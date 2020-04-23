Александр Долгинцев-Межевой
Последние публикации
Безпалько: чем может помочь Донецку русская интеллигенция
В своём интервью политолог Богдан Безпалько поделился видением задач образованного класса, возможностью русской ирреденты и включения Донбасса в состав России Александр Долгинцев-Межевой: Что может сделать русская патриотическая интеллигенция, чтобы приблизить включение Донбасса в состав России...
23 апреля 2020
Замдыханов: спустя три года украинской блокады Донбасс не сдался
Интервью одного из лучших и интереснейших журналистов Донецка Рамиля Замдыханова о том, чем отвечала шахтерская столица на обстрелы украинской артиллерии и жалеют ли дончане о том, что из их жизни ушла Украина. Александр Долгинцев-Межевой: Рамиль, в этом году исполняется 100 лет, как закончилась...
21 апреля 2020
Олег Измайлов: Донецк – символ другой России
Историк Донбасса и старейшина донецкой журналистки Олег Измайлов рассказал ИА REGNUM о миссии этого промышленного и вольнолюбивого края в русской судьбе, о своих краеведческих книгах и о том, стоит ли Донецку жалеть, что Леонид Парфенов до сих пор не снял фильм о «стране терриконов и шахт»...
13 апреля 2020
Акмаев: Давно мечтал установить Чехова в Донецке
Вот-вот в столице ДНР на набережной реки Кальмиус (на Екатеринославской стороне) появится необычная скульптурная композиция «Чайка»: Чехов в пальто и шляпе сидит на стуле, рядом на столике расположилась прилетевшая чайка. Её автор — самый интересный, и, пожалуй, самый главный донецкий художник...
30 марта 2020
Сергей Волков: Донбасс ставит великий и невероятный Эксперимент
Этот человек создает сегодня патриотическую азбуку для детей ДНР, активно участвует в организации литературного фестиваля фантастики «Звезды над Донбассом» и в сборнике фантастических рассказов «#живиДонбасс», который вот-вот выйдет в одном из московских издательств. Об этом он и рассказал в своем...
25 марта 2020
Якуб Корейба: Если бы я был русским, то предпочел бы жить по Лимонову
Польский политолог объясняет, почему для него лидер «Другой России», который ушел от нас на прошлой неделе, предпочтительнее любого другого российского политика. Для него лучше открытый русский империализм Эдуарда Лимонова, чем непоследовательное и невнятное мычание российской политэлиты по...
24 марта 2020
Светлана Пикта: Самоидентификация себя как русских в Донецке очень сильна
Популярный видеоблогер Светлана Пикта рассказала, как симпатизирующие майдану киевляне воспринимают дончан, и как она была в шоке, увидев в 2014 году фотографии почти стертого с лица земли украинской артиллерией ее родного поселка Пески. Светлана спортсменка. Пловец. Родилась в Донбассе. Переехала...
23 марта 2020
Пушилин: Задача ДНР – максимальная интеграция в российское пространство
К тому же возникают следующие вопросы: почему в школах Польши все меньше и меньше уделяют внимания теме Холокоста? Почему факты о сотрудничестве Польши с фашистской Германией подменяются заявлениями, что поляки геройски спасали евреев? Почему сегодня в Польше Освенцим нельзя называть польским...
12 февраля 2020
Корейба: Кого поляки винят в еврейских погромах
Политолог Якуб Корейба, благодаря федеральным каналам, один из самых известных поляков в России. Правда, у большей части российских зрителей он, увы, вызывает идиосинкразию. Почему увы? Потому что, когда Якуб «выходит из образа», то превращается в нормального, интеллигентного, тактичного...
10 февраля 2020
Эрлихман: Современный вампир если и пьет кровь, то через соломинку
В серии ЖЗЛ вышла книга Вадима Эрлихмана «Дракула», в которой он рассказал о знаменитом господаре Валахии XV века Владе Цепеше, ставшем прототипом графа Дракулы из знаменитого романа Брэма Стокера. Писатель рассказал ИА REGNUM, почему Стокер поместил своего героя в Трансильванию и чем был знаменит...
4 февраля 2020
Анищенко: даже во время боёв художественная жизнь Донбасса не прекращалась
Директор Донецкого республиканского художественного музея Надежда Анищенко рассказала ИА REGNUM, что собой представляет сегодняшнее искусство ДНР и какие художественные шедевры можно увидеть в ее музее. Скоро будет уже шесть лет, как в Донбассе идет война. Мы знаем почти всё о ней. Но мы почти...
4 февраля 2020
Ревякина: Поэзия Донбасса – это барабанный бой и невероятная нежность
В Москве в январе 2020 года вышел сборник «Мы: Антология поэтов Донбасса». Известная донецкая поэтесса Анна Ревякина, которая также принимала участие в составлении сборника, рассказала ИА REGNUM о том, что дал русской поэзии шахтерский край. Расскажите, что за сборник? В чём его уникальность? Кому...
26 января 2020
Новинский: В вопросе установления мира в Донбассе мы с Зеленским союзники
Вадиму Новинскому 56 лет. Он родился в России и получил здесь образование, однако сейчас живет на Украине, будучи ее гражданином, где занимается политикой, бизнесом и помогает канонической Украинской православной церкви. Миллиардер. В списке Форбс. Во время правления Порошенко был одним из лидеров...
5 декабря 2019
Донецкий поэт Анна Ревякина: «Я выплакала поэму «Шахтерская дочь»
Анна Ревякина, пожалуй, самый известный поэт Донбасса. Активная реализация ее художественного дарования пришлась на время войны в Донбассе. Как поэт трагического звучания она раскрылась именно в этот период. Тогда же ее Учителем стал Евгений Евтушенко, к которому она приезжала в Переделкино, чтобы...
6 ноября 2019
Андрей Лазарчук: Донецк более русский, чем множество российских городов
С 26 по 30 сентября в Донецке прошел фестиваль литературной фантастики, на который съехались почти все главные русские фантасты, в том числе и автор знаменитых «Дозоров» Сергей Лукьяненко. Приехал на это мероприятие, организованное Общественной палатой ДНР, и один из ведущих современных фантастов...
6 октября 2019
Татьяна Поп: «Мы хотим положить конец этноциду русинов в Украине»
Мало кто в России это знает, но у киевских властей существуют проблемы с «сепаратистами» не только на Юго-Востоке Украины (в Новороссии), но и, как это ни странно звучит, на Западе Украины. Странно, потому что для интересующихся Украиной российских граждан Западная Украина — это всегда оплот...
18 августа 2019