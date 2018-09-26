Москва, 26 сентября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. 26 сентября стартовала регистрация на олимпиаду студентов «Я — профессионал». Новый сезон одного из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей» запустили семь победителей первой олимпиады и первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Михаил Котюков – министр науки и высшего образования РФ (Слева)

В 2018—2019 учебном году олимпиада проходит по 54 направлениям — от аддитивных технологий и освоения космоса до юриспруденции и химии. Победители получат денежные призы в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, а также стажировки в более 100 крупных государственных и частных компаний.

«Вторая олимпиада — второй сезон студенческого «сериала» — такую концепцию ток-шоу, посвященного открытию регистрации, обозначили в начале мероприятия его ведущие: руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара и главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Валерия Касамара

Главными героями ток-шоу стали семь дипломантов первой олимпиады. История каждого из них — пример социального и образовательного лифта, который позволил молодым людям из разных городов России реализовать свои мечты: продолжить образование, переехать в другой город и начать карьеру в крупной компании.

Золотая медалистка по нефтегазовому делу Елизавета Литвинцева теперь работает инженером в ПАО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Серебряный медалист по направлению «Педагогическое образование» Алексей Маклаков получил стажировку в образовательном центре «Сириус», о которой мечтал. Серебряный медалист по направлению «Реклама и связи с общественностью» Петр Юрлов поступил в магистратуру «Интегрированные коммуникации» Высшей школы экономики и переехал из Красноярска в Москву. Золотая медалистка направления «Электро‑ и теплоэнергетика» Эльза Зайнуллина поступила в аспирантуру СПбПУ. Теперь девушка, получившая первый в семье диплом о высшем образовании, активно работает, чтобы добиться серьезных результатов в науке.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Елизавета Литвинцева, золотая медалистка конкурса

«Я сама не верила, что победила, но это так. Мои родители — обыкновенные рабочие люди, — рассказалаЭльза Зайнуллина, — Они не смогли позволить себе получить высшее образование, но для меня они сделали всё возможное. Шесть лет тому назад я считала, что моя база хуже, чем у одногруппников. Но всё изменилось, когда я перешла на второй курс и встретила своего научного руководителя Владимира Юрьевича Митякова. После этого я заболела наукой. Но, несмотря на большое количество публикаций и конференций, я вообще не собиралась регистрироваться на олимпиаду. Тогда Владимир Юрьевич спросил меня: «Ты боишься узнать, что ты чего-то не знаешь?». Я подумала: «Действительно, чего я боюсь?». Сейчас я аспирант и преподаватель СПбПУ. И уже я говорю всем студентам, которые только готовятся к участию: «Ребята, не бойтесь! Дайте себе шанс, и, возможно, ваши труды выльются в золотую медаль олимпиады «Я — профессионал».

Истории успеха дипломантов, а также результаты проекта «Я — профессионал» как социального лифта комментировали министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко, генеральный директор компании «Яндекс» в России и HR-директор Елена Бунина.

«Я согласен с прозвучавшим мнением, что главная победа — это победа над собой, над стереотипами, сомнениями переживаниями. И самый главный приз олимпиады «Я — профессионал» — это возможность смело двигаться вперед, ставить перед собой крупные задачи и эти задачи решать, тем самым становясь сильнее, увереннее в себе и готовым к новым свершениям», — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

«В проекте участвовало 100 компаний, заинтересованных в привлечении молодых и целеустремленных кадров. Нам хотелось увидеть как можно больше тех, кто, даже учась в магистратуре или ординатуре, ищет приложение своим талантам и профессиональным навыкам в ведущих компаниях России. И эти компании готовы предоставить свои площадки для стажировок и будущей работы», — заявил президент РСПП Александр Шохин.

«Люди могут менять свою траекторию в любом возрасте, — считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, — Современная жизнь и современная экономика выдвигает такие вызовы большинству из нас. Резкая смена траектории в профессии не означает, что ты отбрасываешь свой багаж, это позволяет быть оригинальным и принимать нестандартные решения. Не надо бояться крутых перемен, надо просто быть к ним готовым».

