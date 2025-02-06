Неожиданно принятое предложение Владимира Зеленского расплатиться со Штатами украинскими запасами полезных ископаемых за военную помощь вызвало немалый ажиотаж. Даже не столько потому, что по Конституции Украины недра принадлежат народу (который, как обычно, не спросили), а потому, что в этом событии больше непонятного.

РИА Новости/Антон Вергун

Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить редкоземельных металлов «и других вещей» на сумму, равноценную помощи, выделенной Вашингтоном Украине в размере «почти $300 млрд». Вокруг этого уже нагромоздилось множество фантазий, которые приобретают особенную пикантность в свете того, что часть наиболее интересных месторождений уже находится под контролем России.

А по большинству позиций наличие заявленных ресурсов является формальностью, поскольку их добыча никогда не велась и вряд ли будет начата в ближайшее время. А то, что Украиной активно разрабатывалось, начиная с советского времени, включено в довольно сложную производственную систему, предполагающую, в том числе, непосредственное участие России в организации высокого передела.

Так что «соглашение по редкоземам» очевидно предполагает наличие не столь видимых целей, как может показаться на первый взгляд.

«В хорошие руки»

«На территории Украины сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Европейским союзом как «критическое сырье» в производстве устройств для развития «зеленой» энергетики. Среди них — литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие»,— вещала осенью 2022 года на заседании Европейской экономической комиссии ООН замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

И это уже тогда было предложением «возьмите нас в хорошие руки» — без хитрых «планов перемоги» Зеленского.

Американскую сторону в целом это интересует: как сообщает Reuters, геологическая служба США считает критически важными для экономики и национальной обороны страны 50 минералов, включая несколько видов редкоземельных металлов, титан, никель и, опять же, литий, весьма востребованный в современной экономике для производства аккумуляторов.

А одним из проектов USAID на Украине было составление подробной карты полезных ископаемых — по официальной версии, для обеспечения большей прозрачности энергетической отрасли.

Только когда речь заходит про редкоземельные элементы, не хватает точности с понятиями. К ним традиционно относится группа из 17 металлов, для которых не существует известных заменителей. Они используются для изготовления магнитов, применяемых в электромобилях, мобильных телефонах и другой электронике. Согласно таблице Менделеева, это скандий, иттрий и пятнадцать лантаноидов.

Мировым лидером по их добыче и переработке является Китай, он отвечает за 85–95% всех поставок. Например, 90% скандия, весьма востребованного для создания высокопрочных алюминиевых сплавов, извлекается на китайском месторождении Баян-Обо. Украина обладает некоторыми запасами этого металла на урановом руднике в Желтых Водах, а вот по остальным позициям ничем похвастаться не может.

Традиционные украинские богатства — это уран, титан, марганец и еще литий, четыре месторождения которого были разведаны еще в 80-х годах прошлого века, но никогда не разрабатывались. Точно так же был предварительно разведан ряд перспективных месторождений руд других металлов, например, бериллия и циркония. Но заниматься ими было экономически нецелесообразно — их добывают в других местах, давно и помногу. Цирконий есть в Австралии, ЮАР, Бразилии, Мозамбике и даже США, которым нет нужды вкладываться в украинскую добычу.

Вдобавок к этому два месторождения лития теперь находятся российских территориях Запорожской области (Крутая Балка) и ДНР (Шевченковское). Это достаточно ценный актив для атомной энергетики, а заодно литиевый рынок толкает вверх бум электрокаров. Как считают эксперты исследовательской организации BloombergNEF, до 2030 года добыча этого металла увеличится в семь раз.

Но вовсе не факт, что литиевый бум что-то изменит в судьбе подземных кладовых как на российской, так и на пока еще украинской территории.

Литий — наш

Если начинать дальнейший анализ с лития (а это тоже не редкоземельный, а щелочной металл), то совокупные запасы указанных четырех месторождений составляют примерно 1% от мировых. Да, этого достаточно, чтобы обеспечить аккумуляторами почти 20 миллионов электромобилей, однако для разработки нужны крупные вложения.

Как поясняет ИА Регнум зав. кафедрой геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) Владимир Купенко, литий — система жил, предполагающая карьеры и открытый способ добычи.

Анна Рыжкова ИА Регнум Разведанные месторождения полезных ископаемых на Украине

«Как правило, это буровзрывные работы. Делаются технологические скважины глубиной десять или больше метров, заряжаются взрывчаткой, взрываются и экскаватор грузит эту массу в самосвалы, которые доставляют её на обогатительную фабрику. Карьеры могут быть любого масштаба. Всё зависит от конфигурации участков, где подтверждено наличие ископаемого», — говорит Купенко, по мнению которого, в пределах Приазовского кристаллического щита могут быть дополнительные запасы таких руд.

Но очевидно, что в нынешней ситуации, когда месторождения находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий, до практических работ дойдет не скоро. По данным «Росатома», Россия и так входит в десятку стран с самыми крупными запасами лития, который тоже не добывался ввиду наличия более дешевого импорта.

