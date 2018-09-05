Москва, 5 сентября, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В рамках фестиваля исторических садов Франции во втором оранжерейном комплексе «Царицына» в Москве открыта выставка русской и французской художницы Анны Филимоновой. Серия состоит из 26 работ, на которых изображены виды исторических замков и садов.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Экспозиция гармонично обрамлена оранжерейными растениями

Эльвира Суркина ИА REGNUM Выставка в оранжерее

Выставка проходит до 10 сентября. Здесь можно увидеть и вид на замок Вилландри, вокруг которого развернулись огороды с многоцветиями лекарственных трав, знаменитыми топиарными формами растений; и водные сады замка Эне-ле-Вьей; и широкую аллею из настурций дома-усадьбы Клода Монэ в Живерни; и старинные кедры около замка Дианы де Пуатье Шомон; и сказочные сады Риво.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Сады замка Вилландри

Эльвира Суркина ИА REGNUM Выставка проходит в хорошо освещенном помещении

Анна пишет свои картины в Париже и в необычных местах Нормандии. Большое внимание художница уделяет цвету, так как считает, что он обладает целебными свойствами и полезен для здоровья человека. Также в рамках своей экспозиции Анна представит свой авторский садовый проект — адаптацию сада «Святой Франциск Ассизский, читающий проповедь птицам».

Эльвира Суркина ИА REGNUM Сады усадьбы Клода Монэ

Также в фестивале приняли участие 22 финалиста, среди которых ландшафтные дизайнеры, художники и архитекторы. Темы работ посвящены культурным традициям садов Франции от Средних веков до постмодернизма.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Посетители фотографируют картины на память

Добавим, что оранжерея принимает гостей по адресу ул. Дольская, 1 со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 20:00 и в воскресенье с 10:00 до 19:00.