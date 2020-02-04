В серии ЖЗЛ вышла книга Вадима Эрлихмана «Дракула», в которой он рассказал о знаменитом господаре Валахии XV века Владе Цепеше, ставшем прототипом графа Дракулы из знаменитого романа Брэма Стокера.

Личный архив Вадима Эрлихмана Вадим Эрлихман

Писатель рассказал ИА REGNUM, почему Стокер поместил своего героя в Трансильванию и чем был знаменит реальный Влад III.

Александр Долгинцев-Межевой: Вадим, вот я задаюсь вопросом: почему такой мирный, спокойный и не кровожадный интеллигент, как вы, увлекся темой Дракулы? В этой истории вас интересовала сама личность господаря Валахии Влада Цепеша или вас интересовало, насколько вампир Дракула соответствует своему прототипу в лице Цепеша?

Вадим Эрлихман: Вы верно ответили на оба своих вопроса. Во-первых, меня всегда привлекали исторические персонажи, жившие в переходную эпоху — такую как Возрождение или, например, первая половина ХХ века.

Эти эпохи, когда ломается мораль, прежние нормы, особенно ярко проявляют как талант человека, так и его худшие, самые темные качества.

Во-вторых, я интересуюсь загадочными личностями, оставившими после себя легенду — и тем, как эта легенда соотносится с реальностью. Влад Дракула, он же Цепеш, хорошо иллюстрирует то, как далеко легенда может отойти от исторической правды.

Была еще и третья причина: на примере Дракулы проявилась природа власти. То, как ее соблазны калечат человека, искренне желающего добра своему народу, и побуждают его не считаться с жертвами при воплощении своих идеалов.

Тут мой герой многим похож на Ивана Грозного (который зачитывался его историей) да и на других знаменитых тиранов, включая Сталина. Как и у них, у него до сих пор есть ярые поклонники, уверенные, что он «зря никого не сажал» (в смысле, на кол).

Александр Долгинцев-Межевой: Почему Запад захватила еще вXIX столетии тема вампиров и не отпускает до сих пор — написаны сотни книг и исследований, сняты десятки фильмов и мультфильмов, сложился определенный культ вампиров и Дракулы? С чем связана такая любовь к существам, которые пьют человеческую кровь?

Вадим Эрлихман: Тема вампиров увлекла Запад еще в XVIII веке, когда он столкнулся с балкано-карпатской экзотикой, включая легенды о вампирах. Новое дыхание ей придал Брэм Стокер, впервые предположивший, что вампиры, неуловимые и неубиваемые, легко могут попасть в цивилизованные страны и развернуть там свою кровавую деятельность.

Созданный им и его продолжателями (особенно в кино) образ вампира — демонического аристократа-соблазнителя — вызывает страх и одновременно очаровывает, особенно женщин. Кстати, у этого образа очень мало общего с фольклорным прототипом — ожившим мертвецом, выпачканным в земле и крови.

Тот больше похож на зомби, которые в сегодняшней масс-культуре не менее популярны, чем вампиры. В отличие от них, литературный вампир утончен, рассуждает на философские темы, а если и пьет кровь, то, образно говоря, через соломинку.

Александр Долгинцев-Межевой: Почему Брэм Стокер поселил своего графа Дракулу в Трансильвании, а не в Бессарабии или в Боснии? Почему он выбрал в качестве прототипа Влада Цепеша, а не какого-то другого персонажа?

Вадим Эрлихман: Во времена Стокера о Трансильвании (и о Восточной Европе вообще) в Англии знали очень мало. Он узнал о ней из книг побывавших там англичан и рассказов своего приятеля-венгра Арминия Вамбери, вдохновился местной экзотикой и перенес туда действие своего вампирского романа.

Вначале оно разворачивалось в Австрии, как и в популярном в то время вампирском романе Шеридана Ле Фаню «Кармилла», на который Стокер ориентировался.

Тогда же он переименовал героя романа, которого звали просто «граф Вампир», в Дракулу — об этом князе он узнал из записок английского дипломата Уилкинсона, хотя тот (и никто другой до Стокера) не считал Дракулу вампиром. Соединив две легенды — о Дракуле и вампирах, — Стокер изобрел впечатляющий литературный образ, живущий до сих пор.