Согласно стратегии развития металлургической промышленности РФ, до 2030 года должны быть освоены пять крупных литиевых месторождений на Крайнем Севере и в Сибири. Причем речь идет о дальнейшем глубоком переделе, вплоть до создания изделий с аккумуляторами.

На Украине же внутреннего потребления лития нет, как отсутствуют и какие-либо производственные мощности для переработки. Оставшееся там после потери Шевченково и Крутой Балки несравнимо с объемами запасов в самих США или с «литиевым треугольником» в Южной Америке — Чили, Аргентина, Бразилия, где металл содержится в минерализованных подземных водах, что невероятно облегчает его извлечение.

Следующий ценный актив — титан.

По данным Института геологии НАНУ, некогда страна располагала 20% мировых запасов титановых руд (в пересчете на чистый металл) и в до недавнего времени обеспечивала 90% поставок для России. Пять ГОКов, Запорожский титано-магниевый комбинат», «Крымский Титан» и «Сумыхимпром» обеспечивали работу целого промышленного комплекса.

Эти предприятия производили полуфабрикат, двуокись титана и губчатый титан, который превращался в титановый прокат и готовые авиадетали опять-таки в России. К началу СВО корпорация «ВСМПО-Ависма» контролировала порядка четверти мирового рынка титанового проката, обеспечивая 100% потребностей бразильской Embraer, 65% потребностей Airbus и порядка 30–40% потребностей Boeing в титане.

На США и ЕС приходилось около 80% экспорта российского производителя, и это, безусловно, беспокоит американцев. Однако, опять же, в ближайшей перспективе заместить такие поставки за счет Украины не представляется возможным: даже первичная переработка титана там затруднена огромными проблемами с электричеством, износом производства, дефицитом кадров, банкротством предприятий.

Примерно та же ситуация с ураном, который в Кировоградской области только добывается, а обогащался и превращался в урановые таблетки для ядерного топлива в России. Или с марганцем, поскольку главным покупателем украинских ферросплавов тоже была Россия — и она в настоящее время очень заинтересована в разработке Больше-Токмакского месторождения марганцевых руд в Запорожской обл., чтобы не зависеть от импорта.

Таким образом, несложно заметить, что практически по всем направлениям история с «редкоземами» упирается в Россию. И это может быть самодостаточной причиной трамповского интереса.

Депозит Трампа

Украина со своими ископаемыми полностью соответствует образу из поговорки: «сам не гам — и другому не дам». Народный депутат Украины Максим Бужанский (кстати, один из людей опального олигарха Коломойского, заведовавшего ферросплавами) увещевает читателей своего телеграм-канала: мол, не надо стенать по поводу отданных иностранцам народных недр, добывающая отрасль в упадке, города, стоящие на природных кладовых, разваливаются.

«Инвесторы, ни внешние, ни украинские, в очередь не выстраиваются, поэтому, металлы надёжно хранятся под землёй, рента с добычи не платится, потому что добычи нет. Конечно, кто то может сказать, так давайте инвестируем эти огромные суммы сами, будем сами добывать и сами продавать, как государство, получая в бюджет всю маржу. Давайте, только для этого придётся направить туда пол бюджета, и то возможно не хватит, а за эти тридцать лет мы смогли только распилить и угробить, а не добыть и продать», — с ошибками пишет он, напоминая, что и способные это сделать инженеры уже умерли.

Поэтому, считает Бужанский, отдать добычу в концессию, получать ренту и рабочие места, «плюс торговлю и бытовые услуги в городах, где есть профильные предприятия» — это единственно верный путь.

Но тут как-то упускает из виду, что ресурс предлагается отдать в счет оказанной Украине военной помощи. Тогда он уже перестает быть украинским, и никакую ренту тот, кто забрал актив, платить не будет. И выдвигать требования к инвесторам по развитию перерабатывающих кластеров на этом сырье никто не вправе. Как и ограничивать вред для экологии.

«Терпеть такое для развития своей промышленности — это одно. А быть сырьевым придатком — совсем другое. В первом случае профит от переработки сырья остается в стране в виде налогов, добавочной стоимости и инвестиций, во втором — всё присваивается ТНК и выводится из страны. Конечно, можно надеяться, что у нас остается инструмент в виде экспортных пошлин и ренты за добычу природных ресурсов. Но не будем наивными. Кто у нас осмелится ввести пошлины и высокую ренту против ТНК? Тем более американских. Посмотрите сейчас на Колумбию и Панаму, и всё поймете. Времена национализации добывающих отраслей молодыми государствами остались в 20 веке», — говорит известный киевский экономист Алексей Кущ.

Киевские мечтатели сейчас разгоняют через СМИ тезис о том, что «привлечение иностранных инвесторов к разработке критически важных полезных ископаемых позволит интегрировать Украину в производственные цепочки». Фактически же весь этот публичный торг больше похож на передачу остатков Украины под американский контроль целиком. В том числе для того, чтобы ценные ресурсы даже теоретически не попали в руки России (а заодно и Китая). Дойдут ли у нового хозяина до них руки — неизвестно, но если текущий долг за войну позволяет забрать всё, что можно — Трамп это заберет.

Так что можно считать это его условным депозитом в интересах американского народа. А украинский народ теперь может еще немного повоевать.