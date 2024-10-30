При отступлении Украина оставила Авдеевку в руинах, но так случается со всяким местом, где побывали «украинские защитники», оставляющие за собой выжженную землю. Некогда промышленный, но утопающий в зелени город сегодня похож на Волноваху и Мариуполь сразу после их освобождения.

ИА Регнум

Отличие же в том, что туда Россия сразу бросила все силы на восстановление, а с Авдеевкой, где линия фронта проходила целых десять лет, такое пока невозможно. Фронт отодвигается, в ДНР появляются новые освобожденные территории, но и враг становится изощреннее, мины-лепестки и дроны ВСУ — постоянная угроза всем, кто попадает в бывшую зону боевых действий. Без бронежилета передвигаться здесь попросту опасно, да и пускают мало куда — всюду идёт разминирование, военные бдят за небом (грохот стрелкового оружия слышен постоянно) и занимаются другими важными делами, лучше им под руку не лезть.

Хотя местные жители могут просто взять билетик на автобус и приехать — если есть прописка. Если нет — водитель просто не пустит в автобус, ему проблемы не нужны. Ну или высадят на блокпосту, а на обратном пути маршрутка подберет. Дорогу в город подлатали. Но если в довоенные времена путь в Авдеевку вел через людные поселки с полноценной инфраструктурой, то теперь вдоль него сплошные руины: ВСУ в лютой злобе разрушили всё, до чего могли дотянуться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926187" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Дорога на Авдеевку

Регулярное автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком было запущено еще в мае, пока здесь бегает два автобуса «малого класса», чтобы понять, какой будет пассажиропоток и по какому графику возить людей. Пока их тут немного, но авдеевцы, разъехавшиеся по регионам России, постоянно звонят на номера государственных служб ДНР с вопросом, когда же можно будет вернуться.

Непосредственно на месте ждут восстановления те, кто сумел пережить войну или вернулся из пунктов временного размещения, — два многоквартирных дома (МКД) определены под реконструкцию Минстроем ДНР, еще несколько взяли в работу регионы-шефы Югра и Челябинск, для начала закрывают тепловой контур.

Простыми словами — это целостность конструкции: закрыть выбитые окна сначала древесными плитами, а затем заменить окна, починить кровлю, обшить балконы, заделать дыры в стенах. За долгое время в условиях войны появилась целая технология, и в каждом населенном пункте после освобождения специальная комиссия обследует территорию, определяя, что годится для ремонта — МКД отдельно, частный сектор отдельно.

Александр Наумов ИА Регнум

После того как в целом дом приведен в порядок, к нему подключаются коммуникации. Приезжие бригады работают максимально быстро, стараясь успеть побольше и, само собой, сократить время пребывания в опасном месте. Украинские беспилотники постоянно пытаются устроить охоту на строителей, да и на всякого, кто попадет в поле зрения оператора.

Поэтому ребята проходят ежедневные брифинги по минной опасности. Доброволец из Ханты-Мансийска Алексей рассказывает, что «только после инструктажа можно выехать с базы. Ходим только по асфальту, по натоптанным дорогам. Шаг в сторону запрещен. Поэтому по «зеленке» мы не ступаем. Ротация идет постоянно, поэтому инструктажи нужны. А вчера летал барражирующий беспилотник ВСУ, но его сбили солдаты».

Среди добровольцев много пенсионеров из силовых ведомств. Рассказывают, что едут в Донбасс помочь людям выжить — такой основной мотив. «У нас даже девчонки в госпиталях с утра до вечера помогают. У некоторых сыновья и внуки на СВО. А тут люди даже поговорят с нами — и им легче становится. Местные нас каждый день ждут», — рассказывает Екатерина, которая приехала из Югры.

Воды, света, тепла, газа пока здесь по понятным причинам нет.

Гражданские ютятся в подвалах, но быт их все стараются сделать более-менее сносным. В Авдеевке есть скважины и колодцы, откуда можно набирать воду. Есть баллонный газ, люди или заряжают баллоны сами на газовых заправках, или получают их от волонтеров наряду с другими полезными штуками. Свет имеется от генераторов. Главное, что настроение у авдеевцев оптимистичное: несмотря на все трудности, здесь теперь Россия, а значит, всё будет хорошо. Всё отстроят.

Местный житель Юрий Сергиенко рассказал, что его пятиэтажку планируют восстановить в следующем году: «Я живу в этом доме, сейчас вот закрывают кровлю, чтобы в этом году ни снег, ни дождь не попадал в наши квартиры. Ребята из Югры работают с утра до вечера, мы благодарны им. Как только солнышко встало — они уже здесь, кто-то полез на крышу, кто-то снизу подает. Работают вообще — молодцы!»

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/1MvXKlXPk" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Житель Авдеевки Юрий Сергиенко о восстановлении города

А в окрестностях тех точек, где суетятся ремонтники, — мертвая, гнетущая тишина. Город говорит с гостем только «настенной» памятью. Сегодня она только о войне и победе. «Авдеевка — Россия» написала синей краской одна рука, а вторая добавила важное «Владлен, ты же видишь!». Это послание, конечно же, посвящено погибшему в результате теракта военкору Владлену Татарскому.

«Гиви, Мотор — мы дошли» — это уже легендарным командирам ополчения ДНР. Надписи эти сделали первые российские бойцы, оказавшиеся на этих улицах, освобождая ставший мощным укрепрайоном город от украинских захватчиков. С довоенных времен тоже осталось несколько муралов, но в разбитых снарядами стенах можно лишь угадывать замысел художников.

А кроме жилья в Авдеевке заботятся и о духовной жизни. Во-первых, еще к 9 Мая был восстановлен воинский мемориал Великой Отечественной, он сияет новыми табличками. Во-вторых, действуют два из трех авдеевских православных храмов.

«Мы подготовили к зиме храм Архистратига Божия Михаила, — говорит заместитель руководителя «Народного фронта» в ДНР Александр Юрченко, — уже вставили окна, временно поставили «буржуйку», перекрыли кровлю. Осталось внутри постелить линолеум, радиаторы повесить, поставить котел и провести отопление».

Ребята из регионов-шефов решили, что это не менее важно, чем кровли. Так что, несмотря на пока еще далеко не идеальные условия, в церквях регулярно проводятся службы, приезжают военные священники. Их паства — все те же немногочисленные пока местные жители и военные. А там, даст Бог, дойдут руки и до третьего храма, стоящего на отшибе.

Пока нормальная жизнь в городе, на много лет превратившемся в линию фронта, восстанавливается мелкими шагами. И, конечно, всех очень волнует, будет ли снова работать градообразующее предприятие — Авдеевский коксохимзавод (АКХЗ), сильно разрушенный в ходе боев, когда с его территории выковыривали заковавшихся в бетон вэсэушников.

Пока власти республики и представители правительства России дают осторожные оценки: да, восстанавливать нужно, но на это потребуются миллиарды рублей и воля частных инвесторов. А полноценное восстановление Авдеевки зависит от работы АКХЗ. Божьи мельницы мелют медленно, но верно — в своё время дойдут руки и до этого, всё равно без электроснабжения адекватно оценить объем работ будет сложно.

Главное, что теперь можно строить планы на будущее и смело надеяться на лучшее — остальное приложится.