.

Надо отметить, что все тексты документов периода распада СССР и суверенизации Азербайджанской Республики написаны в этом духе. На поверку все ссылки на историю оказываются ссылками на вымыслы и мифы, ничего общего не имеющие с реальной историей! И несмотря на разоблачения, Баку усердно продолжает этот курс. Не все же знают, о чем идет речь, не всем известна история Закавказья. К тому же, люди привыкли считать подобные документы «серьезным делом» и даже психологически не готовы поверить, что все они могут быть составлены лишь из лжи.

Правовая нагрузка

Все приведенные исторические факты и документы, на которые мы ссылались, имеют определенную правовую нагрузку. Читатели, которым это покажется невероятным, могут сами проверить соответствие нашего анализа историческим фактам и упомянутым документам. Предлагаем самим проверить и убедиться в том, что ни одного акта самоопределения, на основе которого обычно появляются на свет государства и их границы, в «государствах» с названием Азербайджан не было. Все они стали реальностью без референдума за независимость. Границы им приписали внешние силы.

Что касается нынешней Азербайджанской Республики, то уже 16 декабря 1991 года, до официального распада СССР, было известно, что Запад признает ее в нелегитимных границах той самой АзССР, от правопреемства которой в Баку отказались. Чтобы якобы все было законно, в Баку решили после распада СССР провести референдум, но уже с заранее предписанными извне границами. Разумеется, Нагорно-Карабахская Республика не участвовала в этом лже-референдуме. Она на основе всенародного референдума еще до этого (10 декабря 1991 года) провозгласила независимость на тех территориях Нагорного Карабаха, где Баку не удалось осуществить геноцид. В Европе об этом знали.

Автор — доктор философских наук, член-корреспондент Национальной Академии наук Армении.