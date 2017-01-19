Александр Филиппов
Последние публикации
Человек русской культуры грузинского происхождения
Вопрос о национальной принадлежности товарища Сталина, как ни странно, стоит довольно остро. Заметной популярностью пользуется версия, будто родившийся в Грузии вождь был по сути русским человеком. Она распространяется со ссылками на высказывания самого Сталина. Грузинский поэт и публицист Юрий...
19 января 2017
Возможны ли досрочные парламентские выборы на Украине?
25 ноября экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашквили в прямом телеэфире сдал тест на наркотики: «Может, таким образом удастся созвать досрочные выборы». 27 ноября на митинге в Киеве он призвал жителей Украины показать «красную карточку» парламенту и провести...
29 ноября 2016
Выборы в США: почему социологи провалились
Минувшая после победы Дональда Трампа неделя предоставила поллстерам и политическим аналитикам и комментаторам, дружно предрекавшим ему поражение, много возможностей высказаться. Лучше всего воспользовались ею менеджеры TechnoMetrica Market Intelligence (TIPP) — фирмы, проводившей ежедневные...
19 ноября 2016
Трамп и поллстеры: цена социологических опросов
Победа Дональда Трампа на выборах президента США — событие не только не уникальное, но и не редкое в политической истории этой страны. Кандидат, отвергаемый истеблишментом, побеждал совсем недавно — в 2008 году именно таким был Барак Обама, ныне готовящийся покинуть Белый дом. Всякий раз с успехом...
9 ноября 2016