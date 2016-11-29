Киев, 29 ноября, 2016, 21:59 — ИА Регнум.



Модест Колеров ИА REGNUM Камни. Можно собирать. Можно не собирать

25 ноября экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашквили в прямом телеэфире сдал тест на наркотики: «Может, таким образом удастся созвать досрочные выборы». 27 ноября на митинге в Киеве он призвал жителей Украины показать «красную карточку» парламенту и провести перевыборы.

Саакашвили не первый, кто заявляет о стремлении добиться досрочных выборов Верховной Рады: ранее в том же духе высказывались Надежда Савченко (затем взявшая свои слова обратно) и Семен Семенченко (тоже быстро передумавший).

Лозунг перевыборов парламента довольно популярен. Согласно результатам исследования, проведенного в ноябре социологической группой «Рейтинг», его поддерживают 45% опрошенных. Правда, 42% не поддерживают. Так что добиваться роста популярности, выдвигая требование досрочных выборов, легко и приятно.

Однако вопрос о роспуске парламента решают не избиратели. Согласно статье 90 конституции Украины, «Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если: 1. в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций… 2. в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины; 3. в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться».

Таким образом, для роспуска украинского парламента необходимо желание самих депутатов, как минимум трети от их списочного числа, предпочитающих перевыборы формированию коалиции или посещению заседаний. Есть ли в составе Верховной Рады фракции, которым желательны были бы досрочные выборы?

Согласно уже цитированному опросу группы «Рейтинг», если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то из числа опрошенных, заявивших о намерении участвовать в голосовании и определившихся с выбором, 17% проголосовали бы за «Батькивщину», 13% — за Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП), 11% — за Оппозиционный блок, 8% — за Радикальную партию, 7% — за «Самопомощь», по 6% — за партии «За жизнь», «Свобода» и «Гражданская позиция», по 3% — за «Движение новых сил» М. Саакашвили, движение «Державная инициатива Яроша» и партию УКРОП. (Опрос проведен 10−17 ноября 2016 методом личного интервью, выборка 2000 респондентов представляет население Украины старше 18 лет, погрешность не более 2,2%).

Согласно ноябрьскому исследованию Киевского международного института социологии, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то из числа опрошенных, заявивших о намерении участвовать в голосовании и определившихся с выбором, 20% проголосовали бы за «Батькивщину», 13% — за БПП, 10% — за Радикальную партию, 9% — за Оппозиционный блок, 8% — за партию «За життя», по 6% — за «Самопомощь» и «Гражданскую позицию», 5% — за партию «Свобода». (Опрос проведен 4−13 ноября 2016 методом личного интервью, выборка 2039 респондентов представляет население Украины старше 18 лет, погрешность не более 2%).

Согласно ноябрьскому опросу Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то из числа опрошенных, заявивших о намерении участвовать в голосовании и определившихся с выбором, 16% проголосовали бы за БПП, 15% — за «Батькивщину», 13% — за Оппозиционный блок, 11% — за «Самопомощь», 8% — за Радикальную партию, 6% — за партию «За жизнь», 5% — за «Гражданскую позицию» и 4% — за «Свободу». (Опрос проведен 4−9 ноября 2016 методом личного интервью, выборка 2018 респондентов представляет население Украины старше 18 лет, погрешность не более 2,3%).

Напомним, что на выборах депутатов Верховной Рады 26 октября 2014 года 22,14% голосов получил «Народный фронт» А. Яценюка и А. Турчинова, 21,82% — Блок Петра Порошенко, 10,97% — «Самопомощь», 9,43% — Оппозиционный блок, 7,44% — Радикальная партия, 5,68% — «Батькивщина». Эти партии разделили между собой мандаты по пропорциональной системе. Однако Народный фронт с тех пор не участвовал ни в каких выборах, фактически сошёл со сцены и ныне даже не включается социологами в анкеты.

Не преодолели барьера и остались без мандатов «Свобода» (4,71%), Коммунистическая партия Украины (3,88%), «Сильная Украина» (3,11%), «Гражданская позиция» (3,10%), «ЗАСТУП» (2,65%), «Правый сектор» (1,80%) и др.

Разумеется, опрос — не выборы. Тем не менее рассчитаем по данным каждого из цитированных исследований, сколько мандатов по пропорциональной системе могли бы получить те или иные партии, и сравним с их представительством по итогам выборов-2014.

Как хорошо видно из таблицы, «Батькивщина» — единственная парламентская партия, которая бы явно и несомненно выиграла от досрочных выборов. Всем остальным опросы сулят либо сравнительно небольшие приращения, либо вовсе потери в числе мандатов. Но у «Батькивщины» по итогам прошлых выборов — самая маленькая фракция в Раде, и парламентскими путями ей никак не добиться роспуска парламента и перевыборов.

Ситуативно в досрочных выборах заинтересованы не представленные в Раде, но популярные сейчас партии «Гражданская позиция», «Свобода» и «За жизнь».

Разумеется, Юлия Тимошенко никогда не принадлежала к числу тех людей, кто ограничивает свою политическую деятельность парламентскими методами. Майдан уже дважды оказал неотразимое влияние на украинскую политику, и почему бы не предпринять третью попытку? однако лозунга роспуска Рады и досрочных выборов она пока не выдвигала. Это сделал Михаил Саакашвили. Чего удастся, а чего не удастся добиться ситуативно возможному блоку Тимошенко — Саакашвили — покажет время.