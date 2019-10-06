С 26 по 30 сентября в Донецке прошел фестиваль литературной фантастики, на который съехались почти все главные русские фантасты, в том числе и автор знаменитых «Дозоров» Сергей Лукьяненко.

Глава ДНР Денис Пушилин и Александр Кофман с русскими писателями-фантастами Романом Злотниковым, Сергеем Лукьяненко и Андреем Лазарчуком

Приехал на это мероприятие, организованное Общественной палатой ДНР, и один из ведущих современных фантастов Андрей Лазарчук.

Писателю 61 год. Он родился в Красноярске. Живет в Санкт-Петербурге. Лауреат множества российских литературных премий.

Андрей Геннадьевич, как, на ваш взгляд, прошел фестиваль? Было ли вам интересно? Есть ли у него будущее? Как оцениваете работу Общественной палаты ДНР в подготовке мероприятия? Ребята были на высоте?

Фестиваль прошёл великолепно, и это честная оценка без всяких скидок на обстоятельства. Интересно было всем ‑ и писателям, и читателям. Во многих местах подолгу не отпускали. Так что теперь фестиваль наверняка станет ежегодным.

Александр Кофман, руководитель донецкой Общественной палаты, — настоящий профессионал и блестящий организатор, и даже если учитывать его прошлый опыт в ЧКГ/БР (Что? Где? Когда? и Брейнринг — ИА REGNUM), то, что он и его маленькая команда сумела сделать всего за месяц, впечатляет.

Хорошо ли пообщались с собратьями по перу? Что обсуждали на круглых столах, в кулуарах и на вечерних посиделках?

Да, причём ведь многие из приглашённых до этого не были знакомы друг с другом даже заочно, разве что читали книги. Так что присутствовала ещё и радость узнавания.

На круглых столах обсуждали, как обычно, судьбы литературы вообще и фантастики в частности, а на вечерних «пати» — опять же как обычно — ругали издателей, обменивались впечатлениями о фестивале (впрочем, чем там обмениваться? — у всех они были сходные), вспоминали былое, рассуждали о судьбах России и Донбасса…

Понравились ли вам донецкие читатели? Чем они у вас интересовались? Что говорили?

Читатели донецкие-макеевские-горловские совершенно не отличаются от других. Среди них есть начитанные и не очень, любопытные и так себе. Вопросы задают и глупые, и умные, и простые, и сложные.

Они не изголодались по чтению, книг там достаточно, но вот по общению — да. Что характерно, совсем не было вопросов о войне и мире, о политике — похоже, что для них всё окончательно ясно. Они не отступят.

Как вам Донецк? Где были? Что впечатлило?

Донецк хорошеет. Сказать, что мы во многих местах были, не могу — просто не было времени, да и сил тоже. Три выступления в день — довольно тяжёлая работа. К сожалению, не смог побывать в старых кварталах Юзовки. Хотел, но не получилось.

Съездили на Саур-могилу, в аэропорт. Прокатились на детской железной дороге, на последнем рейсе сезона; ностальгия.

Чувствуется ли в столице ДНР дыхание войны?

Дыхание войны не может не чувствоваться в городе, в котором действует комендантский час.

Русский ли это город, как вы почувствовали?

Это абсолютно русский город — куда более русский, чем множество российских. Фронтир.

Общались ли с Денисом Пушилиным? Какое впечатление он на вас произвел?

Да, общались. Правда, недолго — с полчаса. Говорили в основном о литературе, ему это интересно. Подарил ему «Посмотри в глаза чудовищ». Он обещал прочесть.

Впечатления? Ну, какое впечатление можно составить за полчаса? Нефальшив. Немногословен. По-моему, очень крепкий. Не сдаст.

Будете ли как-то использовать впечатления о военном Донецке в своих романах?

Не знаю, как пойдёт. Все впечатления когда-либо идут в дело, хотя часто в очень изменённом, неузнаваемом виде. Писать именно об этой войне не хочу, хотя материала очень много. Но просто не хочу.

С другой стороны, планируется сборник рассказов участников фестиваля «Живи, Донбасс», и для рассказа у меня есть сюжет. Полностью из жизни. Вот его, возможно, напишу.