



Андрей Колеров. Набросок. 1980-е

Победа Дональда Трампа на выборах президента США — событие не только не уникальное, но и не редкое в политической истории этой страны. Кандидат, отвергаемый истеблишментом, побеждал совсем недавно — в 2008 году именно таким был Барак Обама, ныне готовящийся покинуть Белый дом. Всякий раз с успехом такого кандидата связывались большие надежды, в том числе и в нашей стране, и всякий раз они сбывались лишь отчасти. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить российско-американские отношения сегодня с теми ожиданиями, что высказывали отечественные обозреватели в первые месяцы после победы Обамы. Не приходится сомневаться, что примерно так же будет и с президентом Трампом.

Мне бы хотелось обратить внимание на действительно редкую особенность нынешних американских выборов, имеющую значение и для нашей страны.

Накануне дня голосования опросы общественного мнения предсказывали победу Хиллари Клинтон. Приведу данные ежедневных общенациональных опросов, опубликованных в понедельник, 7 ноября.

Bloomberg Politics National Poll: Клинтон — 44%, Трамп — 41%, перевес Клинтон 3%.

TechnoMetrica Market Intelligence (TIPP) по заказу Investor's Business Daily (IBD): Клинтон — 43%, Трамп — 42%, перевес Клинтон 1%.

CBS: Клинтон — 45%, Трамп — 41%, перевес Клинтон 4%.

FOX News: Клинтон — 48%, Трамп — 44%, перевес Клинтон 4%.

Ipsos по заказу Reuters: Клинтон — 42%, Трамп — 39%, перевес Клинтон 3%.

ABC/Washington Post Tracking: Клинтон — 47%, Трамп — 43%, перевес Клинтон 4%.

Monmouth University Polling Institute: Клинтон — 50%, Трамп — 44%, перевес Клинтон 6%.

The Economist / YouGov Poll: Клинтон — 45%, Трамп — 41%, перевес Клинтон 4%.

Rasmussen Reports: Клинтон — 45%, Трамп — 43%, перевес Клинтон 2%.

NBC News / Survey Monkey: Клинтон — 47%, Трамп — 41%, перевес Клинтон 6%.

Исключением был опрос Los Angeles Times, согласно которому Клинтон поддерживали 43%, Трампа — 48%.

В истории был случай, когда общенациональные опросы дружно предсказывали победу кандидату, в реальности проигравшему: республиканцу Томасу Дьюи в 1948. Авторитет социологов был столь велик, что газета Chicago Daily Tribune, печатавшаяся во время подсчета голосов, вышла с заголовком «Дьюи победил Трумэна». Американским поллстерам пришлось упорно трудиться, чтобы вернуть доверие.

Индустрия опросов в России гораздо менее развита, чем в США. Ежедневных общенациональных опросов у нас вовсе не проводится, в то время как в США этим занимаются минимум 10 фирм. Уровень доверия к социологам у нас невысок, периодически в их адрес высказываются обвинения в политической ангажированности. Увы, ошибка американских поллстеров ударит и по отечественным опросным фирмам.