Эльвира Суркина
Последние публикации
В России открылась регистрация на олимпиаду «Я — профессионал»
26 сентября стартовала регистрация на олимпиаду студентов «Я — профессионал». Новый сезон одного из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей» запустили семь победителей первой олимпиады и первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В...
26 сентября 2018
Прогулка по садам Франции: фоторепортаж ИА REGNUM
В рамках фестиваля исторических садов Франции во втором оранжерейном комплексе «Царицына» в Москве открыта выставка русской и французской художницы Анны Филимоновой. Серия состоит из 26 работ, на которых изображены виды исторических замков и садов. Выставка проходит до 10 сентября. Здесь можно...
5 сентября 2018
Кубок Москвы по танцам на колясках — фоторепортаж
В танцевальном клубе «Диклаб» 23 сентября состоялся Открытый кубок Москвы по танцам на колясках. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Организаторами выступили Департамент спорта и туризма города Москвы, «Московская федерация спортивных...
26 сентября 2017