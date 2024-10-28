Останавливая видавшую виды «Ниву» по какой-нибудь необходимости, глава Верхнеторецкой поселковой администрации Сергей Павлов достает небольшую сумочку, вытаскивает оттуда отвертку, потом поднимает штанину и подкручивает болты в том месте, где сгибается протез. Задавать вопросы в этот момент не хочется, даже и смотреть на такое неловко.

ИА Регнум

Видно, что Сергей еще и сам не до конца привык к своему увечью, хотя за время недолгой поездки по освобожденным территориям повторил процедуру несколько раз.

Павлова знают не только у него дома: он доставляет хлеб, воду, продукты и бензин для генераторов жителям четырнадцати прифронтовых поселков Ясиноватского района. А обратно часто подвозит людей в Ясиноватую за пенсиями и пособиями. Все это Сергей и делает на одной ноге, которую потерял во время одной из поездок, в поселок Новобахмутовка.

На УАЗ-«буханку», которая была до «Нивы», ВСУ открыли настоящую охоту. Однажды удалось атаковать автомобиль беспилотниками. Тогда Павлов и лишился ноги, но работу свою не оставил.

Говорит, что вообще тогда повезло: если бы ехал не один, а с пассажирами, которым надо по разным делам в город, все вышло бы гораздо хуже.

«По трассе Горловка-Донецк постоянно «кошмарят» украинские беспилотники. Бывает до пяти машин в день взрывают. Трасса официально закрыта, но люди на свой страх и риск едут. Не говорю уже про сельские дороги. Есть не только тяжело раненые, но и со смертельным исходом. В основном это гражданское население, пенсионеры. Никто из них не имеет никакого отношения к военным и угроз не представляют. Но, видимо, у украинцев такая методика — воевать с мирным населением», — спокойно делится мыслями Павлов, который и сам никогда военной формы не надевал.

И уверен, что с неба операторам украинских БПЛА было прекрасно видно, чем он там внизу занимается. Тем не менее, не пощадили. А беспилотник такая штука, что его трудно увидеть. Тем более в автомобиле еще и не слышно.

Но раз ничего тут не изменить — значит, нужно просто делать что делаешь, задумываться о том, опасно это или не опасно, страшно-не страшно — некогда. «Просто выполняю работу. Первый раз после ранения выехал в Верхнеторецкое. Оттуда надо было госпитализировать в Ясиноватую женщину, которой оторвало ногу, и та воспалилась. Самое тяжелое было перебороть себя, выехать на ту сторону. Ну, ничего, выехал и забрал, отвез, нормально все», — без пафоса и надрыва вспоминает Сергей.

Деваться некуда, несмотря на обстрелы ВСУ и постоянные атаки беспилотников, люди не хотят уезжать из прифронтовых поселков. В основном здесь остались пенсионеры, которые всю жизнь прожили на одном месте. Так что ждут окончания конфликта, когда наступит мир, а пока справляются благодаря таким, как верхнеторецкий глава.

ИА Регнум

Жизнь эта, понятное дело, совсем не простая.

Фельдшерско-акушерские пункты не работают, но из Ясиноватой в случае экстренной ситуации выезжает бригада скорой помощи, обслуживает жителей прифронтовых населенных пунктов. В поселке Красный Партизан есть интернет, поэтому дистанционно работает школа.

Свет есть не везде, как и прочие блага цивилизации. Транспорт не ходит: перевозчики переживают о безопасности водителей и сохранности техники, поэтому на маршруты выезжать не спешат. Зато с уходом линии фронта в некоторых поселках открыли небольшие магазины, где можно купить продукты первой необходимости. Пока такое «счастье» доступно немногим, и от вместимости павловского автомобиля зависят очень многие.

ИА Регнум

По «буханке» Сергей тоскует, самый, мол, лучший автомобиль — и помещается в нем много, и людей можно посадить, чтобы вывезти куда-то. Зато на «Ниве» ручное управление, без ноги водить удобнее.

И если кому-то нужно решить вопросы в городе, в ту же больницу попасть, люди обращаются за помощью к Павлову. Хотя согласно штатному расписанию должен просто сидеть в кабинете, собирать бумажки, кому чего надо и переправлять дальше

До войны он работал мастером участка в «Комбинате коммунальных предприятий». В 2016-м ему предложили стать инспектором по работе с гражданами, а вскоре Сергей и стал главой Верхнеторецкой поселковой администрации. Сейчас в его «вотчине» 14 поселков и поддерживать нормальную жизнь в постоянно обстреливаемом Красном Партизане, Верхнеторецком, которое несколько лет был наполовину оккупировано ВСУ, было непросто.

ИА Регнум

Да и сейчас нелегко.

Одно время Павлов даже собрал бригаду добровольцев, которые помогали убирать мусор и выполнять другие поручения во время проведения ремонтов в поврежденных домах. Сложности есть и в Васильевке, где людям не могут восстановить электроснабжение, воду подвозят машинами, частично спасает наличие частных колодцев.

Когда проходила паспортизация населения, поселковая администрация взяла на себя и эти заботы: отвозили жителей поселков в миграционную службу, помогали подготовить необходимый для получения российского паспорта пакет документов и пройти все процедуры.

Из некоторых недавно освобожденных поселков Верхнеторецкого сектора Павлов вывез всех жителей, в некоторых, как например в Новобахмутовке, осталось всего 13 человек. Им он доставляет необходимые для жизни вещи. Сетует, что при отступлении ВСУ разрушали подстанции и многие населенные пункты до сих пор обесточены. Восстановить всё это пока невозможно из-за угрозы беспилотников, а вдобавок нужно разминировать территорию.

ИА Регнум

«Оборудование завезли: провода в бухтах стоят и есть прочие материалы. Сделаем, как только дадут отмашку, что прошли саперы, потому что там есть неразорвавшиеся беспилотники и мины-лепестки», — рассказывает Павлов.

О личном Сергей предпочитает не говорить, однако признался, что в семье всегда за него переживали и важность его работы поняли в полной мере только когда он оказался в больнице с ранением. Дома удивились, что с пожеланиями здоровья и предложением помощи стали звонить не только знакомые и друзья, но и совершенно посторонние люди из самых разных мест.

Тогда-то жена и смирилась с беспокойной и реально опасной жизнью супруга.

«Самое трудное — видеть проблему, знать, как ее решить, и не иметь для этого достаточных возможностей», — говорит на прощание поселковый председатель. И потому каждый день ищет такие возможности, чтобы помочь людям. Даже если это ему не указано штатным расписанием.