Москва, 26 сентября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. В танцевальном клубе «Диклаб» 23 сентября состоялся Открытый кубок Москвы по танцам на колясках. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Организаторами выступили Департамент спорта и туризма города Москвы, «Московская федерация спортивных танцев на инвалидных колясках», МООИ «Федерация танцев на колясках» в России, РООИ «Клуб спортивных танцев на колясках «Дуэт», президентом которого является Ирина Гордеева.

Эльвира Суркина ИА REGNUM В кубке принимают участие все, от мала до велика

Эльвира Суркина ИА REGNUM Ирина Гордеева

Ирина — пятикратная чемпионка России 2008−2012гг., чемпионка мира 2010, победитель Кубка мира 2012 и призёр многих международных соревнований по спортивным танцам на колясках.

«Мне всё понравилось», — прокомментировала она корреспонденту ИА REGNUM атмосферу на Кубке Москвы.

«Несомненно, есть определённые проблемы в процессе организации. Например, это выбор площадки. К сожалению, сейчас не так много оборудованных помещений для инвалидных колясок. Далее — транспорт, туалеты, места для подготовки. Всё это найти очень непросто, но мы справились».

Эльвира Суркина ИА REGNUM Площадка для подготовки к выступлению

Она рассказала, что на приглашения откликаются многие танцоры, с этим не возникает трудностей. Спортсмены с удовольствием приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Перми, Соликамска, Владивостока, Белоруссии.

Шоу началось. «О, сестра в финал прошла», — сказал по телефону молодой человек, вышедший на тихую площадку возле клуба. На танцполе царила атмосфера взаимопонимания и восхищения — эти люди заставляют задуматься, на что способен человек, если соберет всю волю и веру в себя в кулак и займётся любимым делом несмотря ни на что.

В Кубке Москвы по танцам на колясках принимали участие танцоры всех возрастов и разной подготовки. Кто-то посвятил танцам всего год, кто-то — три. Но каждый участник уже успел добиться определённых успехов. Например, детская пара Даниил Ширлин и Мария Крылова являются лауреатами фестивалей творчества инвалидов: «Цветик-семицветик 2016», «Парафест 2016», «Темп 2016», «Особые таланты 2017». Маша рассказала, что танцами она начала заниматься всего лишь год назад по совету преподавателей в школе. Подготовка к выступлениям была трудной и долгой, но с помощью тренеров она справилась и поняла, что без танцев уже не представляет своей жизни.

Смешанная пара Людмила Усталу и Артём Моисеенко поделились, что порой совсем не хватает времени на подготовку. Людмила танцует на профессиональном уровне и во многом помогает (как признался Артём) партнёру адаптироваться и прийти в форму. Артём Моисеенко — человек с активной жизненной позицией. Депутат Думы Владивостока, руководитель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег», Приморской Федерации спорта инвалидов, общественный деятель. Он рассказал, что ровно три года назад начал заниматься танцами и познакомился с Людмилой.

«Он просто позвонил моему тренеру и предложил вместе выступить на соревнованиях во Владивостоке. И мы начали тренироваться», — рассказала Людмила Усталу.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Людмила Усталу и Артем Моисеенко

Проведение подобных соревнований способствует приобщению лиц с ограниченными возможностями здоровья к здоровому и активному образу жизни. Кроме того, это привлекает внимание общества к проблемам инвалидов, повышает уровень спортивного мастерства участников и помогает социально адаптироваться им.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Многообразие ярких украшений поражает