Александр Наумов
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Последние публикации
«Мне дело до всего, до радости и бед». Донецкая летопись журналиста Голохи
Сибиряк Сергей Голоха давно стал местным, донецким человеком: в Донбассе живет уже 40 лет. И всё это время работает в журналистике. Специалист старой школы, заставший еще шахтные многотиражки и воспевание человека труда — таких, можно сказать, уже не осталось по разным причинам, первой из которых...
1 ноября 2024
ДНР на позитиве. Теория маленьких радостей и больших дел Владимира Мошкина
На назначенную встречу в центре Донецка бывший аналитик, пиарщик, депутат народного собрания ДНР, а ныне военный психолог Владимир Мошкин приходит с солнечными ожогами на лице. Подразделение, с которым он работает, дислоцируется на самом юге республики, на берегу Азовского моря, где даже ранней...
1 ноября 2024
«Артос» — значит хлеб. Хранитель культуры греков Донбасса
В танцевальном классе при Дворце культуры поселка Старобешево идёт репетиция: молодые девчонки в чёрных трико умело сходятся в разные фигуры, потом конструкции распадаются, танцовщицы вьются змейкой по залу, их тонкие фигурки крутятся, затейливо водя руками. «Девочки, давайте теперь «Хайтарму», —...
31 октября 2024
Авдеевка: второе рождение. Бывший укрепрайон возвращается к обычной жизни
При отступлении Украина оставила Авдеевку в руинах, но так случается со всяким местом, где побывали «украинские защитники», оставляющие за собой выжженную землю. Некогда промышленный, но утопающий в зелени город сегодня похож на Волноваху и Мариуполь сразу после их освобождения. Отличие же в том...
30 октября 2024
Помощь вне расписания. Сергей Павлов и его 14 посёлков у линии фронта
Останавливая видавшую виды «Ниву» по какой-нибудь необходимости, глава Верхнеторецкой поселковой администрации Сергей Павлов достает небольшую сумочку, вытаскивает оттуда отвертку, потом поднимает штанину и подкручивает болты в том месте, где сгибается протез. Задавать вопросы в этот момент не...
28 октября 2024