Эльвира Суркина ИА REGNUM Презентация ролика Я-профи

«Олимпиада «Я — профессионал» дает много возможностей, и главное не просто их увидеть, но и уметь ими воспользоваться. В рамках олимпиады и других проектов РСВ мы будем стараться сделать их чуть ближе к тем, кто к ним готов», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Есть идея сделать клуб победителей нашей олимпиады, он будет развиваться с тем, чтобы олимпийское студенческое движение нарастало и охватывало все больше регионов», — поделился ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

«Мы как вуз пошли сюда потому, что эта олимпиада профориентирована и нацелена на подготовку профессионалов. Это полностью соответствует тому, что делает сейчас министерство науки и высшего образования — ориентация на работодателя», — указал ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«В прошлом году в олимпиаде участвовало двадцать тысяч медиков, — отметил ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, — Это доказательство того, что профессия врача востребована, а еще — что врачи не боятся принимать решения. Победителями по медицинским направлениям стали 328 человек, из них 218 поступили в ординатуру и аспирантуру. Это дает возможность ребятам завтра не только выбирать между наукой и практикой, но заниматься высоким технологиями».

Эльвира Суркина ИА REGNUM Ролики победителей первого сезона

«Компания Яндекс более 11 лет поддерживает различные образовательные инициативы и реализует свои собственные проекты. Мы рады быть технологическим партнером такой уникальной по своим масштабам и содержанию олимпиады, как «Я — профессионал, — рассказала Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России и HR-директор, — Для обеспечения технической поддержки олимпиады специалисты Яндекса разработали решение, включающее пять различных сервисов для создания личного кабинета и сбора анкет участников, создания и обеспечения бесперебойной работы сайта, организации массовых информационных рассылок, распознавания шифров и баллов работ заключительного этапа. Наши тестирующие системы в пиковые нагрузки обрабатывали до 180 запросов в секунду, а максимальная зафиксированная нами скорость отправки решений пользователей через личный кабинет — 34 ответа в секунду. Все эти цифры в очередной раз подтверждают реальную востребованность олимпиады «Я — профессионал» среди студентов и молодых специалистов».

«Что произошло из того, что мы не ожидали: первое — это масштаб. Потому что 295 тысяч регистраций из всех регионов Российской Федерации, кроме Чукотки, — это меня удивило, — поделилась информацией руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара, — Мы обнаружили, что олимпиада действительно очень сильно сплачивает страну. В ходе стажировок многие ребята побывали впервые в других городах России. Они оказались там, где даже и не мечтали. Мобильность внутри страны — это очень здорово. И еще наша практикоориентированность. Задания были разработаны совместно с работодателями. В устройстве стажировок приняли участие 100 российских компаний. И я понимаю, что это только старт».

Итог подвел Сергей Минаев: «Как человек, который кое-что понимает в сериалах, могу сказать, что «Я — профессионал» имеет все шансы на успех, — сказал он. — Для меня это сюжет в первую очередь про конкуренцию будущего, в том числе в глобальном масштабе. Очевидно, что в XXI веке страны конкурируют не деньгами, не ресурсами, а мозгами. Чем больше у нас проектов, которые позволяют молодым людям проявлять свой интеллектуальный потенциал, тем больше у страны шансов быть конкурентной».

Эльвира Суркина ИА REGNUM Сергей Минаев

До 22 ноября все российские студенты и недавние выпускники вузов смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на сайте https://yandex.ru/profi/.

С 23 ноября стартует отборочный онлайн-этап олимпиады, который можно пройти из любой точки мира. Затем финалистов ждут зимние школы и заключительный этап, который пройдет в более чем 50 городах страны. Победители второй олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2019 года.

Напомним, олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году. В первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс».

Эльвира Суркина ИА REGNUM Победители первого сезона Я-профи и С.Кириенко

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек. Они получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в ведущие вузы страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших российских компаниях.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличилось до 54, а к вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Одно из ключевых нововведений студенческой олимпиады «Я — профессионал» в 2018—2019 учебном году — масштабная образовательная программа. С октября по ноябрь вузы-организаторы проведут 162 вебинара по всем направлениям олимпиады. Посмотрев их, участники эффективно подготовятся к состязаниям, сориентируются в тематике и уровне заданий. Студенты также смогут присоединиться к онлайн‑ и очным занятиям по soft skills: с октября по май пройдет 21 вебинар и 17 очных тренингов в городах России. Мероприятия направлены на развитие гибких навыков: самопрезентации, деловой коммуникации, ораторского мастерства и других качеств, востребованных в ведущих компаниях страны и мира. В феврале 2019 года для финалистов олимпиады состоятся зимние школы — образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских программ, знакомство с практическими сторонами профессий и последними трендами в развитии отраслей.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Сергй Кириенко с победителями первого сезона Я-профи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон олимпиады завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей», лучшие участники лично встретились с Президентом России Владимиром Путиным.

22 мая этого года Президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

Сайт олимпиады «Я — профессионал»: https://yandex.ru/profi/

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