Александр Долгинцев-Межевой: Ваша книга — это все-таки не биография топ-вампира, а господаря Валахии. Поэтому поясните нам, людямXXIвека, что из себя вXV веке представляла родина Влада Цепеша — Трансильвания? Это была румынская или венгерская земля?

Вадим Эрлихман: Об этом подробно говорится в моей книге. Трансильвания, или Семиградье, была тогда подчинена Венгрии и населена примерно в равных пропорциях венграми, немцами и румынами, но последние занимали подчиненное положение. Трансильванские города до сих пор хранят свой немецко-венгерский облик, хотя в 1918 году область присоединили к Румынии, а в 1945 году отсюда выселили почти всех немцев.

Личный архив Вадима Эрлихмана Книга Вадима Эрлихмана «Дракула»

Александр Долгинцев-Межевой: Как Цепеш оказался в Трансильвании, почему именно там он родился? Почему он получил свое прозвище — Дракула? Он что, практиковал употребление человеческой крови? Что из себя представлял Цепеш? Он действительно был таким жестоким правителем? Какова его роль в истории Валахии?

Вадим Эрлихман: Поскольку в румынских княжествах — Молдове и Валахии — кипела борьба за власть, проигравшие претенденты часто бежали в Трансильванию. Поэтому там, в городе Шессбург (ныне Сигишоара), оказался отец Дракулы Влад II Дракул, получивший это прозвище — по-румынски «дракон», а позже еще и «дьявол» — не из-за кровожадности, а из-за того, что он входил в рыцарский орден Дракона, основанный императором Сигизмундом для борьбы с турками.

Этой борьбой в основном и прославился на родине его сын Влад III, хотя в других странах он больше известен как жестокий тиран (его второе прозвище Цепеш означает «сажатель на кол»).

Он действительно широко применял эту казнь, но тем же занимались тогда во всей Европе и на Ближнем Востоке по примеру турок и татар. Не меньше людей, как говорят документы, посадил на кол современник и друг Дракулы, молдавский господарь Стефан Великий, который в православном мире считается святым.

Александр Долгинцев-Межевой: Обычно фанаты Дракулы едут в Румынию, в Трансильванию, в замок Бран. А что, этот замок действительно имеет отношение к Владу Цепешу? Какие места в Трансильвании и вообще в Румынии хранят память о нем?

Вадим Эрлихман: Замок Бран стал туристическим объектом, как самый красивый и хорошо сохранившийся в современной Румынии. В XV веке это была крепость на границе Трансильвании и Валахии, где собирали подати с проезжавших купцов.

Дракула там никогда не жил и не правил, хотя бывал проездом. Гораздо теснее с ним связаны древняя столица Валахии Тырговиште (там же потом расстреляли Чаушеску, большого поклонника Дракулы), основанная им, а потом разрушенная крепость Поенари и островной монастырь Снагов, где, по легенде, находится его могила.

Тем, кто интересуется жизнью Дракулы, лучше посетить эти места, хотя они не так раскручены, как Бран.

Александр Долгинцев-Межевой: Носферату, о котором в Германии еще в 20-е годы прошлого столетия были сняты знаменитые фильмы, и Дракула — это одно и то же лицо?

Вадим Эрлихман: Стокер утверждал, что «носферату» — трансильванское название вампиров, но в Румынии это слово неизвестно. Вероятно, оно происходит от румынского «несуфератул» (несносный) или «некуратул» (нечистый) и подсказано писателю его другом Вамбери.

Позже этим именем был назван первый фильм о Дракуле немца Фридриха Мурнау — назвать своего героя Дракулой он не мог, поскольку наследники Стокера требовали за это больших денег.

На самом деле вампиров в Румынии называли «стригой» или «морой», а само слово «вампир» — венгерское и происходит от славянского «упырь». Так что вампиры тесно связаны со славянским миром, как и Дракула.

Его грамоты написаны на славянском языке, он был православным (и щедро помогал церкви), а «Повесть о Дракуле» была в допетровской Руси одним из любимых произведений.

Тогда же на Западе были популярны первопечатные брошюрки о злодеяниях Дракулы — бестселлеры своего времени. Потом они забылись, и только на рубеже ХХ века Дракула вернулся в Европу (и Россию) в новом образе вампира.